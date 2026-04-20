[리플 호재] 리플(XRP), 솔라나 생태계로 전격 확장… 유동성 대이동의 서막인가

이번 주 솔라나 블록체인상에 래핑된 XRP(티커: wXRP)RK 공식 출시되며 가상자산 시장의 이목이 쏠리고 있다. 이로써 XRP 보유자들은 기존 포지션을 정리하지 않고도 현재 가장 역동적인 탈중앙화 금융(DeFi) 환경을 갖춘 솔라나 네트워크에 직접 진입할 수 있는 길을 확보하게 되었다.

이번 프로젝트는 기관급 수탁 전문 기업인 헥스 트러스트(Hex Trust)가 자산 보관을 맡고, 크로스체인 통신 표준인 레이어제로(LayerZero)가 메시징 레이어를 담당하는 협업 구조로 탄생했다.

브래드 갈링하우스 리플 CEO는 이번 확장이 이미 시장의 새로운 수요를 자극하고 있다고 밝혔으나, 실제 유의미한 자금 유입 여부에 대해서는 온체인 데이터의 추이를 더 지켜봐야 한다는 신중론도 제기된다.

현재 XRP 가격이 역대 최고가 대비 약 59% 가량 낮은 지점에 머물러 있고 솔라나 생태계 역시 다양한 시장 난제를 해결해야 하는 시점에 이번 통합이 이루어졌다는 점은 시사하는 바가 크다.

전문가들은 이번 출시를 단순한 네트워크 확장을 넘어선 ‘구조적 유동성 테스트’로 규정하고 있다. 즉, 이번 시도가 실제 체인 간 자금 이동을 이끌어내는 실질적인 교두보가 될 것인지, 아니면 단순히 소셜 미디어상의 화제성에 그칠 것인지를 판가름하는 중요한 가늠자가 될 것이라는 분석이다.

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wXRP 작동 원리: 솔라나-XRP 크로스체인 브릿지의 매커니즘

wXRP의 구동 방식은 기존 시장에서 검증된 래핑 자산 모델을 그대로 따르고 있다. XRP 보유자가 네이티브 토큰을 헥스 트러스트의 수탁 예비비로 입금하면, 솔라나 네트워크에서 이와 동일한 수량의 wXRP가 1:1 비율로 발행되는 구조다.

유통되는 모든 wXRP는 기관이 안전하게 보관 중인 네이티브 토큰에 의해 가치가 뒷받침되므로 실제 XRP와 완벽한 가격 연동을 유지한다. 사용자가 자산 상환을 요청하면 발행되었던 wXRP는 소각되고 보관 중이던 원본 XRP가 해제되는데, 이는 2019년 이더리움 생태계에서 비트코인의 활용도를 극대화했던 래핑된 비트코인(wBTC)의 성공 사례와 궤를 같이한다.

🚀 wXRP is now live on @solana, enabled by @Hex_Trust and @LayerZero_Core. Growing demand for $XRP is driving liquidity cross-chain—opening new paths across ecosystems and expanding the overall market. https://t.co/AiExVF5nvX — RippleX (@RippleXDev) April 17, 2026

솔라나 네트워크로 유입된 wXRP는 주피터, 팬텀, 타이탄 거래소, 메테오라 등 주요 탈중앙화 거래소에서 즉시 거래가 가능하다. 특히 자동화 마켓 메이커(AMM) 유동성 풀에 예치하거나 대출 프로토콜의 담보물로 활용할 수 있다는 점이 핵심이다.

이러한 유틸리티는 단순히 자산을 보유만 하던 XRP 홀더들에게 추가적인 수익 창출 기회를 제공하며, 다른 토큰으로 포지션을 변경할 때 따르는 가격 변동 리스크 없이도 자본 효율성을 극대화할 수 있는 수단을 마련해 주었다.

기술적으로는 이미 다수의 멀티체인 프로젝트에서 표준으로 자리 잡은 레이어제로 프로토콜을 채택함으로써 사용자들에게 검증된 보안성과 신뢰성을 동시에 전달하려 노력한 흔적이 엿보인다.

한편, 이러한 래핑 자산 모델은 결국 복잡한 브릿지 절차와 보안 리스크를 수반할 수밖에 없다. 최근 투자자들이 리퀴드체인($LIQUID)에 열광하는 이유도 바로 이 ‘브릿지’의 번거로움을 완전히 제거했기 때문이다.

리퀴드체인은 비트코인, 이더리움, 솔라나의 유동성을 단일 실행 환경으로 융합하는 레이어 3 인프라로, 개발자는 한 번의 배포만으로 세 생태계의 유동성에 즉시 접근할 수 있다. 리플의 확장이 ‘연결’에 집중한다면, 리퀴드체인은 ‘통합’을 통해 웹3의 파편화된 유동성 문제를 근본적으로 해결하고자 한다.

현재 프리세일 참여자에게 무려 1500%에 달하는 APY(연간 수익률) 보너스를 제공하며 초기 투자자들에게 폭발적인 수익 기회를 열어주고 있다.

0.01451이라는 저렴한 매수가로 진행 중인 프리세일은 이미 70만 달러에 가까운 자금을 모집하며 ‘유동성 통합’이라는 강력한 내러티브의 힘을 증명하고 있다.

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