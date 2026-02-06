Key Notes

Solana mengonfirmasi pola head and shoulders setelah menembus support utama, menggeser tren ke arah bearish.

Target teknikal pola ini mengarah ke $42, dengan beberapa zona support intermediate di $100, $75, dan $60.

Skenario bearish bisa batal jika harga berhasil merebut kembali resistance $125 dengan momentum kuat. .

Tekanan jual yang hebat akhirnya memecahkan pertahanan kunci Solana. Aset kripto ini secara resmi mengonfirmasi pola bearish head and shoulders setelah kehilangan zona support higher-timeframe, menggeser bias teknis secara signifikan ke arah negatif.

Pada saat kami melakukan analisis, SOL diperdagangkan di sekitar $81.3, terkoreksi kasar 11.9% dalam tujuh hari terakhir dan anjlok lebih dari 45% dari high akhir 2025 di atas $170. Kerusakan teknis ini terjadi saat pasar kripto memperpanjang kerugian untuk sesi ketiga berturut-turut.

Apa Arti Sinyal Breakdown Pola Head & Shoulders untuk SOL?

Pola head and shoulders adalah struktur pembalikan arah tren yang menandai transisi dari uptrend ke downtrend setelah support neckline gagal dipertahankan. Dalam kasus Solana, analis kripto Alex Clay menandai breakdown garis leher yang telah terkonfirmasi pada chart mingguan.

Ini sangat penting karena pola ini membatalkan dasar konsolidasi sebelumnya yang selama 2025 menjadi pijakan bagi beberapa kali rebound. Bagi trader, pergeseran ini memberi sinyal bahwa setiap rally cenderung akan dijual, bukan diperpanjang.

Alex Clay menyoroti bahwa measured move atau target proyeksi dari pola ini mengarah ke $42, yang sejajar dengan zona permintaan horizontal jangka panjang. Dari level saat ini, itu menyiratkan potensi penurunan lebih dari 60%, angka yang menjelaskan mengapa setup ini menarik perhatian banyak meja trading.

Support Lama Berubah Jadi Resistance, Level Di Bawah Mulai Muncul

Pada chart harian, situasinya semakin jelas. Solana telah menembus secara tegas di bawah zona support kunci yang sebelumnya mendasari beberapa kali rebound.

Support lama ini, yang kini berubah menjadi resistance di area $120–$125, akan terus membatasi upaya kenaikan kecuali berhasil ditaklukkan kembali dengan konfirmasi volume yang kuat.

Harga Solana saat ini berada jauh dibawah Moving Average 50-hari yang sedang menurun, yang bahkan telah melintas di bawah MA 200-days, sebuah konfirmasi tambahan untuk struktur tren bearish.

RSI harian sendiri telah terjun ke area rendah di angka 20-an, menandakan kondisi jenuh jual yang dalam dan kelelahan jangka pendek, meskipun momentum tetap lemah dengan MACD yang kokoh di wilayah negatif.

Analis lain, UB, menguraikan zona reaksi potensial di posisi X-nya di sekitar $100-an rendah, diikuti kelanjutan menuju $70-an tengah. Area $75 ini bersinggungan dengan permintaan sebelumnya dan berada di atas target $42 yang lebih agresif, sehingga bisa menjadi level intermediate tempat trader jangka pendek mencari stabilitas.

Tekanan Struktur Pasar Meluas Melampaui Solana

Breakdown Solana bukanlah insiden yang terisolasi. Ini terjadi dalam tekanan makro yang lebih luas. RSI mingguan Bitcoin sendiri tercebur ke kisaran 22–28, pembacaan jenuh jual dalam yang secara historis bertepatan dengan volatilitas tinggi untuk aset-aset yang terkorelasi.

Meski saldo Bitcoin di bursa terus menurun, sinyal konstruktif jangka panjang outflow ETF bernilai miliaran dolar dalam waktu dekat telah membebani sentimen.

Selama Bitcoin tetap rentan di bawah $66.000, Solana kemungkinan besar akan terus berada di bawah tekanan. Bahkan investor dengan prediksi harga Solana yang bullish jangka panjang pun kemungkinan akan menunggu konfirmasi bahwa tekanan jual telah benar-benar habis.

Keseimbangan Risiko – Apa yang Bisa Membatalkan Skenario Bearish?

Argumen tandingan utamanya adalah bahwa stres pasar ekstrem seringkali menghasilkan false breakdown atau tembusan support palsu. Reklamasi cepat resistance $125, dipasangkan dengan peningkatan momentum dan dorongan RSI harian kembali di atas 35-40, akan melemahkan tesis head and shoulders.

Stabilisasi di Bitcoin, terutama jika aliran dana ETF kembali positif, juga dapat meredakan tekanan pada SOL. Sampai saat itu tiba, Solana tetap rentan secara teknis.

Trader kini memantau $100 sebagai support psikologis jangka dekat, $75 sebagai zona permintaan struktural, dan area $60–$65 sebagai target penurunan intermediate, dengan $42 mewakili target terukur jangka panjang jika breakdown yang lebih luas benar-benar terwujud.

Reaksi harga di level-level itulah yang akan menentukan apakah pergerakan ini berkembang menjadi pergeseran tren yang lebih dalam atau sekadar shakeout yang volatil dalam siklus kripto yang lebih besar.

Bitcoin Hyper – Sorotan di Tengah Bear Market dan Daya Tariknya

Di tengah market yang berdarah-darah, sebuah pertanyaan muncul: mengapa berinvestasi di memecoin? Ternyata, Bitcoin Hyper ($HYPER) justru menarik modal bahkan dalam lingkungan risk-off ini, dengan berhasil mengumpulkan dana lebih dari $31.2 juta dalam fase presalenya.

Yang menarik, proyek ini menawarkan lebih dari sekadar hype. Ia didukung oleh infrastruktur nyata jaringan Layer 2 yang didukung oleh Solana Virtual Machine (SVM), lengkap dengan native bridging dan staking.

Saat pasar lemah, proyek yang menggabungkan perhatian dengan utilitas cenderung lebih bisa bertahan dan itulah taruhan yang ditawarkan Bitcoin Hyper. Dengan harga 1 $HYPER hanya $0.0136752, ini menjadi kesempatan unik untuk terlibat sejak dini dalam ekosistem yang dibangun di atas teknologi solid.

Bagi Anda yang tertarik mempelajari lebih lanjut tentang cara beli Bitcoin Hyper dan prediksi harga Bitcoin Hyper kedepannya, sangat disarankan untuk mengikuti perkembangan resmi dari tim. Pantau update terbaru melalui Akun X (Twitter) dan kanal Telegram resmi mereka.

Untuk informasi paling akurat mengenai roadmap, mekanisme staking, dan tahap presale selanjutnya, kunjungi langsung laman website resmi proyek Bitcoin Hyper. Di tengah ketidakpastian pasar, melakukan riset mandiri terhadap proyek yang memiliki dasar teknologi kuat adalah langkah yang bijak.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.