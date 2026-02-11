Key Notes

Claude AI memprediksi XRP, Cardano, dan Ethereum berpotensi mencetak ATH baru hingga akhir 2026.

Faktor teknis, regulasi, dan adopsi institusional menjadi pendorong utama skenario bullish.

Investor berisiko tinggi juga melirik presale meme coin seperti Maxi Doge sebagai alternatif. .

Kalau biasanya kita mengandalkan analisis teknis dan fundamental, kali ini ada perspektif unik dari kecerdasan buatan. Claude AI, salah satu model AI terkemuka, memberikan proyeksi harga yang cukup mencengangkan untuk tiga aset kripto besar yaitu XRP, Cardano, dan Ethereum.

Menurutnya, ketiganya berpotensi mencetak All-Time High (ATH) baru dalam sebelas bulan ke depan. Tapi, seberapa realistis prediksi ini? Mari kita telisik klaim Claude dengan membandingkannya terhadap sinyal teknis dan siklus berita terkini. Apakah Anda siap melihat angka-angka yang mungkin membuat kepala Anda berputar?

Prediksi Harga XRP oleh Claude AI: Menuju $8 pada 2027?

Dalam sebuah postingan blog terbaru, Ripple menegaskan bahwa XRP ($XRP) tetap menjadi inti dari visinya untuk menjadikan XRP Ledger sebagai infrastruktur pembayaran kelas institusional.

Jaringan ini terkenal dengan penyelesaian super cepat dan biaya yang hampir diabaikan. Tak hanya itu, XRPL juga menawarkan dua use case potensial terbesar, stablecoin dan tokenisasi aset dunia nyata.

Saat artikel ini ditulis, XRP diperdagangkan di sekitar $1.41. Nah, Claude memprediksi harga XRP bisa meroket ke $8 pada akhir 2026. Bayangkan, itu peningkatan hampir 6x! Dari sudut pandang teknis, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) XRP sedang tren naik dari level 31, menandakan investor mulai membeli kembali setelah periode jual besar-besaran.

Faktor pendorong lain? Aliran dana institusional melalui ETF XRP yang baru disetujui di AS, ditambah jaringan partner Ripple yang terus berkembang, dan potensi disahkannya undang-undang CLARITY tahun ini. Kombinasi ini bahkan bisa mendorong prediksi harga XRP melampaui skenario bullish Claude sendiri.

Prediksi Harga Cardano (ADA) dari Claude AI: Ada Potensi Kenaikan 1.100%

Diciptakan oleh salah satu pendiri Ethereum, Charles Hoskinson, Cardano ($ADA) dibangun dengan pondasi pengembangan yang melalui tinjauan sejawat (peer-reviewed), menekankan keamanan, skalabilitas, dan keberlanjutan.

Dengan kapitalisasi pasar sekitar $9,7 miliar atau sekitar Rp162 triliun dan lebih dari $127 juta dalam Total Value Locked (TVL), ekosistem Cardano yang terus tumbuh mendukung prospek jangka panjangnya.

Claude menyebut ADA bisa naik lebih dari 1.100%, dari harga saat ini sekitar $0.26 menjadi $3.25 menjelang akhir tahun. Angka itu akan menempatkannya di atas ATH 2021 sebesar $3.09.

Namun, realitanya ADA saat ini diperdagangkan di level terendah sejak Oktober 2024. Di tengah ketidakpastian tahun ini, koreksi lebih dalam masih mungkin terjadi, yang bisa menguji level support $0.20 hingga $0.25. Jadi, prediksi harga Cardano yang optimis ini perlu diimbangi dengan kehati-hatian.

Prediksi Harga Ethereum Menurut Claude AI: Peluang Raih $7.500

Ethereum ($ETH), sebagai platform kontrak pintar terdepan, menjadi tulang punggung bagi sebagian besar infrastruktur DeFi dan Web3. Dengan kapitalisasi pasar sekitar $243 miliar atau sekitar Rp 4.084 triliun dan lebih dari $56 miliar terkunci di berbagai protokol DeFi, Ethereum tetap menjadi lapisan penyelesaian utama untuk perdagangan berbasis blockchain.

Keamanannya yang teruji, dominasi dalam stablecoin, dan kepemimpinan dalam tokenisasi aset dunia nyata memposisikan Ethereum dengan baik untuk menyerap permintaan institusional. Namun, aliran dana besar-besaran sangat bergantung pada disahkannya RUU CLARITY di AS, yang akan memberikan kepastian regulasi yang dibutuhkan lembaga.

ETH kini bertahan di sekitar $2.000, dengan resistensi berat diperkirakan muncul di dekat level $5.000 setelah mencapai ATH $4.946,05 Agustus lalu. Jika pandangan bullish Claude terwujud, breakout melewati $5.000 bisa membuka jalan bagi serangkaian ATH baru di 2026.

Claude bahkan memberi cap pertumbuhan ETH di angka $7.500 atau sekitar Rp 126 juta dalam skenario pasar bull penuh. Prediksi harga Ethereum ini tentu jadi bahan perdebatan seru di komunitas.

Maxi Doge ($MAXI): Alternatif Meme Coin dengan Imbal Staking Tinggi

Terakhir, meski Claude melihat XRP, Cardano, dan Ethereum sebagai taruhan yang relatif aman, investor yang mengejar potensi keuntungan tinggi ala old-school crypto mungkin ingin mengalokasikan sebagian kecil portofolio mereka ke meme coin baru yang volatil.

Maxi Doge (MAXI) adalah salah satu presale meme coin yang banyak dibahas sepanjang 2026, berhasil mengumpulkan dana $4.5 juta atau sekitar Rp 75,6 miliar sebelum launch.

Mascot proyek ini adalah parodi high-energy dari Dogecoin, memadukan semangat gym-bro dengan humor khas degen untuk menghidupkan kembali budaya meme yang dulu melambungkan Dogecoin dan Shiba Inu.

MAXI adalah token ERC-20 di jaringan proof-of-stake Ethereum, memberikan jejak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan model proof-of-work Dogecoin. Partisipan presale saat ini bisa melakukan staking token MAXI untuk mendapatkan imbal hasil hingga 68% APY (yang akan menurun seiring waktu).

Harga token dalam tahap presale saat ini adalah $0.0002803. Bagi Anda yang penasaran dengan cara beli Maxi Doge ($MAXI), pembelian didukung via MetaMask dan Best Wallet dengan harga yang meningkat otomatis di setiap pencapaian pendanaan.

Untuk informasi terbaru seputar roadmap dan prediksi harga Maxi Doge, pantau terus perkembangan resminya di Akun X (Twitter) dan Telegram. Jangan lupa untuk selalu mengunjungi laman resmi proyek Maxi Doge sebagai sumber informasi utama.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.