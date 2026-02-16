Ethereum Foundation: si dimette il co-direttore esecutivo Tomasz Stanczak

Tomasz Stanczak lascerà l’incarico di co-direttore esecutivo della Ethereum Foundation (EF) alla fine di febbraio, a meno di un anno dalla sua nomina. Sarà succeduto da Bastian Aue, che si unirà a Hsiao-Wei Wang alla guida dell’organizzazione non-profit che supervisiona l’ecosistema Ethereum (ETH).

We have just announced an update on a change in the executive leadership team. @tkstanczak is a unique talent and leader, accomplishing more in a single year than most could ever hope to. His exceptionally open-minded mentality also inspired all of us. This is why we accepted… https://t.co/OWYakLwSos — Aya Miyaguchi (@AyaMiyagotchi) February 13, 2026

Questa partenza segue una significativa ristrutturazione organizzativa avviata nell’aprile 2025, volta a snellire le operazioni e a rispondere alle preoccupazioni della community riguardo alla trasparenza – parte della cosiddetta ‘visione di sopravvivenza a 1000 anni’.

Stanczak, precedentemente in Nethermind, era stato introdotto per accelerare l’esecuzione e chiarire la roadmap insieme a Wang. Il suo mandato si è concentrato sul rafforzamento del coordinamento in tutto l’ecosistema, un cambiamento che riflette come una lieve austerità stia colpendo la Ethereum Foundation in termini di gestione della tesoreria e focus operativo.

Transizione della leadership alla Ethereum Foundation: Stanczak punta a un nuovo focus strategico su Ethereum

Just to clarify, based on some messages I am receiving – I am not planning to take any breaks, I am finalizing the transition by the end of Feb with the EF and then building on Ethereum from the 1st of March. Will see many of you at EthSF and DAS and then at EthCC. — Tomasz K. Stańczak (@tkstanczak) February 13, 2026

In un post sul blog pubblicato venerdì, Stanczak ha confermato la sua uscita, dichiarando di voler lanciare un nuovo progetto a marzo 2026. “Lascio il mio ruolo di co-ED presso la EF. Bastian Aue assumerà l’incarico di co-ED insieme a Hsiao-Wei Wang”, ha scritto Stanczak in un aggiornamento ufficiale. Ha sottolineato che la Foundation rimane solida per gli sviluppatori e ha indicato che resterà a disposizione per rispondere a domande durante il prossimo evento ETHDenver.

Durante il suo breve mandato, Stanczak ha dato priorità alla “agentic economy” e ha riunito oltre 20 team Layer 2 per affrontare la frammentazione e l’interoperabilità. Sotto la sua guida, la Foundation ha anche continuato a rafforzare la sicurezza dell’ecosistema, come dimostrato dalla recente partnership della Ethereum Foundation per bloccare i contratti di svuotamento dei wallet e proteggere gli utenti. Stanczak ha osservato che è in fase di preparazione una roadmap “LEAN Ethereum” per il 2026 per fornire ulteriori orientamenti sul coordinamento.

Aue, che in precedenza gestiva sovvenzioni e operazioni, garantisce continuità istituzionale mentre la rete si avvicina ai suoi prossimi traguardi tecnici, in una mossa applaudita da figure di spicco dell’ecosistema Ethereum come Danny Ryan.

Thank you @tkstanczak 🙏 And welcome Bastian 🔥 Bastian is the single most thoughtful and wise person I have ever worked with While at the EF, Bastian was my number one source of counsel on every tough decision I made during that era, and I still regularly seek his perspective… https://t.co/yBRc30Ic86 — dannyryan (@dannyryan) February 13, 2026

Roadmap di Ethereum e il futuro degli agenti

Il rimpasto della leadership avviene mentre Ethereum sta virando verso il supporto agli agenti AI e alla finanza istituzionale. Vitalik Buterin ha enfatizzato questa direzione, discutendo recentemente delle necessità della futura infrastruttura AI di Ethereum e della transizione verso un’infrastruttura finanziaria on-chain. Non si prevede che la partenza di Stanczak interromperà l’imminente aggiornamento “Glamsterdam”, che si concentra sul rafforzamento del protocollo piuttosto che su nuove funzionalità.

La Foundation continua a gestire risorse significative per garantire la longevità della rete. Questo approccio ricorda come Vitalik Buterin e gli OG di Ethereum abbiano storicamente orientato il capitale verso la sicurezza e la sostenibilità a lungo termine. Secondo Forklog, Buterin ha elogiato Stanczak per aver migliorato significativamente l’efficienza di molteplici dipartimenti durante il suo periodo al comando.

Stanczak ha in programma di affrontare ulteriormente le domande sulla transizione all’ETHDenver. Il mercato osserverà se la Foundation manterrà il suo ritmo accelerato sotto la nuova struttura di leadership ad interim.

