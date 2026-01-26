Key Notes

Bitcoin Hyper menawarkan potensi pertumbuhan tinggi sebagai Layer 2 Bitcoin berbasis SVM dengan harga presale di bawah $1.

Cardano tetap menarik berkat fondasi riset kuat, ekosistem staking stabil, dan roadmap teknologi jangka panjang.

Dogecoin mengandalkan kekuatan komunitas dan sentimen pasar sebagai aset spekulatif yang sering bersinar saat bull run. .

Pasar crypto terlihat masih sedikit lesu setelah awal tahun yang sangat bergejolak. Kapitalisasi total pasar terkoreksi 2.77% dalam sehari menjadi $2.93 triliun atau sekitar Rp 49.13 triliun. Bitcoin sendiri bertahan di kisaran $87.000 (sekitar Rp 1,46 miliar) turun 1.87% dalam 24 jam.

Sementara itu, Ethereum masih kesulitan menembus level psikologis $3.000, terjebak dalam volatilitas jelang ekspirasi opsi. Di tengah kondisi ini, peluang justru muncul dari aset-aset dengan harga masuk akal, di bawah $1. Nah, tiga nama yang kerap dibicarakan adalah Bitcoin Hyper (HYPER), Cardano (ADA), dan Dogecoin (DOGE). Mana yang paling potensial untuk dibeli sekarang dan disimpan hingga 2026? Mari kita bedah satu per satu.

Bitcoin Hyper (HYPER) – Mengulik Potensi sebagai Layer 2 Bitcoin

Bitcoin Hyper ($HYPER) adalah proyek Layer 2 anyar yang dibangun di atas blockchain Bitcoin. Yang menarik, jaringan ini akan menggunakan Solana Virtual Machine (SVM) untuk mendorong transaksi super cepat dan ekosistem smart contract, dengan tetap mengandalkan keamanan inti dari Bitcoin.

Bayangkan, kombinasi kecepatan Solana dengan ketangguhan Bitcoin. Tujuannya jelas, menangani ribuan transaksi per detik dengan biaya yang jauh lebih murah dari jaringan Bitcoin utama.

Proyek ini ingin membuka pintu bagi developer untuk membangun berbagai dApp, meme coin, hingga sistem pembayaran di atas Bitcoin. Caranya? Melalui canonical bridge yang akan mengunci aset BTC di Layer 1, lalu mencetak Wrapped BTC (WBTC) di Layer 2.

Saat ini, token HYPER sedang dalam masa presale dengan harga $0.013615 per koin. Dana yang berhasil dihimpun sudah mendekati $31 juta atau sekitar Rp 520 miliar, mendekati target $40 juta.

Beberapa ahli seperti Borch Crypto bahkan menyebut potensi keuntungan hingga 100x untuk HYPER. Apalagi, ada opsi staking langsung yang menawarkan APY hingga 38%. Bagi Anda yang penasaran dengan roadmap dan perkembangan terkininya, pantau terus akun resmi X (Twitter) dan Telegram proyek ini.

Tertarik dengan coin baru ini? Silakan baca panduan tentang cara beli Bitcoin Hyper dan juga prediksi harga Bitcoin Hyper yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum melangkah lebih jauh dan memasukkan token ini ke dalam portofolio Anda.

Cardano (ADA) – Blockchain Cerdas dengan Fondasi Riset yang Kuat

Cardano (ADA) bukanlah pendatang baru. Blockchain Proof-of-Stake ini sudah terkenal karena pendekatannya yang metodis dan berbasis penelitian peer-reviewed. Artinya, setiap pengembangan diuji dan dikaji secara akademis sebelum diimplementasikan, dengan tujuan menciptakan sistem yang benar-benar aman dan skalabel.

Smart contract-nya dijalankan dengan bahasa pemrograman Plutus, mendukung beragam dApp di sektor keuangan, identitas, dan rantai pasok. Baru-baru ini, Cardano memasuki era Voltaire yang fokus pada tata kelola terdesentralisasi. Upgrade ini menarik banyak developer berkat tools untuk interoperabilitas dan sidechain.

Sebagai tulang punggung jaringan, ADA digunakan untuk bertransaksi, staking, dan voting. Dengan mendelegasikan ADA ke pool, kamu bisa mendapatkan imbalan sekitar 4-5% APY.

Harga ADA kini bertengger di bawah $0.34, dengan kapitalisasi pasar sekitar $12.5 miliar. Sebagai aset top 10, Cardano punya fundamental kuat untuk tumbuh lebih besar lagi, terutama jika proses adopsi berjalan seiring dengan berbagai upgrade-nya.

Untuk prediksi harga Cardano 2026, banyak analis optimis melihat momentum positif dari perkembangan teknologinya. Bagi yang tertarik cara beli Cardano, aset ini sudah tersedia di hampir semua exchange besar dan juga dompet non kustodian seperti Best Wallet.

Dogecoin (DOGE) – Si Maskot Meme Coin yang Selalu Penuh Kejutan

Lahir dari meme, Dogecoin (DOGE) telah bertransformasi menjadi fenomena budaya dengan komunitas yang solid. Cryptocurrency proof-of-work dengan pasokan tak terbatas ini memang punya kharisma tersendiri. Meski sering dianggap “lelucon”, DOGE punya utility nyata untuk transfer peer-to-peer yang cepat dan murah, dengan penambangan 10.000 DOGE per blok.

Komunitas Dogecoin dikenal dengan semangat “fun and kindness”, kerap terlibat dalam berbagai proyek amal dan edukasi. Dari sisi teknologi, update “Core Wallet” terbaru telah meningkatkan keamanan dan kemudahan penggunaan. Integrasi dengan berbagai merchant juga terus bertambah, memperluas daya beli DOGE di dunia nyata.

Seperti kebanyakan altcoin, harga DOGE terkoreksi hampir 3.42% dalam seminggu terakhir, ikut terimbas sentimen pasar global. Namun, sejarah menunjukkan bahwa setiap kali pasar memulai bull run, Dogecoin sering kali jadi salah satu aset yang meroket lebih dulu. Itu yang membuatnya tetap menarik untuk diawasi hingga 2026.

Untuk prediksi harga Dogecoin, faktor sentimen komunitas dan dukungan figur publik seperti Elon Musk tetap menjadi katalis utama. Cara beli Dogecoin juga sangat mudah, tersedia di hampir semua platform trading dan juga dompet crypto terbaik.

Token Mana yang Terbaik untuk Portofolio?

Ketiganya menawarkan proposisi nilai yang sangat berbeda. Bitcoin Hyper (HYPER) adalah taruhan high-risk high-reward pada evolusi ekosistem Bitcoin, cocok untuk investor yang percaya pada masa depan Bitcoin sebagai settlement layer dan mencari potensi pertumbuhan eksponensial dari proyek baru.

Cardano (ADA) adalah pilihan bagi investor yang menyukai pendekatan fundamental dan teknologi berbasis riset. Pertumbuhannya mungkin lebih stabil dan bertahap, didorong oleh pengembangan yang berkelanjutan.

Dogecoin (DOGE) lebih merupakan permainan sentimen dan kekuatan komunitas. Aset ini sangat reaktif terhadap berita pasar dan hype di media sosial.

Jadi, mana crypto terbaik untuk dibeli di bawah $1? Jawabannya kembali pada profil risiko Anda dan horizon investasi. Diversifikasi selalu jadi strategi yang bijak. Apapun pilihannya, pastikan untuk selalu melakukan riset mendalam (DYOR) dan hanya menginvestasikan dana yang siap kamu tanggung kerugiannya.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.