Pasar crypto sempat melonjak setelah Senat AS menyetujui pembukaan kembali pemerintahan, memicu lonjakan harga Bitcoin dan Ethereum. Investor mulai melihat peluang baru di tengah euforia pasar yang mulai pulih.

Namun, fokus tak lagi hanya pada aset besar. Tiga proyek presale — Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode — dinilai memiliki potensi 50x hingga 100x dengan harga token yang masih di bawah Rp220. Artikel ini mengulas mengapa ketiganya menjadi crypto terbaik untuk dibeli sekarang sebelum listing.

Jika Pasar akan Pulih, Kripto Mana yang Sebaiknya Dikoleksi lebih Awal?

Harga Bitcoin dan Ethereum sempat anjlok ke level support terendah dalam 6 bulan terakhir. Namun alih-alih panik, investor besar justru mulai kembali membeli secara diam-diam. Ketika sentimen pasar dipenuhi ketakutan, peluang akumulasi besar biasanya mulai terbuka — dan momen itulah yang sekarang terjadi.

Setelah Senat Amerika Serikat resmi menyetujui pembukaan kembali pemerintahannya, pasar global mengalami reaksi positif. Saham-saham AS naik tajam, dan crypto pun mulai menunjukkan pemulihan. Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan penting: jika pasar akan pulih, kripto mana yang sebaiknya dikoleksi lebih awal?

Untuk menjawabnya, kami telah menyaring tiga kandidat paling menjanjikan dari sektor presale crypto: Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode. Ketiganya bukan hanya murah (masih di bawah Rp220 per token), tetapi juga dilengkapi dengan sistem staking aktif dan roadmap agresif menuju listing CEX besar.

Harga Bitcoin Anjlok ke Rp1,62 Miliar, Tapi Institusi Malah Membeli

Pada 14 November 2025, harga Bitcoin jatuh ke level $97.000 atau sekitar Rp1.621.355.000. Volume likuidasi mencapai lebih dari $1 miliar dalam sehari. Namun di balik penurunan ini, data on-chain menunjukkan bahwa institusi besar justru mulai masuk kembali.

Bitcoin Crashes to $98,000: The Warning Was Clear. When Does It Stop? Why this report matters Bitcoin’s latest drop has left traders scrambling for explanations, yet the real clues were visible weeks ago. Ethereum’s even steeper decline is revealing something deeper about… pic.twitter.com/tBorKCfZTw — 10x Research (@10x_Research) November 14, 2025

Salah satunya adalah Anchorage Digital, yang membeli 4.094 BTC senilai lebih dari $405 juta hanya dalam waktu sembilan jam. Ini bukan aksi spekulatif, melainkan akumulasi.

Some dip buying has started to happen. In the last 24 hours, Anchorage Digital has bought $400 million in Bitcoin. As BTC approaches towards $92K-$93K, the buying is going to accelerate. pic.twitter.com/62xsMpV1E1 — Cas Abbé (@cas_abbe) November 14, 2025

Jika harga terus bertahan di kisaran $96.000–$99.000, maka investor jangka panjang bisa mendapatkan entry point strategis sebelum BTC melanjutkan reli berikutnya ke atas $110.000. Apalagi, ETF spot Bitcoin mencatat arus keluar terbesar kedua sepanjang sejarah, yang justru bisa menjadi sinyal “bottoming” bagi pelaku pasar berpengalaman.

Ethereum Masih Diakumulasi Bitmine Meski Terkoreksi

Sementara itu, Ethereum sempat turun hingga $3.374 (Rp563 juta), namun langsung pulih ke $3.502 (Rp585 juta) hanya dalam 12 jam. Wallet milik Bitmine — salah satu pemain institusi besar — diketahui menerima 9.176 ETH senilai $29 juta dari Galaxy Digital. Ini menunjukkan bahwa meskipun harga ETH tertekan, kepercayaan institusi terhadap jangka panjang Ethereum tetap tinggi.

