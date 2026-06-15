Twee bekende AI modellen, ChatGPT en Claude, gaven hun verwachting voor de crypto markt eind 2026. Ze keken naar de XRP koers, de Solana koers en de Bitcoin koers. De voorspellingen lopen flink uiteen. We zetten de belangrijkste cijfers op een rij.

De crypto verwachting van de modellen in het kort:

XRP koers: nu rond 1,15 dollar, doel 1,35 tot 1,65 dollar eind 2026.

nu rond 1,15 dollar, doel 1,35 tot 1,65 dollar eind 2026. Solana koers: nu rond 71 dollar, doel 92 tot 95 dollar.

nu rond 71 dollar, doel 92 tot 95 dollar. Bitcoin koers: nu rond 65.700 dollar, doel 78.000 tot 82.500 dollar.

Belangrijk: dit blijft een inschatting door software. Niemand weet zeker waar de markt eindigt.

XRP koers verwachting volgens de AI

XRP staat op 15 juni 2026 rond de 1,15 dollar. Dat is een stuk lager dan begin dit jaar. Toch blijven de AI modellen voorzichtig positief. ChatGPT verwacht dat de XRP koers verwachting richting 1,55 dollar kan lopen aan het einde van het jaar.

Claude AI houdt het op een bandbreedte van 1,35 tot 1,65 dollar. Beide modellen wijzen op dezelfde redenen: Ripple groeit in het betalingsverkeer tussen banken en de regels in de Verenigde Staten worden duidelijker. Dat trekt grote partijen aan. Een explosie naar veel hogere koersen zit er volgens de crypto ai modellen voorlopig niet in.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Solana koers: AI verwacht herstel

De Solana koers kreeg dit jaar harde klappen en zakte met bijna de helft. SOL noteert nu rond de 71 dollar. Toch zien ChatGPT en Claude ruimte voor een opleving. Beide modellen mikken op een herstel naar 92 tot 95 dollar tegen december 2026.

Volgens de Solana koers analyse helpt het netwerk daarbij. Solana kan veel transacties tegelijk aan tegen lage kosten. Daardoor blijven ontwikkelaars apps op het netwerk bouwen, van handelsplatforms tot games. De nieuwe Alpenglow upgrade moet het netwerk nog sneller maken.

Solana (SOL) 24u 7d 30d 1j All Time

Bitcoin koers richting eind 2026

De Bitcoin koers beleefde een wilde maand. BTC zakte even onder de 60.000 dollar, maar herstelde naar ongeveer 65.700 dollar op 15 juni 2026. ChatGPT en Claude verwachten dat Bitcoin eind 2026 tussen de 78.000 en 82.500 dollar staat.

De AI modellen noemen drie redenen voor die Bitcoin koers verwachting: geld dat via beleggingsfondsen terugstroomt, de schaarste na de halving van 2024 en mogelijke renteverlagingen. Volgens de analisten van Coinspeaker blijft Bitcoin daarmee de toon zetten voor de hele crypto markt. “Zolang de grote fondsen instappen, volgen de altcoins vaak vanzelf”, klinkt het.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Welke crypto kopen voor de rest van 2026?

De AI voorspellingen laten zien dat de bekende munten ruimte hebben om te stijgen, maar geen explosie. Daarom kijken sommige beleggers naar nieuwe projecten. Een naam die opvalt is Bitcoin Hyper ($HYPER), een laag 2 netwerk dat bovenop Bitcoin wordt gebouwd.

Bitcoin Hyper gebruikt de techniek van Solana om transacties sneller en goedkoper te maken. Zo kun je ook op Bitcoin apps draaien voor sparen, lenen en handelen. Het netwerk mikt daarnaast op games en het vastleggen van echte bezittingen op de blockchain. De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op en de makers willen later dit jaar live gaan. Of het project zijn beloftes waarmaakt, moet de markt nog bewijzen.

Bitcoin Hyper presale toegang