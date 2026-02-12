Punti chiave

Bitwise ha catalizzato la maggior parte degli afflussi con il suo ETF BSOL, mentre gli altri emittenti non hanno registrato variazioni significative.

Nonostante i dati positivi degli ETF, SOL ha perso oltre il 10% su base settimanale, sebbene la rete abbia raggiunto un picco di attività con 959 milioni di transazioni.

Goldman Sachs ha aperto per la prima volta una posizione sistematica in ETF su Solana, diversificando la propria esposizione crypto.

Mentre il prezzo di Solana continua a subire pressioni, gli ETF spot statunitensi dedicati mostrano una sorprendente resilienza. Con afflussi netti di 8,43 milioni di dollari, questi prodotti finanziari hanno registrato il valore giornaliero più alto degli ultimi due mesi. Questo movimento di capitali, avvenuto in un contesto di mercato volatile, contrasta nettamente con la debole performance di SOL: un segnale di potenziale interesse istituzionale selettivo nonostante le incertezze.

ETF su Solana: quasi 8,5 milioni di dollari raccolti nonostante il crollo

Il 10 febbraio, gli ETF spot su Solana negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti per 8,43 milioni di dollari, segnando il valore più alto degli ultimi 28 giorni. Questo dato pone fine a una breve fase di deflussi e rafforza i segnali di una possibile stabilizzazione del sentiment degli investitori.

Secondo i dati di SolanaFloor ETF Tracker, si tratta del maggior afflusso di capitali dal 15 gennaio. Il protagonista assoluto è stato Bitwise, il cui prodotto BSOL ha attirato 7,7 milioni di dollari. Segue Fidelity (FSOL) con afflussi netti per 732.040 dollari. Emittenti come Grayscale, VanEck, 21Shares e Franklin Templeton hanno invece riportato flussi pressoché invariati.

Attualmente, gli ETF spot su Solana gestiscono circa 700,16 milioni di dollari, pari a circa l’1,55% della capitalizzazione di mercato totale di Solana (circa 45,2 miliardi di dollari). Sebbene il volume resti contenuto rispetto agli ETF su Bitcoin e Ethereum, il segmento Solana mostra una vivacità incoraggiante.

Calo dei prezzi contro attività record della rete

Nonostante i dati positivi sugli ETF, il mercato spot rimane sotto pressione. SOL ha perso lo 0,2% nelle ultime 24 ore, oscillando pericolosamente sopra la soglia psicologica degli 80 dollari. Su base settimanale il calo è del 12,7%, mentre il confronto mensile evidenzia un crollo del 44%.

Risulta evidente la discrepanza tra l’andamento del prezzo e i dati on-chain: la rete Solana ha recentemente processato circa 959 milioni di transazioni in una sola settimana, un nuovo record storico.

Questa divergenza solleva interrogativi su quanto le metriche di utilizzo fondamentale stiano effettivamente influenzando la formazione del prezzo in questa fase macroeconomica incerta.

Goldman Sachs punta su Solana: esposizione per 108 milioni di dollari

Un ulteriore segnale di fiducia arriva da Goldman Sachs. Nel report 13F relativo al quarto trimestre del 2025, la banca d’investimento ha dichiarato di detenere ETF su Solana per un valore di 108 milioni di dollari.

Complessivamente, Goldman detiene asset digitali (tramite ETF regolamentati) per 2,36 miliardi di dollari. La ripartizione vede:

Bitcoin: 1,1 miliardi di dollari

Ethereum: circa 1 miliardo di dollari

XRP: 153 milioni di dollari

Solana: 108 milioni di dollari

È interessante notare come la banca abbia ridotto le posizioni su Bitcoin (-39,4%) e Ethereum (-27,2%) per costruire sistematicamente, per la prima volta, la sua posizione su Solana, diversificandola tra vari fornitori come Bitwise, Grayscale e Fidelity.