Ethereum masih memiliki support kuat di kisaran $3.200. Jika mampu menembus $3.700 dan bertahan, target berikutnya adalah $3.850 — membuka jalan menuju area resistance psikologis di $4.000.

XRP, STRK, dan Altcoin Selektif Lainnya Mulai Bergerak

XRP berada di harga $2,30 (Rp38.444), turun 8% dalam sehari, namun volume perdagangan justru naik 35%. Hal ini biasanya menandakan fase akumulasi sebelum breakout. Beberapa altcoin lain seperti STRK dan Quant bahkan berhasil mencetak kenaikan 6–7% meski pasar mayoritas berwarna merah. Selektivitas institusi tampaknya mulai berlaku — dan ini adalah sinyal awal dari rotasi aset besar.

Bitcoin Hyper: Solusi Layer-2 yang Didukung AI dan Staking 60% APY

Bitcoin Hyper ($HYPER) adalah salah satu proyek paling serius dalam sektor Layer-2 berbasis SVM (Solana Virtual Machine) yang dirancang untuk mempercepat dan memperluas ekosistem Bitcoin melalui teknologi rollup AI. Presale-nya telah menarik perhatian investor global karena menawarkan kombinasi unik antara arsitektur yang cepat, biaya rendah, dan potensi integrasi DeFi–NFT di jaringan Bitcoin.

Saat artikel ini ditulis, Bitcoin Hyper telah mengumpulkan $26,27 juta (sekitar Rp438 miliar) dari target $26,74 juta. Harga token saat ini adalah $0,013195 atau sekitar Rp219,50, dan hanya tersisa beberapa jam sebelum harganya naik ke tahap berikutnya.

Flying high above Hyper City! 27M Raised!🔥 pic.twitter.com/eUX6M1uFfm — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 13, 2025

Kenapa Bitcoin Hyper Layak Masuk Watchlist?

Bitcoin Hyper tidak sekadar menawarkan narasi Bitcoin Layer-2, tapi juga menghadirkan komponen staking aktif dan utilitas nyata berbasis AI. Inilah alasannya:

Staking aktif 60% APY , sudah ada lebih dari 713 juta token $HYPER yang dikunci oleh investor awal.

, sudah ada lebih dari 713 juta token $HYPER yang dikunci oleh investor awal. Dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM), menawarkan kecepatan transaksi tinggi dengan biaya hampir nol.

Terintegrasi roadmap listing CEX besar seperti KuCoin, HTX, dan kemungkinan Binance pada Q1 2026.

Didukung oleh AI untuk optimasi rollup otomatis serta validasi transaksi cepat.

Supply terbatas: hanya 2,1 miliar token, dengan sistem burn otomatis pasca-launch.

Roadmap & Timeline Bitcoin Hyper

Fase Target Jadwal Presale Phase 7 Hardcap $26,74 juta Berakhir dalam beberapa jam Launch DEX Listing di Raydium, Jupiter Desember 2025 Launch CEX KuCoin, HTX, dll. Januari–Maret 2026 Integrasi AI Rollup Modul mainnet Q2 2026 Program Staking Berkala Reward pool dinamis Berjalan sejak presale

Hyper News 🚨 A rollup without builders is just code. Bitcoin Hyper is aligning developers early—bringing Solana-grade execution to Bitcoin’s security layer and working with partners to shape workflows and infrastructure. With a focus on docs, APIs, and transparency, Hyper… pic.twitter.com/dgI9bjE1fg — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 10, 2025

Tokenomics Bitcoin Hyper

Total supply: 2,1 miliar HYPER

Presale: 35% (735 juta token)

Staking pool: 30% (630 juta token)

Tim & ekosistem: 20%

Likuiditas & CEX listing: 10%

Airdrop & komunitas: 5%

Maxi Doge: Meme Coin dengan Utilitas Staking yang Serius

Maxi Doge ($MAXIDOGE) bukanlah meme coin biasa. Meskipun mengusung branding lucu dan identitas komunitas mirip Dogecoin atau Bonk, proyek ini justru menempatkan fokus besar pada utility, reward system, dan potensi pertumbuhan nilai melalui mekanisme staking aktif. Saat pasar tengah mencari proyek yang bisa memberi “fun + function,” Maxi Doge hadir sebagai kandidat kuat.

