Bitcoin da record tra gli HODLer, ma la domanda lancia un segnale d’allarme

I detentori a lungo termine controllano oggi una quota record dell’offerta circolante di Bitcoin, un dato che, in qualsiasi ciclo precedente, sarebbe stato interpretato come una chiara prova di una crescente pressione rialzista.

Tuttavia, la situazione appare complessa: un rapporto del 29 maggio della società di analisi on-chain CryptoQuant evidenzia come questa concentrazione dell’offerta coincida con un quasi totale stallo del momentum dal lato della domanda, una configurazione che gli esperti definiscono come una “siccità di acquirenti”.

Bitcoin’s largest holders have stopped accumulating.



Dolphin balances have printed successive lower highs since Sept '25, while whale balances have remained flat since Feb '26.



Historically, when both cohorts stall simultaneously, sustained price weakness tends to follow. pic.twitter.com/YA5szi4BkO — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) May 28, 2026

L’elevata convinzione dei detentori e l’assenza di nuovi acquirenti non sono condizioni che si escludono a vicenda; al momento, il mercato si trova proprio nel mezzo di questo paradosso. La notizia giunge mentre Bitcoin registra un modesto +0,5% nelle ultime 24 ore, mantenendosi a fatica sopra i $73.000 dopo un calo del 5,5% nell’ultima settimana. Il volume di trading giornaliero si attesta a 32,1 miliardi di dollari.

Il record di HODLing senza nuova domanda è un problema strutturale

L’interrogativo analitico non riguarda più un’eventuale capitolazione dei detentori a lungo termine, che chiaramente non sta avvenendo. La vera domanda è se l’illiquidità record dell’offerta, in assenza di una nuova ondata di acquisti spot, funga da supporto o semplicemente da soffitto alla volatilità, bloccando Bitcoin in un range di bassa liquidità dove anche piccoli ordini di vendita possono avere un impatto sproporzionato sul prezzo.

I dati on-chain di CryptoQuant mostrano che la creazione di nuovi indirizzi è scesa ai minimi di diversi mesi, mentre i flussi verso gli indirizzi di accumulo hanno subito una brusca decelerazione rispetto al primo trimestre del 2026. La “Realized Cap HODL Wave”, che analizza la distribuzione dell’età della capitalizzazione realizzata di Bitcoin, è sempre più dominata da monete vecchie e dormienti, confermando che il flottante scambiabile è strutturalmente limitato. Questo fattore, da solo, non costituisce un catalizzatore rialzista.

Something like this makes sense for $BTC.



What do you guys think? pic.twitter.com/bo9cfP6oQC — Ted (@TedPillows) May 29, 2026

Il CEO di CryptoQuant, Ki Young Ju, ha descritto l’attuale scenario come un ambiente in cui gli afflussi di capitale si sono “completamente interrotti” intorno alla zona dei $90.000. L’analista Maartunn ha inoltre osservato che la crescita della domanda retail a 30 giorni è “profondamente negativa”, il che significa che né i grandi né i piccoli investitori stanno acquistando aggressivamente ai livelli attuali. Quando l’attività delle balene sugli exchange diminuisce durante i recuperi di prezzo — come mostrano i dati attuali — la ripresa stessa diventa sospetta, poiché guidata da order book sottili piuttosto che da un reale assorbimento dell’offerta.

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Questo è strutturalmente rilevante perché un’offerta illiquida si traduce in rialzi solo se accompagnata da acquisti spot genuini. Senza di essi, il basso flottante del mercato non è una molla pronta a scattare, ma piuttosto una stanza silenziosa dove un improvviso mutamento macroeconomico può generare movimenti bruschi e asimmetrici anche con pressioni di vendita modeste. Storicamente, questo tipo di compressione tende a precedere eventi significativi.

Once profit-taking cascades, Bitcoin investors' PnL typically falls for about 18 months.



Since the trend turned in Oct 2025, the bear market could last until early 2027.



The trend only changes when unrealized profits rise and realized profits fall. We're not there yet. pic.twitter.com/fQyIRLu8vv — Ki Young Ju (@ki_young_ju) May 29, 2026

Fase di stanchezza per gli ETF e indebolimento della trasmissione

Gli afflussi negli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, il motore strutturale della domanda che ha ridefinito la base dei detentori istituzionali nel 2024, sono passati dall’essere una forza d’acquisto dominante a una marginale.

I flussi netti giornalieri monitorati da SoSoValue sono scesi dai miliardi di dollari registrati nel periodo di lancio a pochi milioni, con diverse sessioni che hanno riportato deflussi netti prima di stabilizzarsi in una lieve ri-accumulazione.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock e l’FBTC di Fidelity rimangono i leader della categoria per asset in gestione, ma il premio di novità che ha spinto le prime allocazioni istituzionali sembra essersi dissipato.

L’impegno di Goldman Sachs e di Wall Street nei prodotti ETF ha stabilito un pavimento strutturale per il prezzo, ma la creazione di un supporto e la fornitura di offerte marginali sono funzioni diverse. La prima è attiva, la seconda si è raffreddata.

In questo contesto, il meccanismo di trasmissione è fondamentale. Quando l’offerta dei detentori a lungo termine è bloccata e la domanda degli ETF è la fonte principale di acquisto incrementale, qualsiasi stanchezza nei flussi colpisce direttamente un mercato illiquido. I dati di Glassnode della fine del 2025 hanno documentato esattamente questa dinamica: un periodo in cui i deflussi netti dagli ETF hanno coinciso con una brusca correzione del prezzo spot prima di stabilizzarsi.

Chi osserva il paradosso tra il momentum istituzionale e l’azione debole dei prezzi riconoscerà l’attuale configurazione come strutturalmente simile. La rotazione dei capitali verso oro e argento ha assorbito i flussi risk-off che avrebbero potuto entrare in Bitcoin, aggiungendo una dimensione di competizione tra asset alla carenza di domanda.

Fino a quando il Crypto Clarity Bill non farà progressi significativi negli Stati Uniti o il sentiment della Federal Reserve non cambierà in modo da rinvigorire l’appetito per il rischio, appare improbabile che la domanda degli ETF acceleri autonomamente.