Ethereum si muove dall’inizio dell’anno secondo un modello tecnico già delineato in precedenza. Nelle ultime 24 ore il prezzo di ETH è sceso di oltre il 9%. Secondo More Crypto Online, la fase correttiva di Ethereum non è ancora conclusa, poiché prima deve essere testata una zona di prezzo più bassa prima che sia possibile una ripresa. Il prezzo di Ethereum potrà tornare a muoversi verso livelli più elevati dopo il completamento di questa fase?

Il prezzo di Ethereum segue il modello correttivo tracciato in precedenza

Il prezzo di Ethereum si muove dall’inizio di gennaio all’interno di una struttura tecnica nota come fase correttiva. Ciò significa che il prezzo non si trova in un trend impulsivo rialzista, ma in un movimento intermedio all’interno di un modello più ampio.

Secondo More Crypto Online, questo movimento dei prezzi rientra nel cosiddetto scenario giallo. Questo scenario prevede rialzi limitati, seguiti da un nuovo calo.

Finora il prezzo di Ethereum ha seguito questo scenario passo dopo passo. Non sono emersi segnali chiari che indichino un’inversione di tendenza. La struttura è composta da movimenti sovrapposti e da candele relativamente contenute. Questo è tipico di un mercato impegnato in una fase di riposizionamento, piuttosto che nella costruzione di una forte pressione rialzista.

All’interno di questa struttura di Ethereum, una specifica zona di prezzo gioca un ruolo centrale. Intorno ai 2.250 dollari si trova, secondo l’analisi, un’area tecnica in cui convergono precedenti movimenti di prezzo. Questo livello non funge da obiettivo in sé, ma rappresenta un punto logico all’interno del modello in cui la correzione potrebbe completarsi.

Prezzo di ETH e significato delle strutture a onde

L’analisi di More Crypto Online utilizza le strutture a onde, un metodo che suddivide i movimenti di prezzo in onde. Un’onda impulsiva si muove con forza in una sola direzione. Un’onda correttiva è più irregolare e spesso composta da diversi movimenti più piccoli.

Secondo l’analisi, Ethereum si trova in una fase correttiva, interpretabile come un’onda (B) o come un’onda 4 estesa. Entrambe le varianti hanno un elemento in comune: la struttura non è ancora completamente conclusa finché il mercato non forma un minimo chiaro all’interno del modello.

Un’onda 4 estesa è più comune nei mercati volatili. In questo caso, la fase di consolidamento dura più a lungo e vengono testate diverse zone di supporto prima che inizi il successivo impulso. Questo spiega anche perché il prezzo di Ethereum si muove per un lungo periodo in modo laterale o leggermente ribassista, senza una direzione chiara.

Questa analisi non si basa su obiettivi di prezzo casuali. I livelli sono determinati da precedenti oscillazioni di prezzo, zone di sovrapposizione e rapporti tra le onde precedenti. Ciò rende lo scenario verificabile e riproducibile.

Perché un test di livelli di prezzo più bassi è coerente con questo scenario

Una discesa verso la zona di prezzo intorno ai 2.250 dollari è tecnicamente coerente con l’attuale struttura di Ethereum. Questo livello si trova in un’area caratterizzata da candele precedenti sovrapposte e da un’elevata attività di trading. Nelle analisi tecniche, queste aree sono spesso considerate zone in cui il mercato tende a stabilizzarsi temporaneamente.

Il test di una zona di prezzo di questo tipo non implica automaticamente che il mercato diventi ribassista nel lungo periodo. All’interno di una fase correttiva, è normale che il prezzo esplori più volte aree inferiori prima che si crei un equilibrio sufficiente tra compratori e venditori.

Finché il prezzo di Ethereum si muove all’interno di questa struttura predefinita, lo scenario non cambia. Solo una chiara rottura al di fuori delle zone attese, accompagnata da forti candele di momentum, indicherebbe una deviazione nel prezzo di ETH. Finora ciò non è avvenuto.

Cosa indica lo scenario giallo sulla ripresa

Lo scenario giallo di More Crypto Online non prevede un’inversione immediata, ma una ripresa graduale dopo il completamento della correzione. Ciò significa che anche dopo un test a livelli più bassi, il movimento rialzista probabilmente non avverrà in linea retta.

In questo contesto, si osserva innanzitutto se il mercato ETH riesce a formare un minimo più alto dopo la discesa dei prezzi. Solo allora si crea lo spazio per un movimento impulsivo al rialzo. Senza questo minimo più alto, il movimento rimane parte della stessa fase correttiva di Ethereum.

Questo spiega anche perché i precedenti piccoli rialzi dei prezzi non hanno avuto seguito. Essi rientravano nella struttura interna della correzione e non rappresentavano l’inizio di un nuovo trend. Non era visibile alcun modello di accelerazione nel prezzo di Ethereum compatibile con un’onda impulsiva.

La struttura di mercato prevale sul sentiment

L’analisi attuale si basa esclusivamente sulla struttura di mercato di Ethereum e non sul sentiment o sulle aspettative. Non si tratta di speranza in un rialzo dei prezzi o di paura di un calo, ma del comportamento tecnico del prezzo. Questo rende l’analisi indipendente dalle notizie o dalle emozioni di breve termine.

Finché il prezzo di Ethereum non mostra un chiaro movimento impulsivo, lo scenario correttivo rimane valido. Al momento, il mercato ETH indica soprattutto che non è stata ancora scelta una direzione dominante.

Ciò significa anche che conclusioni affrettate su un’inversione di trend non sono supportate da questi dati. La struttura richiede un completamento, prima che possa iniziare una nuova fase per Ethereum.

Prospettive sul prezzo di Ethereum dopo il completamento della correzione attuale

Se l’attuale fase correttiva si conclude all’interno delle zone previste, si creerà spazio per un movimento di recupero più ampio. Questo recupero sarà tecnicamente supportato da una struttura a onde completata e da un minimo ben definito.

L’essenza dell’analisi utilizzata è che il prezzo di Ethereum deve prima trovare un equilibrio interno. Solo allora potrà svilupparsi un movimento rialzista sostenibile e coerente con il quadro generale. Fino a quel momento, il mercato ETH continuerà a muoversi all’interno della struttura esistente.