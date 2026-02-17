Pi Coin in territorio positivo con un rally settimanale del 23%

Pi Coin (Pi Network/PI) è scambiata in territorio positivo in quasi tutti gli intervalli temporali, dopo il suo rialzo fino a quota 0,20 dollari di domenica. La maggior parte delle criptovalute ha registrato un rimbalzo domenica, in seguito all’impennata di Bitcoin (BTC) fino a quota 70.000 dollari. Tuttavia, il rialzo è stato di breve durata e la maggior parte degli asset ha subito una correzione di prezzo.

BTC è sceso al livello di prezzo di 68.000 dollari e anche altre monete stanno registrando cali di prezzo. PI, tuttavia, ha mantenuto guadagni sostanziali su tutta la linea. Secondo i dati di CoinGecko su Pi Coin , l’asset ha registrato un rialzo dello 0,9% nelle ultime 24 ore, del 23,8% nell’ultima settimana e del 10,6% nei grafici a 14 giorni. Tuttavia, la moneta è in calo del 13,4% rispetto al mese precedente. Vediamo se il prezzo di Pi Coin è fuori controllo e se continuerà la sua crescita o se dovrà affrontare ulteriori rischi in futuro.

Il prezzo di Pi Coin continuerà a salire?

Il rally di domenica di PI è stato probabilmente dovuto al forte rialzo di Bitcoin (BTC) registrato nel fine settimana. Tuttavia, il mercato delle criptovalute è ancora piuttosto debole e il sentiment degli investitori non è migliorato. Gli operatori di mercato si stanno tenendo lontani dagli asset rischiosi, preferendo beni rifugio come oro e argento. Pi Coin (PI) e altre criptovalute non sono al momento al centro dell’attenzione.

SCOPRI: Le previsioni di Bitcoin fino al 2036 nel dettaglio

Dato il contesto di mercato ribassista generale, è molto probabile che PI subisca una correzione di prezzo nelle prossime settimane. Inoltre, Bitcoin (BTC) sta subendo una pressione notevole e altri asset probabilmente seguiranno la sua traiettoria.

Anche i ricercatori di CoinCodex delineano una prospettiva ribassista per Pi Coin (PI). La piattaforma prevede che il token subirà una correzione nei prossimi giorni, scendendo a 0,12 dollari il 26 febbraio 2026. Scendere a 0,12 dollari dai livelli di prezzo attuali comporterà una correzione di quasi il 30%.

Pertanto, è molto probabile che il rialzo del prezzo di Pi Coin non continui nei prossimi giorni. L’asset potrebbe subire un forte calo molto presto.