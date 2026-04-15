비트코인 확장성 공백 파고든 비트코인 하이퍼…3,240만달러 몰린 이유는?

비트코인이 일부 거래소에서 7만6,000 달러를 넘기며 2개월 만의 최고치를 기록하자, 시장의 시선은 다시 비트코인 생태계 전반으로 향하고 있다. 가격 반등 자체도 의미가 있지만, 더 중요한 대목은 보안과 확장성이라는 오래된 과제가 동시에 수면 위로 올라왔다는 점이다. 최근 개발자들은 양자컴퓨팅이 장기적으로 ECDSA 서명 체계에 미칠 수 있는 영향을 검토하고 있고, 한편에서는 BTC를 더 빠르고 저렴하게 활용할 수 있는 실행 레이어 수요가 다시 커지고 있다.

이런 흐름 속에서 비트코인 하이퍼 (HYPER)가 프리세일 단계에서 주목받고 있다. 이 프로젝트는 비트코인 메인체인의 보안성을 최대한 유지하면서도 속도, 수수료, 프로그래머빌리티 부족을 보완하는 레이어2를 지향한다. 시장에서는 단순한 테마성 토큰보다 실제 사용처가 있는 인프라형 프로젝트에 자금이 모이는 국면이 나타나고 있는데, 비트코인 하이퍼는 그 흐름과 맞닿아 있다는 평가다.

실제로 이 프로젝트의 프리세일 조달액은 3,240만 달러를 넘어섰다. 비트코인 강세와 맞물려 BTC 기반 확장 솔루션에 대한 기대가 커진 데다, HYPER가 가스비·스테이킹·거버넌스·생태계 인센티브에 연결되는 구조라는 점이 투자 포인트로 거론된다.

비트코인 보안 논쟁 커질수록, 확장 솔루션 투자 내러티브도 강화

비트코인 개발자들은 양자컴퓨터가 장차 ECDSA 서명을 해독할 가능성에 대비해 프로그램을 업데이트했다.

제안의 핵심은 단계적 전환이다. 활성화 3년 뒤에는 취약한 레거시 주소로의 신규 전송이 차단되지만 기존 자금 사용은 가능하다. 5년 뒤에는 기존 ECDSA 및 슈노르 서명이 무효화돼 해당 지갑의 코인이 사실상 동결된다. 이후 연구 단계에서는 영지식증명을 잠재적 구제 수단으로 검토한다.

최근 연구를 토대로 하면 공개키가 온체인에 노출되는 순간 양자 공격 위험에 놓일 수 있는 주소에 약 670만 BTC가 보관된 것으로 추정된다. 이 제안을 두고 커뮤니티에서는 논쟁이 이어지고 있다. 비판론자들은 강제 이전 성격이 비트코인의 ‘내 키, 내 코인’ 철학과 충돌한다고 본다. 반면 찬성론자들은 네트워크 신뢰와 가치 훼손을 막기 위한 방어 조치라고 주장한다.

이달 초에는 StarkWare의 CPO 아비후 레비가 X를 통해 ‘Quantum-Safe Bitcoin Transactions Without Softforks’라는 새 논문을 소개하며 논의가 확산됐다. 레비의 구상은 일부 UTXO에 GPU 기반 해시-투-시그니처 퍼즐을 적용하는 오프체인 방식으로, 우려가 있는 보유자들에게 당장 활용 가능한 임시 대응책을 제시한다.

다만 커뮤니티 일각에서는 이미 노출된 키 문제와 일상적 규모의 처리 한계 등을 이유로 실효성에 의문을 제기한다. 그럼에도 이런 움직임은 비트코인이 여전히 업그레이드와 보완 논의를 지속하는 네트워크라는 점을 보여준다. 그리고 바로 이 지점에서 비트코인 하이퍼의 새 Layer 2 같은 레이어2 프로젝트의 투자 논리가 생긴다. 메인체인이 보안 유지에 무게를 둘수록, 확장성과 사용자 경험을 담당할 별도 계층의 가치가 부각될 수 있기 때문이다.

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HYPER의 투자 포인트는 토크노믹스…가스·보상·거버넌스 수요를 한 토큰에 집약

비트코인 하이퍼 (HYPER)는 가장 빠른 비트코인 레이어2를 목표로 하는 밈코인 프로젝트다. 솔라나 가상머신 기반으로 구축되며, 스테이킹과 디파이, Web3 게임, 온체인 거래, 기타 디앱 전반에서 사실상 즉각적인 거래 확정성과 낮은 수수료를 제공하는 구조를 내세운다.

