Intesa Sanpaolo: svelato investimento da 100 milioni di dollari in ETF Bitcoin

Punti chiave

La principale banca italiana per capitalizzazione segna un punto di svolta storico per il sistema finanziario nazionale, rivelando una posizione rilevante negli ETF spot su Bitcoin attraverso il modulo 13F.

L'esposizione non è diretta ma avviene tramite strumenti regolamentati e liquidi, come l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock e l'ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

Questa scelta garantisce conformità normativa e sicurezza operativa, sfruttando i veicoli approvati dalla SEC.

Il muro tra la finanza tradizionale italiana e l’ecosistema degli asset digitali non è mai stato così sottile. Intesa Sanpaolo, il gigante bancario guidato da Carlo Messina, ha ufficialmente “rotto gli indugi” svelando una detenzione di circa 100 milioni di dollari in ETF spot su Bitcoin. La notizia, emersa dalle recenti dichiarazioni obbligatorie depositate presso la SEC statunitense (modulo 13F), conferma come le criptovalute siano ormai entrate stabilmente nelle strategie di allocazione dei grandi gruppi bancari europei.

Una strategia istituzionale tra IBIT e ARKB

Secondo i documenti ufficiali, l’esposizione di Intesa Sanpaolo non è legata all’acquisto diretto del sottostante, ma avviene attraverso i principali veicoli finanziari regolamentati lanciati a Wall Street all’inizio del 2024. Tra i titoli in portafoglio figurano l’iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock e l’ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

Questa mossa non rappresenta solo un investimento speculativo, ma un segnale di maturità. Solo un anno fa, l’idea che una banca sistemica italiana potesse detenere asset digitali a bilancio sembrava remota. Tuttavia, l’approvazione degli ETF spot negli Stati Uniti e l’entrata in vigore del regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) in Europa hanno fornito la cornice legale necessaria per permettere a giganti come Intesa di muoversi con fiducia.

Il ruolo della copertura: Put su MicroStrategy

Un dettaglio tecnico che ha attirato l’attenzione degli analisti finanziari è la presenza, nello stesso documento, di opzioni put su MicroStrategy (MSTR). La società di Michael Saylor è nota per essere la più grande detentrice corporate di Bitcoin al mondo, agendo spesso come un “proxy” con leva del prezzo di BTC.

La scelta di Intesa di detenere opzioni put suggerisce una strategia di hedging (copertura) sofisticata. Gli analisti interpretano questa posizione come un modo per proteggersi dall’eccessivo premio a cui le azioni MSTR sono scambiate rispetto al valore reale dei Bitcoin detenuti (mNAV), permettendo alla banca di mantenere l’esposizione sulla “regina delle crypto” minimizzando i rischi legati alla volatilità eccessiva dei singoli titoli azionari correlati.

L’Italia verso un nuovo paradigma crypto

L’investimento di Intesa Sanpaolo è destinato a generare un effetto domino nel panorama del risparmio gestito italiano. Se fino a ieri gli istituti di credito nazionali guardavano con sospetto al mondo crypto, oggi la strategia della “Ca’ de Sass” traccia una rotta chiara: l’integrazione è inevitabile.

Questa apertura segue i primi esperimenti condotti dalla banca all’inizio del 2025, quando emerse un acquisto di test di 11 Bitcoin (circa 1 milione di dollari). Il passaggio da un test simbolico a un’esposizione da 100 milioni di dollari conferma che la domanda dei clienti istituzionali e “private” è in forte crescita, spingendo le banche a offrire strumenti liquidi e regolamentati per non perdere quote di mercato a favore degli exchange digitali.