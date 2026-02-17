BlackRock acquisisce una quota di Bitmine: spinta istituzionale sulle infrastrutture crypto

BlackRock investe in Bitmine: una mossa legata all’ecosistema Ethereum. Il colosso della gestione patrimoniale ha acquisito una partecipazione in Bitmine, una mossa che si allinea alla sua recente strategia di tokenizzazione e ai suoi investimenti infrastrutturali. BlackRock ha ampliato significativamente la propria esposizione all’infrastruttura di Ethereum, incrementando le sue partecipazioni nella società di mining e staking Bitmine del 165,5% durante il quarto trimestre del 2025.

Questa operazione supporta la visione del CEO Larry Fink, secondo cui la tokenizzazione degli asset del mondo reale (RWA – Real World Assets) plasmerà il futuro dei mercati finanziari globali.

Con questa acquisizione, BlackRock approfondisce la propria impronta istituzionale nel settore crypto, andando oltre i semplici prodotti ETF. A febbraio 2026, la società detiene un’esposizione in criptovalute di circa 60 miliardi di dollari e sta ora virando dal puro possesso di asset alla proprietà di livelli infrastrutturali critici. Questo cambio di rotta avviene nonostante i periodi di volatilità del mercato, durante i quali analisti come Tom Lee di Fundstrat hanno difeso Bitmine descrivendola come un fondamentale “proxy” per l’utilità a lungo termine di Ethereum. Puntando su Bitmine, BlackRock sembra scommettere sul livello operativo della rete piuttosto che esclusivamente sul prezzo dell’asset.

Strategia di tokenizzazione: BlackRock punta sulle infrastrutture

Il sostanziale incremento delle partecipazioni azionarie segnala un allineamento strategico con la tesi più ampia di BlackRock sulla tokenizzazione. Larry Fink ha spesso indicato Ethereum come il registro primario per questa transizione; Bitmine, che ha virato con decisione verso lo staking di Ethereum e i servizi di validazione, offre un’esposizione regolamentata ad attività generatrici di rendimento che i classici ETF non possiedono.

Durante il World Economic Forum di Davos, Fink ha dichiarato:

“La tokenizzazione e la decimalizzazione sono necessarie.”

Questo accumulo aggressivo rispecchia una tendenza istituzionale più vasta, in cui lo “smart money” sta mettendo in sicurezza posizioni nell’infrastruttura blockchain. Recentemente, anche ARK Invest di Cathie Wood ha acquistato azioni BMNR (Bitmine), posizionando vari fondi per catturare valore dai ricavi della validazione blockchain. A differenza del precedente impegno di BlackRock verso miner puramente focalizzati sul Bitcoin come Marathon Digital, la quota in Bitmine punta specificamente al livello della finanza programmabile. La mossa convalida la narrativa secondo cui — come notato da Vitalik Buterin riguardo alle infrastrutture — il valore delle reti blockchain è sempre più definito dalla loro utilità nei sistemi finanziari automatizzati e guidati dall’intelligenza artificiale.

Divergenza istituzionale: Bitcoin ed Ethereum per scopi differenti

La manovra di BlackRock suggerisce una crescente divergenza nelle strategie istituzionali: il Bitcoin viene trattato come asset di riserva, mentre le azioni legate a Ethereum sono viste come scommesse tecnologiche. Questa distinzione è cruciale mentre l’ecosistema evolve, come dimostrato da recenti cambiamenti nella governance, tra cui l’uscita di Tomasz Stanczak dalla Ethereum Foundation.

Mentre la finanza tradizionale cerca di integrare i “binari” della blockchain, i fornitori di infrastrutture affidabili come Bitmine stanno diventando bersagli di acquisizione critici per i gestori patrimoniali che mirano a controllare le “tubature” del sistema finanziario di prossima generazione.