토큰 구조도 비교적 명확하다. HYPER는 이 생태계에서 가스비, 스테이킹 보상, 거버넌스, 생태계 인센티브 전반에 사용된다. 총공급량은 210억 개이며, 개발·트레저리·마케팅·상장·커뮤니티 보상 등에 배분되도록 설계됐다. 인프라형 프로젝트에서 토큰 가치의 지속 가능성을 가늠할 때는 단순 총공급량보다 실제 수요처가 중요하다는 점에서, 이 부분은 투자자들이 먼저 점검하는 요소다.

If you aren't right on the edge. You'll never find greatness. 🔥⚡️https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/dkuzCAp8uP — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) April 13, 2026

프리세일 조달액은 이미 3,240만 달러를 넘어섰고, 현재 개별 토큰 가격은 0.0136786 달러다. 다음 단계 가격 인상은 프리세일 일정에 따라 내일 이뤄질 예정이다. 단계별 가격 상승 구조는 초기 참여자에게 유리한 설계지만, 반대로 말하면 가격 메리트는 시간이 갈수록 줄어드는 구조이기도 하다.

왜 지금 주목받나…비트코인 강세장과 BTC 활용도 확대 기대가 맞물려

비트코인 하이퍼의 접근법은 최근 시장 흐름과 맞아떨어진다. 비트코인 가격이 강세를 보일 때는 단순 BTC 현물뿐 아니라, BTC를 기반으로 추가 수익 기회를 제공하는 레이어2·디파이·스테이킹 프로젝트로 관심이 확산되는 경향이 있다. 이번에도 보안 이슈와 확장성 이슈가 동시에 부각되면서, L1 합의 변경을 기다리지 않고 BTC 활용도를 높이려는 프로젝트가 수혜 후보로 언급되고 있다.

메인넷은 올해 후반이 목표다. 시장에서는 이것이 중요한 체크포인트로 받아들여진다. 실제 사용자 유입, 브리지 안정성, 디앱 확장, 거래량 형성 등이 뒤따라야 HYPER의 유틸리티 수요가 본격적으로 확인될 수 있기 때문이다. 결국 투자 관점에서는 ‘비트코인 실행 레이어’라는 서사가 강한 만큼, 향후 제품 출시와 온체인 활동이 그 기대를 따라가는지가 핵심 변수다.

추가 정보가 필요하다면 프로젝트 구조와 전망을 정리한 비트코인 하이퍼 가격 전망, 실제 참여 절차를 다룬 비트코인 하이퍼 구매 방법 가이드를 함께 확인해볼 만하다. 프리세일 단계 프로젝트는 진입 전 토크노믹스와 일정, 수령 방식까지 미리 점검하는 편이 바람직하다.

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비트코인 하이퍼 구매방법 가이드…지갑 연결부터 스테이킹 선택까지

참여 절차는 비교적 단순하다. 우선 공식 Bitcoin Hyper 웹사이트에 접속해 보유 중인 암호화폐 지갑을 연결하면 된다.

다음 단계에서는 결제 수단을 선택한다. ETH, BNB, USDT, SOL, USDC 로 HYPER를 구매할 수 있다. 모바일 중심으로 참여하려는 경우 Best Wallet 모바일 앱을 활용하는 방법도 있다. 앱은 Google Play와 Apple App Store에서 내려받을 수 있으며, 앱 내 ‘Upcoming Tokens’ 탭에서 HYPER 참여가 가능하다.

매수 이후에는 토큰을 즉시 스테이킹할지 여부를 선택할 수 있다. 현재 안내된 구조상 메인넷 출시와 상장을 기다리는 동안 연 36% 스테이킹 수익률이 적용된다. 다만 프리세일 토큰은 일반적으로 정식 출시 전까지 유동성이 제한될 수 있으므로, 스테이킹 조건과 토큰 수령 시점은 사전에 확인하는 것이 좋다.

현재 프리세일 가격은 0.0136786 달러다. 가격은 단계적으로 오르는 구조이며, 다음 인상은 내일 예정돼 있다. 투자 판단 시에는 단기 가격 단계만 볼 것이 아니라, 메인넷 일정과 실제 생태계 확장 가능성까지 함께 살펴야 한다.

진행 상황, 감사, 다음 가격 단계 적용 시점 등 실시간 업데이트는 Bitcoin Hyper의 X와 Telegram에서 확인할 수 있다.

한편 프리세일 단계 프로젝트는 높은 기대수익 가능성과 함께 개발 일정 지연, 상장 후 변동성, 초기 유동성 리스크도 동반한다. 따라서 HYPER 역시 BTC 레이어2 서사와 토크노믹스만이 아니라 실제 제품 이행 여부를 함께 검토하는 접근이 필요하다.

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