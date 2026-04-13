La Casa Bianca valuta la politica sulle stablecoin mentre si intensifica il dibattito sul CLARITY Act

Il Council of Economic Advisers della Casa Bianca ha pubblicato martedì un’analisi formale, concludendo che consentire agli emittenti di stablecoin di pagare agli investitori un rendimento sulle proprie disponibilità produrrebbe solo uno spostamento marginale dei prestiti bancari, contraddicendo direttamente gli avvertimenti del settore bancario che hanno bloccato il CLARITY Act nella commissione bancaria del Senato dal gennaio 2026.

Il rapporto, pubblicato il 9 aprile 2026, quantifica l’esposizione dichiarata dal settore bancario come drammaticamente sovrastimata, prevedendo che consentire il rendimento delle stablecoin aumenterebbe i prestiti bancari di soli 2,1 miliardi di USD, circa lo 0,02% dei prestiti totali in essere, invece di innescare la fuga sistemica dei depositi che i lobbisti bancari hanno sostenuto davanti al Congresso.

🚨HUGE: STABLECOIN REWARDS WON’T HARM BANKS Despite mass controversy over the CLARITY Act and the impact stablecoins could have on US bank deposits, the prevailing narrative now suggests a wholly positive outcome. A new Bloomberg headline reads… ‘White House Economists Say… pic.twitter.com/0BSKDHvytt — BSCN (@BSCNews) April 10, 2026

Sospettiamo che la pubblicazione del rapporto non sia principalmente un esercizio accademico, ma un deliberato intervento del ramo esecutivo volto a fornire una copertura legislativa per un compromesso bipartisan sul rendimento, accelerando il percorso del CLARITY Act fuori dalla commissione neutralizzando le basi empiriche dell’opposizione del settore bancario.

La questione del rendimento delle stablecoin è diventata la principale linea di faglia nella regolamentazione federale degli asset digitali, con i gruppi di categoria bancari, gli exchange di criptovalute e i funzionari economici del ramo esecutivo ora in aperto disaccordo sull’entità del rischio competitivo che le stablecoin fruttifere pongono alla base dei depositi delle istituzioni assicurate a livello federale.

Proibizione dei rendimenti, architettura delle riserve e il baseline del GENIUS Act

Congress has spent the better part of half a decade trying to pass a framework to onshore the future of finance. It is time for @BankingGOP to hold a markup and send the CLARITY Act to President Trump’s desk. Senate time is precious, and now is the time to act. — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 9, 2026

Il Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act (GENIUS Act), promulgato nel luglio 2025, impone agli emittenti di stablecoin di mantenere una riserva di asset uno a uno, come dollari statunitensi e titoli di Stato. Proibisce inoltre agli emittenti di trasferire il rendimento generato da queste riserve ai detentori di token, con l’obiettivo di prevenire la migrazione dei depositi dalle banche assicurate a livello federale.

Tuttavia, il linguaggio della legge ha lasciato aperta la possibilità che gli exchange possano offrire premi legati ai saldi in stablecoin, cosa che Coinbase ha sfruttato con il suo prodotto di ricompense USDC.

Il CLARITY Act mirava a estendere il divieto di rendimento agli exchange, portando Coinbase a ritirare il sostegno alla legislazione e a bloccarne il progresso. L’Independent Community Bankers of America (ICBA) ha esortato il Congresso a mantenere il divieto, sostenendo che consentire il rendimento comporterebbe una perdita di depositi pari a 1,3 trilioni di USD per le piccole banche.

Tuttavia, un rapporto del CEA contesta le cifre dell’ICBA, prevedendo un aumento di 2,1 miliardi di USD dei prestiti bancari derivante dal divieto di rendimento. Anche in scenari estremi, il consiglio stima solo un aumento di 531 miliardi di USD dei prestiti, a vantaggio principalmente delle grandi banche, che catturerebbero il 76% di tale aumento. Nel frattempo, le banche di comunità guadagnerebbero circa 129 miliardi di USD, smentendo le affermazioni dell’ICBA secondo cui il divieto di rendimento le proteggerebbe.

Implicazioni del CLARITY Act per emittenti ed exchange: Circle, Coinbase e il premio di rendimento competitivo

I risultati del CEA influenzano il posizionamento competitivo di Circle Internet Financial, Coinbase Global e Paxos Trust Company, in particolare per quanto riguarda la questione del rendimento. L’USDC di Circle, sostenuto principalmente da titoli di Stato a breve termine ed equivalenti di liquidità, attualmente consente ai rendimenti di accumularsi esclusivamente a favore di Circle.

Un’autorizzazione legislativa per il trasferimento dei rendimenti potrebbe consentire a Circle e ai suoi concorrenti di offrire ritorni paragonabili a quelli dei fondi del mercato monetario, cambiando potenzialmente la proposta di valore di USDC e accelerando i cambiamenti nelle quote di mercato delle stablecoin evidenti nei dati di inizio 2026.

Il Chief Legal Officer di Coinbase, Paul Grewal, ha definito decisivo il rapporto del CEA, poiché non ha trovato prove che le ricompense in stablecoin portino alla fuga dei depositi e ha suggerito che i critici abbiano cercato di sopprimere questi risultati. Questa interpretazione del rapporto come un momento politico fondamentale riflette la visione dell’industria crypto sul CLARITY Act, che molti ritengono ormai “praticamente inevitabile”.

Le preoccupazioni del settore bancario riecheggiano le azioni normative successive alla crisi finanziaria del 2008 riguardanti i fondi comuni monetari, evidenziando gli squilibri competitivi creati dagli strumenti fruttiferi al di fuori del quadro dell’assicurazione dei depositi. Sebbene il rapporto del CEA riconosca queste preoccupazioni, contesta l’entità della migrazione dei depositi, un fattore chiave per il potenziale linguaggio di compromesso del Congresso. Inoltre, la supervisione federale delle stablecoin interagisce con le normative statali emergenti, complicando l’applicazione se il Congresso lasciasse ambigue le politiche sui rendimenti.

A regulator providing notice and seeking comment. A regulator following the Administrative Procedure Act. A regulator … actually regulating. I could get used to this. https://t.co/SHn8lRISJJ — Paul Grewal (@iampaulgrewal) April 8, 2026

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Dinamiche congressuali: Tillis, Alsobrooks e l’atteggiamento della commissione bancaria del Senato

Il destino del CLARITY Act risiede principalmente nelle mani dei senatori Thom Tillis (R-N.C.) e Angela Alsobrooks (D-Md.), che hanno raggiunto un accordo preliminare con i funzionari della Casa Bianca nel marzo 2026 per affrontare le controversie sui rendimenti nel disegno di legge.

Questo accordo deve ancora essere formalizzato e richiede il contributo dei settori bancario e crypto prima di procedere attraverso la commissione bancaria del Senato, dove ha subito ritardi da gennaio. Il consulente per le criptovalute della Casa Bianca, Patrick Witt, ha osservato che è necessario ulteriore lavoro sul linguaggio del disegno di legge, lasciando aperta la tempistica.

La situazione della commissione bancaria del Senato è ulteriormente complicata dal divieto del GENIUS Act, che protegge i membri vicini al settore bancario. Eventuali emendamenti per consentire i rendimenti nel CLARITY Act costringerebbero i membri della commissione a votare per espandere la funzionalità delle stablecoin oltre i limiti stabiliti dal GENIUS Act.

Sebbene la Blockchain Association abbia descritto le recenti discussioni con la Casa Bianca come un passo verso un consenso bipartisan, raggiungere un consenso effettivo nella commissione rimane una sfida.

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