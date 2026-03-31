MicroStrategy interrompe la storica serie di 13 settimane di acquisti di Bitcoin: il pump si sta raffreddando?

MicroStrategy (MSTR) non ha incrementato la propria posizione in Bitcoin la scorsa settimana, secondo i dati on-chain e considerata l’assenza del consueto segnale di acquisto domenicale del presidente esecutivo Michael Saylor su X – ponendo fine a una serie di acquisti durata 13 settimane iniziata a fine dicembre 2025.

La pausa rappresenta la prima interruzione in quella che era diventata un’offerta di acquisto settimanale programmatica, durante la quale l’azienda con sede a Tysons Corner, in Virginia, ha acquisito circa 90.831 BTC.

Tredici settimane, 90.831 BTC: cosa ha rappresentato la serie di acquisti di MicroStrategy

La serie di acquisti terminata la scorsa settimana non è stata un accumulo accidentale: si è trattato di un programma di acquisizione strutturato, finanziato dai mercati dei capitali ed eseguito con una regolarità quasi meccanica.

A partire dalla fine di dicembre 2025, MicroStrategy ha impiegato capitale per 13 settimane consecutive, finanziando gli acquisti di Bitcoin attraverso una combinazione di vendite di azioni ordinarie at-the-money, proventi da obbligazioni convertibili e proventi dalle sue serie di azioni privilegiate perpetue: STRK, STRF e l’offerta Stretch (STRC) lanciata all’inizio del 2026.

STRATEGY $MSTR DID NOT SELL ANY SHARES AND DID NOT PURCHASE ANY BITCOIN LAST WEEK — Wall St Engine (@wallstengine) March 30, 2026

I singoli acquisti settimanali sono cresciuti in modo significativo. Nella settimana dal 2 all’8 marzo, Strategy ha acquisito 17.994 BTC a un prezzo medio di circa 76.000 USD, finanziati da 900 milioni di USD in vendite di azioni ordinarie di Classe A e 377 milioni di USD da azioni STRC scontate. La settimana successiva – dal 9 al 15 marzo – ha fatto registrare il più grande incremento settimanale dell’anno, segnando un acquisto di BTC da 1,57 miliardi di USD. Entro il 23 marzo, il ritmo aveva già iniziato a contrarsi: Strategy ha aggiunto solo 1.031 BTC a una media di 74.326 USD, una frazione del volume delle due settimane precedenti.

La tesoreria aziendale detiene ora 762.099 Bitcoin a un prezzo di acquisizione medio di 75.694 USD per token, rappresentando oltre il 2,8% dell’offerta totale di BTC. Tale concentrazione ha reso l’annuncio dell’acquisto settimanale di Strategy un evento strutturale per i partecipanti al mercato che monitorano le dinamiche dell’offerta liquida, e non una semplice informativa societaria.

Senza l’offerta settimanale, una delle fonti più costanti di pressione d’acquisto programmatica nel mercato spot torna silente.

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Perché il motore di finanziamento STRC si è fermato

La spiegazione strutturale della pausa si concentra sull’offerta di azioni privilegiate STRC. STRC è stata progettata per raccogliere capitali per gli acquisti di BTC attirando investitori retail focalizzati sul rendimento – un meccanismo che funziona solo finché le azioni sono scambiate alla pari o sopra la pari. Entro la settimana terminata il 23 marzo, STRC era scesa sotto i 100 USD, chiudendo di fatto la finestra di emissione e rimuovendo lo strumento di finanziamento che aveva sostenuto molti dei maggiori incrementi settimanali della serie.

Con STRC fuori gioco, la capacità residua di Strategy è apparsa limitata a 76,5 milioni di USD in vendite ATM di azioni ordinarie MSTR la scorsa settimana – insufficienti per finanziare un acquisto della portata che aveva caratterizzato le settimane di picco della serie.

Strategy announces new $21 Billion $STRC ATM Program and new $21 Billion $MSTR ATM Program.https://t.co/l1kyJTFtze — Strategy (@Strategy) March 23, 2026

L’azienda ha simultaneamente annunciato una nuova offerta privilegiata perpetua STRD da 4,2 miliardi di USD con un ripristino mensile del rendimento annuo dell’11,5%, posizionandola come quella che Saylor ha descritto come la “quarta marcia” dello stack di finanziamento BTC. Strategy ha inoltre dichiarato 2,25 miliardi di USD in riserve di dollari che coprono circa 60-100 giorni di obbligazioni per i dividendi privilegiati.

Saylor ha affrontato direttamente la pausa, postando che “alcune settimane bisogna solo fare HODL” – inquadrando l’interruzione come una detenzione deliberata piuttosto che come una ritirata strategica. Il CEO Phong Le ha ribadito che il 2026 rimane un anno cruciale sia per la strategia di raccolta capitali della società sia per Bitcoin in generale, citando un bilancio di 65 miliardi di USD in BTC nonostante un calo di circa il 60% delle azioni MSTR nell’anno precedente.

La chiusura della finestra di finanziamento STRC non cancella il piano di accumulo. Ne mette in pausa una marcia.

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