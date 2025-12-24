Key Notes

Konsolidasi pasar menjadi waktu strategis untuk mengakumulasi altcoin berkapitalisasi rendah dengan utilitas jelas.

PEPENODE dan Maxi Doge menawarkan kombinasi komunitas, staking, dan momentum presale yang menarik perhatian investor ritel.

Algorand tetap relevan sebagai Layer 1 dengan pendekatan institusional dan solusi tata kelola jangka panjang. .

Pasar crypto menutup akhir tahun dengan pola konsolidasi yang sudah tidak asing lagi. Bitcoin berada dalam rentang ketat di sekitar $90.000 atau sekitar Rp1,5 miliar dalam beberapa minggu terakhir. Volatilitas pada aset large-cap cenderung mereda karena investor menunggu pemicu arah pergerakan berikutnya.

Periode seperti ini sering kali menjadi momen akumulasi, khususnya bagi investor yang siap melihat peluang di luar nama-nama besar dan mempersiapkan posisi lebih awal sebelum pasar kembali aktif.

Minat Terhadap Token dengan Kapitalisasi Rendah Masih Tinggi

Fase seperti ini biasanya mendorong minat ke altcoin dengan harga di bawah $1, yang memiliki kapitalisasi pasar kecil dan berpotensi naik lebih tajam saat likuiditas kembali mengalir.

Meski volatilitasnya tinggi, altcoin jenis ini memberikan akses ke narasi proyek yang sering luput saat pasar sedang pasif.

Daripada hanya fokus pada satu tema, strategi diversifikasi ke berbagai sektor bisa memberikan hasil lebih stabil.

Beberapa sektor yang menonjol saat ini antara lain adalah meme coin yang tumbuh karena kekuatan komunitas, proyek berbasis mining yang membentuk dasar mekanisme blockchain, dan token infrastruktur yang fokus pada skalabilitas serta utilitas jangka panjang.

Berikut ini tiga altcoin undervalued di bawah $1 yang patut diperhatikan Desember ini.

PEPENODE (PEPENODE) – Meme Coin Mining dengan Sentuhan Gamifikasi

PEPENODE (PEPENODE) hadir dengan pendekatan yang unik, menggabungkan konsep mining dengan mekanisme game dan kemasan meme coin. Proyek ini menyebut dirinya sebagai “mine-to-earn meme coin” pertama di dunia, dibangun di atas jaringan Ethereum sebagai token ERC-20.

Seluruh sistem staking, reward, dan governance dikendalikan lewat smart contract. Inti dari proyek ini adalah Virtual Mining System yang dipadukan dengan Tiered Node Rewards.

Pengguna tidak perlu membeli GPU, membayar listrik, atau memahami aspek teknis rumit. Cukup beli dan kustomisasi Miner Node, lalu upgrade fasilitas untuk meningkatkan performa. Reward diberikan dalam bentuk token meme seperti PEPE dan Fartcoin.

Sebanyak 70% dari token PEPENODE yang digunakan untuk upgrade akan dibakar secara permanen, menciptakan mekanisme kelangkaan seiring waktu.

Proyek ini makin menarik karena presale akan berakhir dalam 15 hari lagi, dan sejauh ini sudah mengumpulkan $2,3 juta atau sekitar Rp38,5 miliar.

Harga token saat ini berada di $0.0012112, dengan APY staking mencapai 545%. Ini menjadikannya peluang menarik bagi investor yang ingin masuk lebih awal.

Untuk Anda yang tertarik, pelajari lebih lanjut tentang prediksi harga PEPENODE dan cara beli PEPENODE langsung dari situs resmi mereka. Anda juga dapat mengikuti perkembangan proyek melalui akun X (Twitter) dan komunitas Telegram resminya.

Maxi Doge (MAXI) – Meme Coin yang Dirancang untuk Trader

Maxi Doge (MAXI) tidak berusaha tampil sopan. Token ini mengusung narasi budaya “leverage 1000x” dan dikemas dalam karakter anjing kekar seberat 240 pon.

Meski terdengar seperti lelucon, konsep ini justru memahami satu hal penting: dalam dunia crypto, perhatian adalah komoditas. Meme menjadi alat paling efektif untuk menarik perhatian.

Selain branding maskotnya yang kuat, fitur-fitur utama proyek ini mendorong partisipasi berulang. Akan ada kompetisi trading eksklusif untuk pemegang token dengan sistem leaderboard dan hadiah, serta dana Maxi Fund yang dialokasikan untuk menjalin kemitraan dan mendukung proses listing di bursa.

Banyak proyek meme gagal bukan karena teknologinya buruk, tapi karena komunitasnya pasif. Kompetisi rutin bisa menjaga keterlibatan. Rencana listing pasca-presale juga memberi ruang untuk eksposur lebih luas.

Presale crypto terbaik ini telah mengumpulkan dana sebesar $3,4 juta atau sekitar Rp56,9 miliar, dengan harga token di $0.0002745. Program staking selama masa presale menawarkan APY sebesar 71%.

Walau memiliki risiko volatilitas tinggi, potensi lonjakan harga MAXI tetap besar saat pasar kembali bullish.

Jangan lewatkan kesempatan untuk terlibat lebih awal. Anda bisa membaca prediksi harga Maxi Doge dan mempelajari cara beli Maxi Doge langsung dari situs resmi mereka.

Pastikan juga mengikuti akun X (Twitter) dan Telegram mereka untuk update komunitas dan roadmap proyek.

Algorand (ALGO) – Layer 1 Berkinerja Tinggi dengan Fokus Tata Kelola

Berbeda dari dua token sebelumnya yang masih dalam fase presale, Algorand adalah proyek lama yang tetap relevan.

Sebagai Layer 1 berkecepatan tinggi, Algorand dirancang untuk transaksi yang cepat, aman, dan skalabel, dengan fokus utama pada aplikasi keuangan dunia nyata.

Keunggulan Algorand tidak hanya pada throughput. Di tahun 2026, diferensiasi antar Layer 1 akan lebih banyak bergantung pada tingkat desentralisasi dan kesiapan infrastruktur untuk institusi.

Algorand melangkah ke arah ini melalui platform on-chain bernama xGov dan pendekatan peer-to-peer yang mengurangi ketergantungan pada sistem terpusat.

Kemajuan teknis seperti ini menjadi daya tarik bagi institusi, terutama dalam mengevaluasi risiko jangka panjang dari sebuah platform.

Terlebih jika tokenisasi aset nyata (RWA) terus berkembang, kebutuhan akan jaringan yang transparan dan terdesentralisasi akan semakin meningkat.

Harga ALGO saat ini berada di $0.11. Meskipun terkesan stagnan sejak 2022, proyek ini dibangun untuk jangka panjang. Dengan arah angin yang tepat, ALGO bisa saja mengejutkan pasar dalam beberapa bulan ke depan.

Tiga altcoin di atas menawarkan variasi dari sisi narasi, utilitas, dan profil risiko. Baik Anda tertarik pada konsep gamified mining dari PEPENODE, narasi meme dengan fondasi komunitas kuat dari Maxi Doge, atau solusi blockchain berorientasi institusi dari Algorand.

Ketiganya menunjukkan bahwa peluang masih terbuka lebar di segmen altcoin di bawah $1. Pastikan untuk mengevaluasi dengan cermat dan sesuaikan dengan tujuan investasi Anda.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.