XRP sotto pressione: la paura estrema del mercato incontra la debolezza tecnica

XRP è di nuovo sotto una forte pressione di vendita. Al momento, il token è scambiato a 1,36 dollari, in calo del 4,6% nelle ultime 24 ore. L’intervallo giornaliero tra 1,43 e 1,35 dollari indica che il prezzo si sta muovendo vicino al minimo di sessione, un classico segnale di debolezza a breve termine. Una […]