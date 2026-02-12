Punti chiave

Il recupero delle azioni $STRC a quota 100$ permette a MicroStrategy di emettere nuovi titoli con facilità per raccogliere capitali da reinvestire in Bitcoin.

L'attrattività del titolo è sostenuta da un rendimento dell'11,25%, fondamentale per mantenere il flusso di liquidità anche quando le azioni ordinarie $MSTR mostrano volatilità.

Nonostante le polemiche sui social, il debito aziendale è considerato gestibile grazie a scadenze a lungo termine e a una soglia di sicurezza del prezzo di Bitcoin molto conservativa.

Il mondo degli investimenti crypto guarda con rinnovato interesse a MicroStrategy (MSTR), ma questa volta il protagonista non è il titolo ordinario, bensì le azioni privilegiate perpetue identificate dal ticker $STRC. Dopo un periodo di incertezza, queste azioni sono finalmente tornate alla “parità”, raggiungendo nuovamente il valore nominale di 100 dollari.

Perché questo dato è così rilevante? Per Michael Saylor, fondatore e mente dietro la strategia Bitcoin dell’azienda, il recupero di STRC non è solo una questione di prestigio, ma un segnale operativo fondamentale. Quando queste azioni quotano a 100 dollari, l’azienda ha molta più facilità nell’emetterne di nuove per raccogliere capitale fresco. E, come la storia recente insegna, “capitale fresco” per MicroStrategy significa quasi sempre una cosa sola: comprare altri Bitcoin.

Il recupero tecnico di STRC

Il percorso verso la parità non è stato privo di ostacoli. Alla fine dell’anno scorso, il titolo STRC era scivolato fino a quota 90 dollari, evidenziando una certa diffidenza da parte degli investitori. Anche recentemente, lo scorso 5 febbraio, il prezzo si aggirava intorno ai 94 dollari.

La risalita è stata favorita anche dall’attrattiva dei rendimenti, recentemente saliti all’11,25%. Questa cedola elevata ha riportato l’interesse sul prodotto, permettendo a Saylor di riacquistare quell’agilità finanziaria che sembrava essersi leggermente appannata nelle ultime settimane, in coincidenza con le performance meno brillanti delle azioni ordinarie $MSTR.

Tra polemiche social e realtà finanziaria

Mentre il mercato dei titoli privilegiati festeggia, sui social network il clima è più teso. Alcuni investitori hanno iniziato a criticare l’operato di Saylor, accusandolo di aver creato una struttura finanziaria eccessivamente complessa. Al centro del mirino è finito un video in cui l’imprenditore parla del rifinanziamento del debito aziendale.

Saylor ha dichiarato che rifinanziare il debito di MicroStrategy sarà estremamente semplice, a patto che Bitcoin rimanga sopra la soglia (estremamente cautelativa) degli 8.000 dollari. Nonostante le accuse di chi vede in questo sistema una sorta di “schema” poco solido, i numeri dicono altro.

La sostenibilità del debito

Dal punto di vista puramente giornalistico e analitico, le preoccupazioni appaiono esagerate. Il debito di MicroStrategy è attualmente ridotto e distribuito su un arco temporale molto ampio. Il rifinanziamento è una pratica standard per le grandi aziende quotate e, ai livelli attuali di prezzo di Bitcoin, la solvibilità della società non sembra affatto in discussione.

In conclusione, il ritorno di $STRC a 100 dollari è il tassello che mancava per far ripartire la “macchina da guerra” finanziaria di MicroStrategy. Sebbene le azioni ordinarie stiano vivendo un momento di volatilità, la capacità dell’azienda di raccogliere capitali rimane intatta, suggerendo che presto potremmo leggere un nuovo annuncio di acquisto massiccio di BTC da parte del “re dei Bitcoin”.