Dengan harga hanya $0,0002655 atau sekitar Rp4,41, Maxi Doge berada pada fase akhir presale. Total dana yang berhasil dihimpun telah mencapai $3,84 juta dari target $4,12 juta, yang menunjukkan antusiasme investor ritel terhadap potensi 50x–100x ROI saat listing nanti.

Kenapa Maxi Doge Menarik di Tengah Lesunya Market?

Maxi Doge tidak hanya menjual mimpi lewat meme. Proyek ini punya infrastruktur yang solid dan roadmap yang cukup jelas. Beberapa keunggulan utamanya:

Staking reward hingga 85% APY , dengan sistem fleksibel tanpa penalti jika berhenti di bawah 7 hari.

, dengan sistem fleksibel tanpa penalti jika berhenti di bawah 7 hari. Didesain khusus untuk komunitas trader kecil–menengah yang ingin cuan dari meme coin namun tetap mengedepankan manajemen risiko.

Listing direncanakan di DEX Solana (Jupiter/Raydium), dengan tahap kedua menyasar CEX tier-2.

Komunitas aktif di Telegram dan X, dengan pertumbuhan organik yang agresif dalam 30 hari terakhir.

Supply ultra-rendah untuk kelas meme coin, hanya 10 miliar token (jauh di bawah SHIB atau PEPE).

Tabel Roadmap Maxi Doge

Fase Aksi Timeline Presale Tahap Final Sisa beberapa jam November 2025 Listing DEX Jupiter, Raydium Awal Desember 2025 Launch Staking 85% APY aktif Desember 2025 Listing CEX Gate.io, MEXC Q1 2026 Airdrop Komunitas Untuk holder & staker Q1 2026

In a market of red, get behind a $MAXI pic.twitter.com/kXStSqoA3v — MaxiDoge (@MaxiDoge_) November 5, 2025

Distribusi Token & Tokenomics

Total supply: 10 miliar MAXIDOGE

Presale: 40% (4 miliar)

Liquidity pool: 20%

Staking rewards: 25%

Tim & advisor: 10%

Marketing & airdrop: 5%

Apa yang Membuat Maxi Doge Istimewa?

Staking tinggi (85% APY), dengan UI yang mudah digunakan bagi investor baru

Supply rendah untuk kategori meme coin (hanya 10 miliar)

Proyeksi ROI tinggi saat listing

Tidak hanya meme: utility dan ekosistem nyata

Strategi marketing komunitas mirip PEPE, namun dengan governance plan

Pepenode: Gabungan Meme, AI, dan Ethereum yang Siap Meledak

Pepenode ($PEPENODE) adalah proyek terbaru yang berhasil menggabungkan potensi viral dari meme coin dengan kekuatan teknologi AI di jaringan Ethereum. Dengan harga presale hanya $0,0011272 atau Rp18,76, dan total dana yang telah dihimpun sebesar $2 juta dari target $2,17 juta, Pepenode kini berada di fase paling krusial — hanya tersisa ±2 hari sebelum presale berakhir.

Namun yang membedakan Pepenode dari sekadar “AI-meme hybrid” lainnya adalah pendekatannya yang berbasis utility-first. Proyek ini membangun fitur AI-driven untuk mendeteksi tren sosial media, wallet movement, dan pola transaksi yang mirip whale, sekaligus mengintegrasikan smart-alert untuk para holder. Dengan demikian, token ini tak hanya menjual sensasi, tapi juga menghadirkan alat bantu analisis untuk investor ritel.

