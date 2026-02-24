Bitcoin rischia un crollo del 75% senza aggiornamenti resistenti al calcolo quantistico. A quanto pare, il rischio legato ai computer quantistici continua a preoccupare gli investitori.
Attualmente, Bitcoin ($63.029) si trova ad affrontare una severa rettifica della valutazione, mentre gli analisti istituzionali iniziano a calcolare uno “Sconto Quantistico” (Quantum Discount) in previsione dei prossimi balzi tecnologici. Gli esperti avvertono che, senza solide difese crittografiche implementate entro il 2027, l’attuale fase di stallo dell’asset – inserita in un contesto di mutamenti macroeconomici più ampi – potrebbe portare a un crollo del 75%. E per quanto riguarda le previsioni sul prezzo di Bitcoin? BTC potrebbe scendere fino a circa 30.000 $.
Lo “Sconto Quantistico” nella valutazione di Bitcoin
La preoccupazione principale ruota attorno ai progressi del Calcolo Quantistico e al loro potenziale di violare l’Algoritmo di Firma Digitale a Curva Ellittica (ECDSA), che protegge i saldi di Bitcoin. Sebbene gli sviluppatori stiano lavorando ad aggiornamenti per rendere BTC “quantum-resistant”, rimane una vulnerabilità strutturale riguardante l’offerta dormiente della rete.
Mark Karpelès, ex CEO di Mt. Gox, ha evidenziato una sfumatura critica: mentre gli utenti attivi possono probabilmente migrare i propri fondi verso nuovi indirizzi protetti dalla crittografia post-quantistica, milioni di coin “persi” o risalenti alla cosiddetta “Satoshi Era” rimangono bloccati nei formati legacy. Poiché questi coin non possono essere spostati senza le chiavi private (ormai smarrite), non possono essere aggiornati ai nuovi standard.
Ciò crea uno scenario in cui un attore quantistico potrebbe potenzialmente derivare le chiavi di questi indirizzi dormienti, inondando il mercato. Proposte tecniche come la Bitcoin BIP-360 stanno tentando di allineare la rete ai nuovi standard NIST, ma il percorso verso il consenso rimane irto di difficoltà.
Analisi del prezzo di Bitcoin: livelli tecnici chiave e risposta istituzionale
Charles Edwards, fondatore di Capriole Investments, suggerisce che il mercato potrebbe presto scontare la probabilità di una rete compromessa. Se i modelli istituzionali determinassero che il 20-30% dell’offerta ha la “chiave pubblica esposta” (e quindi essenzialmente recuperabile da attori quantistici), il panico risultante potrebbe spingere Bitcoin verso i 30.000 $ entro il 2027.
L’entità di questo declino rispecchia la gravità dei precedenti scenari ribassisti, come gli avvertimenti dell’investitore della “Grande Scommessa” Michael Burry riguardanti la sopravvalutazione strutturale. Gli investitori istituzionali, che ora trattano BTC come un risk asset maturo, stanno già adeguando i propri parametri di rischio. I recenti deflussi dagli ETF suggeriscono un indebolimento dell’interesse istituzionale quando i rischi a lungo termine diventano difficili da quantificare.
Senza una tabella di marcia chiara per mettere in sicurezza o “congelare” i coin legacy vulnerabili, il “fair value” di BTC è oggetto di ricalcolo. Il potenziale per un dump massiccio e rapido di coin precedentemente dormienti funge da soffitto psicologico per le previsioni di crescita a lungo termine.
