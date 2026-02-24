Il token USD1 è sceso brevemente a 0,994 $, circa lo 0,6% al di sotto della sua parità di 1 $, secondo i dati di CoinGecko. Cosa c’è da sapere:

USD1 è sceso fino a 0,994 $(0,6% sotto il peg) prima di risalire a circa 0,998$.

Il progetto sostiene che alcuni hacker abbiano compromesso gli account dei co-fondatori, pagato influencer per diffondere panico e aperto posizioni short su WLFI nel tentativo di trarre profitto dalla volatilità.

Gli sviluppatori hanno attribuito alla funzione di riscatto “dollaro-per-token” di USD1 il merito di aver aiutato a mantenere la fiducia e a prevenire un depeg più profondo o prolungato, sottolineando come la convertibilità diretta rimanga fondamentale per la resilienza delle stablecoin.

USD1, la stablecoin ancorata al dollaro statunitense di World Liberty Financial — un protocollo cripto con stretti legami con la famiglia del Presidente Donald Trump — ha perso la parità di 1 $ lunedì, in quello che gli sviluppatori del progetto hanno descritto come un “attacco coordinato” contro il protocollo.

Il token è sceso fino a un minimo di 0,994 $ durante la giornata, allontanandosi di circa lo 0,6% dalla sua parità prevista di 1 $, come mostrano i dati di CoinGecko. In un post pubblicato lunedì su X, il team dietro USD1 ha dichiarato che diversi account dei co-fondatori sono stati violati, alcuni influencer sono stati pagati per seminare dubbi e sono state aperte posizioni short contro il token nativo del protocollo, WLFI, in quello che hanno definito uno sforzo deliberato per scatenare il panico e trarne profitto.

“Non ha funzionato”, si legge nel post, che cita il meccanismo di riscatto — il quale consente ai possessori di USD1 di scambiare i propri token con un ammontare equivalente di dollari statunitensi — come la ragione per cui il peg ha tenuto.

Tuttavia, il token passava ancora di mano a 0,998 $, circa lo 0,2% al di sotto della parità di 1 $, secondo CoinGecko, che aggrega i dati sui prezzi dalle coppie di scambio degli exchange. USD1, emesso in partnership con il custode cripto BitGo (BITG), è tra le maggiori stablecoin garantite da dollari. Il suo valore è coperto 1:1 da titoli del Tesoro statunitense a breve termine, depositi in dollari e altri equivalenti di cassa; inoltre, BitGo riporta attestazioni mensili sulle riserve firmate dalla società di consulenza Crowe. Il token ha attualmente una capitalizzazione di mercato di 5 miliardi di dollari, ma rimane ancora distanziato dai principali attori del settore come USDT di Tether e USDC di Circle.