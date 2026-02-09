Punti chiave

Il CEO di Metaplanet, Simon Gerovich, ha dichiarato che la società continuerà l'accumulo costante per prepararsi alla crescita a lungo termine.

Recentemente, Metaplanet ha approvato un nuovo finanziamento azionario da 137 milioni di dollari, destinato in gran parte all'acquisto di Bitcoin nel 2026.

Il prezzo del titolo MTPLF è precipitato del 20% nella sessione del 5 febbraio, estendendo il calo annuale al 50%.

Metaplanet ha riaffermato la propria strategia “Bitcoin-first” nel bel mezzo del crollo del mercato crypto, confermando la volontà di continuare l’accumulo di asset digitali.

Metaplanet, spesso definita la “MicroStrategy del Giappone”, ha annunciato che porterà avanti il proprio piano di accumulo di Bitcoin, mostrandosi non turbata dalla recente correzione dei prezzi. Questa mossa arriva mentre il Bitcoin registra una perdita superiore al 22% nell’ultima settimana, con le previsioni degli analisti che puntano verso un ulteriore crollo sotto la soglia dei 50.000 dollari.

Strategia invariata per Metaplanet

Il CEO Simon Gerovich ha ribadito la validità della strategia aziendale nonostante il massiccio drawdown del mercato. Commentando gli sviluppi, Gerovich ha dichiarato:

“Non c’è alcun cambiamento nella strategia di Metaplanet. Continueremo ad accumulare Bitcoin in modo costante, ad espandere i ricavi e a prepararci per la prossima fase di crescita.”

Al 6 febbraio, la società si posiziona come il quarto maggiore detentore di riserve Bitcoin tra le aziende quotate a livello globale — preceduta solo da Strategy (MicroStrategy), MARA Holdings e Twenty One Capital — con un portafoglio complessivo di 35.102 BTC.

Dopo aver raggiunto l’obiettivo di 30.000 BTC in anticipo rispetto ai piani nel 2025, la società aveva rallentato il ritmo degli acquisti. Una scelta prudenziale dettata dal fatto che il prezzo di BTC è attualmente in calo di quasi il 50% rispetto ai massimi storici toccati nell’ottobre 2025.

Il 29 gennaio, Metaplanet ha approvato un nuovo piano di finanziamento azionario per raccogliere fino a 20,7 miliardi di JPY (circa 135-137 milioni di dollari), finalizzato all’espansione delle proprie riserve. La società emetterà nuove azioni e diritti di acquisto tramite un collocamento privato, con la maggior parte dei proventi vincolata agli acquisti di Bitcoin per il 2026.

Il titolo MTPLF crolla del 20%

Il titolo Metaplanet (MTPLF) ha subito un duro colpo il 5 febbraio, chiudendo a 1,86 $ con una perdita del 20%. Nell’ultimo anno, il prezzo delle azioni ha subito una correzione complessiva del 50%. Questo brutale ridimensionamento del mercato crypto ha pesato sensibilmente su Metaplanet e su tutte le società che adottano il “Bitcoin Treasury” come modello di business.

La maggior parte di queste aziende, che detengono Bitcoin nei propri bilanci, si trova attualmente a gestire consistenti minusvalenze latenti. Parallelamente, la Strategy di Michael Saylor (MSTR) ha perso il 17% nella stessa sessione, dopo aver riportato una perdita record di 12,4 miliardi di dollari legata ai Bitcoin.

Nonostante la pressione sui prezzi, Metaplanet ha dichiarato che la propria struttura del capitale rimane “più forte e resiliente che mai” e che la società non dovrà affrontare scadenze di debito significative fino al 2027.