XRP sotto pressione: la paura estrema del mercato incontra la debolezza tecnica

Punti chiave
- XRP è scambiato al di sotto dei livelli di resistenza chiave, mentre RSI, MACD e medie mobili continuano a confermare un momentum ribassista.
- I dati on-chain, come un SOPR inferiore a 1 e l'aumento degli afflussi in borsa, suggeriscono una possibile realizzazione di perdite e una potenziale pressione di vendita.
- L'esposizione istituzionale, inclusa la limitata esposizione di Goldman Sachs all'ETF XRP, indica più una gestione tattica del rischio che una rivalutazione rialzista.
XRP è di nuovo sotto una forte pressione di vendita. Al momento, il token è scambiato a 1,36 dollari, in calo del 4,6% nelle ultime 24 ore.
L’intervallo giornaliero tra 1,43 e 1,35 dollari indica che il prezzo si sta muovendo vicino al minimo di sessione, un classico segnale di debolezza a breve termine.
Una chiara tendenza al ribasso è evidente anche su base oraria. Dopo il brusco calo da 1,60 dollari a circa 1,20 dollari, si è verificato un rimbalzo dinamico sopra 1,50 dollari.
Tuttavia, questa ripresa si è rivelata insostenibile. Da allora, i massimi decrescenti hanno dominato, mentre gli impulsi al rialzo al di sotto di 1,45 dollari sono stati costantemente venduti. La struttura del mercato rimane quindi tecnicamente ribassista.
Il sentiment “negativo” macroeconomico aumenta la pressione
Il mercato globale attualmente non fornisce alcun supporto. Il Crypto Fear & Greed Index è a 9 punti, segnalando “Paura estrema”. Allo stesso tempo, Bitcoin è sceso al di sotto dei livelli di supporto chiave, mentre anche Ethereum mostra debolezza.
In un simile contesto, la conservazione del capitale e la riduzione del rischio sono fondamentali!
I dati on-chain sottolineano questa posizione difensiva. Il rapporto tra spesa e profitto (SOPR) di XRP è pari a 0,96. Ciò significa che le monete vengono scambiate in media in perdita, un’indicazione di tendenze alla capitolazione.
Contemporaneamente, gli afflussi verso gli exchange, ovvero il flusso di XRP verso le piattaforme di trading, sono in aumento. Storicamente, l’aumento dei trasferimenti dagli exchange è considerato un potenziale precursore di ulteriori vendite, poiché i token vengono in genere trasferiti sugli exchange prima della liquidazione.
Gli indicatori tecnici confermano il quadro.
Anche i classici indicatori di momentum non offrono rassicurazioni. Il Relative Strength Index (RSI), ad esempio, è inferiore a 50, segnalando un momentum ribassista persistente senza essere ancora chiaramente in ipervenduto.
Il MACD, tuttavia, rimane in territorio negativo e le barre dell’istogramma indicano un indebolimento della ripresa dopo il rigetto in zona 1,50 dollari.
XRP è anche scambiato al di sotto delle sue medie mobili di breve termine. L’area tra 1,40 e 1,45 dollari funge attualmente da cluster di resistenza.
Allo stesso tempo, le Bande di Bollinger, precedentemente ampie, stanno iniziando a restringersi, un tipico segnale di un’imminente decisione direzionale.
Una rottura al di sotto del recente minimo di 1,35 dollari potrebbe far entrare in gioco l’area di 1,30 dollari nel breve termine. Solo una riconquista sostenuta del livello di 1,40 dollari stabilizzerebbe il quadro grafico a breve termine.
I segnali istituzionali rimangono contrastanti
Ulteriore attenzione è rivolta a una dichiarazione di Goldman Sachs. Secondo il suo rapporto 13F del quarto trimestre 2025, la banca d’investimento detiene un’esposizione totale alle criptovalute pari a 2,36 miliardi di dollari.
Questo include circa 153 milioni di dollari in ETF spot su XRP. Allo stesso tempo, tuttavia, le partecipazioni in ETF su Bitcoin ed Ethereum sono state significativamente ridotte.
L’esposizione totale rappresenta solo lo 0,33% del patrimonio gestito, un’esposizione chiaramente tattica.
La combinazione di riduzione delle posizioni nei leader di mercato e di limitata esposizione a XRP suggerisce una gestione del rischio controllata piuttosto che una rivalutazione aggressiva.
Nel complesso, XRP rimane debole sia tecnicamente che in termini di sentiment. Un’inversione di tendenza sostenibile richiede attualmente più di semplici rimbalzi a breve termine: necessita di una stabilizzazione complessiva del mercato.