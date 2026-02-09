La quotazione di XRP mostra timidi segnali di ripresa dopo la recente correzione, ma resta intrappolata al di sotto di una zona di resistenza fondamentale. Dopo un rimbalzo dall’area degli 1,20 $, il token ha tentato un allungo oltre 1,50 $, fermandosi però in area 1,93 $. Da quel momento è iniziata una fase di consolidamento dove il livello di 1,50 $ rimane il vero spartiacque per il sentiment del mercato.

Recupero tecnico, ma la resistenza domina

Il grafico orario evidenzia come XRP abbia avviato un movimento di recupero a partire dalla zona degli 1,20 $, in linea con la ripresa generale di Bitcoin ed Ethereum. Il prezzo è risalito sopra 1,25 $ e 1,32 $, superando il livello di ritracciamento Fibonacci del 50% relativo alla discesa tra il massimo di 1,632 $e il minimo di 1,136$.

Nonostante i compratori siano riusciti a spingere il prezzo sopra 1,45 $, mantenere la posizione oltre 1,50 $ si è rivelato complesso. Nel breve termine, si sta formando una linea di tendenza ribassista con resistenza intorno a 1,455 $. Attualmente XRP scambia sopra 1,40 $ e sopra la media mobile a 100 ore: un segnale tecnico che indica un recupero fragile ma ancora intatto.

Target immediato: Una rottura decisa sopra 1,466 $aprirebbe la strada verso 1,50$.

Livello chiave: Oltre 1,50 $ si trova l’ostacolo dei 1,515 $ (ritracciamento Fibonacci del 76,4%).

Scenario Bullish: Il superamento di tali livelli potrebbe proiettare il prezzo verso 1,62 $e potenzialmente 1,65$.

Scenario di rigetto: supporti sotto pressione

Qualora XRP non riuscisse a violare la zona di resistenza a 1,50 $, è probabile una nuova fase discendente.

Primo supporto: Si trova in area 1,40 $. Supporto secondario: Situato a 1,385 $. Rischio ribassista: Una chiusura netta sotto questi livelli indebolirebbe il quadro tecnico, aprendo le porte a test verso 1,33 $ e 1,32 $, con la possibilità di tornare a visitare l’area degli 1,25 $ nei contesti più negativi.

Gli indicatori tecnici offrono al momento una lettura mista. Il MACD su base oraria è in territorio bullish e guadagna slancio, mentre il Relative Strength Index (RSI) si posiziona sopra 50. Questo suggerisce che i compratori sono attivi, ma manca la convinzione necessaria finché la resistenza chiave non verrà abbattuta.

Il contesto fondamentale: Ripple e l’adozione reale

Oltre all’analisi dei grafici, il sentiment resta legato ai fondamentali di Ripple. XRP funge principalmente da “valuta ponte” all’interno del network di pagamenti globali di Ripple. L’adozione di questa rete da parte di istituzioni finanziarie e fornitori di servizi di pagamento rimane il principale driver di valore a lungo termine.

In parallelo, gli investitori monitorano gli sviluppi legali e regolamentari. Storicamente, le notizie sul fronte giudiziario hanno influenzato la fiducia degli holder più di ogni analisi tecnica. Segnali positivi in tal senso potrebbero innescare un rialzo improvviso, specialmente se supportati da una struttura grafica favorevole.

Conclusione

La zona di 1,50 $ rappresenta attualmente il punto di svolta per XRP. Una rottura sostenuta migliorerebbe drasticamente il sentiment, innescando un nuovo ciclo di ripresa. Finché tale breakout non si verificherà, è d’obbligo la cautela.

I dati on-chain mostrano un aumento dell’attività di trading proprio in corrispondenza delle zone di prezzo chiave, segno che i trader di breve termine si stanno posizionando massicciamente. Inoltre, entra in gioco la liquidità: in periodi di deleveraging sui mercati dei derivati, anche una piccola pressione di acquisto o vendita può causare movimenti violenti. Il superamento di 1,50 $ potrebbe costringere alla chiusura delle posizioni short (short squeeze), mentre un fallimento porterebbe a prese di beneficio immediate.