Fitur Unggulan Pepenode ($PEPENODE)

AI-powered analytics: sistem on-chain yang menganalisis dompet whale, sentimen X (Twitter), dan perilaku market

Token presale murah: hanya Rp18,76 dengan potensi upside tinggi saat listing

Ethereum-based: kompatibel dengan MetaMask, Uniswap, dan kontrak ERC-20 lainnya

Smart notification: alert otomatis untuk wallet holder saat sinyal beli/jual terdeteksi

Komunitas aktif + dukungan influencer kecil-menengah: kampanye mikro yang konsisten

Roadmap & Jadwal Fase Pepenode

Fase Kegiatan Perkiraan Waktu Presale Final Tersisa 2 hari November 2025 Listing DEX Uniswap Akhir November 2025 Launch AI Bot Testnet pengguna awal Desember 2025 Peluncuran Web App Akses full toolset Q1 2026 Listing CEX KuCoin (pending) Q2 2026

Tokenomics Pepenode

Total Supply: 2 miliar $PEPENODE

Presale: 45%

Liquidity Pool: 20%

Development & AI: 15%

Marketing & Partnership: 15%

Team Reserve: 5%

There's no better sleep… Then one after a successful mine. 🔥😴https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/S6qpSAxeem — PEPENODE (@pepenode_io) November 13, 2025

Alasan Pepenode Dianggap Altcoin AI yang Underestimated

Teknologi AI-nya bukan sekadar buzzword: fungsionalitas alert dan analitik betul-betul aktif

Supply kecil (2 miliar), jauh lebih rendah dibanding token AI populer seperti FET atau RNDR

Kompatibel dengan seluruh ekosistem Ethereum dan mudah diakses lewat Uniswap

Harga masih sangat murah (di bawah Rp20), menjadikannya entry point ideal

Komunitas aktif di Discord & Telegram dengan kontribusi nyata dari pengguna awal

Catatan Akhir: Tindakan Hari Ini, Profit Besok

Pasar crypto sedang melemah, tapi presale justru semakin ramai diburu karena harganya yang masih sangat rendah. Di saat investor ragu dan harga koreksi, di situlah akumulasi cerdas dimulai. Data menunjukkan investor besar mulai masuk ke proyek baru seperti Bitcoin Hyper dan Maxi Doge. Ini sinyal awal dari kebangkitan altseason berikutnya.

Bitcoin Hyper menawarkan solusi nyata bagi keterbatasan BTC lewat teknologi Layer-2. Dengan finalitas instan dan kompatibilitas multichain, proyek ini diprediksi jadi jembatan besar menuju DeFi Bitcoin. Dengan APY staking 42% dan audit dari Coinsult, ini bukan sekadar hype. Investor awal akan mendapat reward besar sebelum listing resmi di CEX.

Maxi Doge menyasar komunitas niche dengan strategi yang sangat terfokus. Dengan staking APY 77% dan komunitas aktif trader leverage, pertumbuhan harga akan sangat cepat ketika hype naik. Harga token masih sangat murah dan distribusi adil. Ini adalah peluang langka untuk masuk ke proyek meme yang punya utilitas nyata.

Pepenode menyasar investor pemula dan kreator NFT yang ingin mining tanpa ribet. Konsep mining NFT ini sangat cocok untuk generasi baru yang aktif di Web3. Dengan sistem reward harian dan staking dual reward, ini bisa menjadi token mining paling viral tahun depan. Apalagi didukung oleh roadmap agresif dan komunitas aktif.

Jangan tunggu sampai semua orang membicarakannya. Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode kini sedang dalam fase emas akumulasi. Presale batch berikutnya tinggal hitungan jam — dan setiap batch, harga token bisa naik. Ambil tindakan sekarang dan jadikan crypto Anda bekerja lebih cepat untuk masa depan.

