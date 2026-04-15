Il tease crypto di Nikita Bier spinge BTC/USD a 75.000 $: X Money è in arrivo?

Il responsabile del prodotto di X ha appena regalato al settore crypto la frase più seguita della settimana, e il risultato è difficile da ignorare. Bitcoin viene scambiato a poco più di 75.000 $, in rialzo di oltre il +6% nelle ultime 24 ore. Resta da capire se il post a tema crypto di Nikita Bier preannunci una reale rivelazione di prodotto o sia semplicemente un tease ben orchestrato, ma gli investitori hanno comunque risposto positivamente.

“Le criptovalute hanno avuto un anno difficile. Forse dovremmo lanciare qualcosa per sistemare le cose”, ha scritto Bier martedì in un post che ha superato le 3 milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore, scatenando l’entusiasmo sui social media.

Crypto has had a rough year. Maybe we should launch something to fix it. — Nikita Bier (@nikitabier) April 14, 2026

Il messaggio è arrivato a poche settimane dal lancio confermato da Elon Musk per aprile di X Money, un prodotto per pagamenti peer-to-peer sviluppato con Visa, autorizzato in oltre 40 stati USA, che offre un rendimento del 6% e una carta di debito con premi cashback. Non sono stati confermati binari crypto, ma X non li ha nemmeno esplicitamente esclusi.

Tre settimane prima, X ha assunto Benji Taylor, ex Chief Product Officer di Aave e Head of Design presso Base, una mossa che ha attirato immediata attenzione dato il fermento normativo che circonda i pagamenti digitali.

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Bitcoin può mantenersi sopra i 75.000 $ prima dei dati PPI di questa settimana?

(FONTE: TradingView)

Nonostante il tease crypto di Nikita Bier, l’assetto tecnico di Bitcoin verso metà aprile rimane fragile, anche dopo il rally notturno del +6% fino a 75.000 $. La resistenza immediata si trova a 76.500 $, con un secondo tetto a 77.250 $.

I livelli di supporto sono posizionati a 70.800 $ e 69.800 $, quest’ultimo molto vicino al livello di ritracciamento di Fibonacci 0,618. Una chiusura giornaliera sotto i 69.800 $ innescherebbe probabilmente una cascata di stop-loss verso la media mobile a 200 giorni a 66.500 $.

Si delineano tre scenari. Nel caso rialzista, i dati PPI statunitensi pubblicati oggi (14 aprile) risultano deboli, fornendo sollievo macroeconomico e spingendo BTC verso la resistenza di 76.500 $. Nello scenario base, il prezzo continua a consolidarsi tra i 71.000 $ e i 75.500 $ mentre gli operatori istituzionali accumulano in silenzio, azione che secondo gli analisti sarebbe già in corso.

Il caso ribassista: una chiusura sotto i 69.800 $ aprirebbe la strada verso i 68.200 $, un livello non testato dalla fine del Q1. I segnali strutturali a lungo termine rimangono costruttivi, ma il setup a breve termine richiede cautela. L’S&P 500 è salito del +3,6% la scorsa settimana mentre Bitcoin è sceso del -20%, la divergenza più ampia tra azioni e crypto dai tempi dell’escalation dei dazi. Questo tipo di disallineamento tende a risolversi in un modo o nell’altro.

Cosa porterà X Money dopo il tease crypto di Nikita Bier

🚨 ELON JUST DROPPED A FINANCIAL NUKE “X MONEY WILL BE THE SOURCE OF ALL TRANSACTIONS.” Let that sink in. According to @elonmusk, X Money isn’t just another payments app,

it’s intended to become the central hub of global money flow. 💥 One platform

💥 One financial layer

💥… https://t.co/cBVMhBjPdK pic.twitter.com/hemEoo5jc6 — ᙢinus ᙡells (@MinusWells) April 11, 2026

X Money si sta posizionando come una challenger bank premium piuttosto che come una piattaforma di criptovalute, offrendo un APY del 6% su depositi assicurati dalla FDIC fino a 250.000 $, superando concorrenti come Venmo e PayPal. Basato sulla rete Visa e autorizzato in oltre 40 stati degli USA, consente il deposito diretto degli stipendi nel suo ecosistema.

Simile a un conto corrente ad alto rendimento all’interno di un’app di social media, X Money punta a diventare un sistema operativo finanziario globale, specialmente con l’aggiunta di Benji Taylor, ex Chief Product Officer di Aave.

Le ricerche indicano che X Money sta sviluppando degli Smart Cashtag per il trading in tempo reale di azioni e criptovalute e ha stretto una partnership con Visa per le rimesse in stablecoin USDC.

Sebbene la funzionalità di portafoglio crypto sia pianificata per la fine del 2026, non sono state confermate monete specifiche. Se Musk riuscirà a integrare i pagamenti in criptovaluta, X Money potrebbe diventare un importante gateway per gli asset digitali, competendo con altre piattaforme per gli utenti alla ricerca di rendimento e comodità. Il risultato dipende in gran parte da ciò che Benji Taylor sta sviluppando.

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