Investor ritel dan komunitas crypto lokal kini tengah berlomba-lomba memburu crypto murah yang diyakini akan menjadi bintang selanjutnya di penghujung tahun. Setelah Bitcoin menembus Rp1,9 miliar dari posisi Rp200 jutaan hanya dalam dua tahun, fokus mulai bergeser.

Banyak investor yang menyadari bahwa aset besar seperti BTC memang kuat secara fundamental, tapi membutuhkan waktu panjang dan modal besar. Alternatifnya? Masuk lebih awal ke koin murah dan presale eksklusif yang sedang hype.

Empat Crypto Berpotensi Besar

Artikel ini mengulas empat crypto berpotensi besar dengan harga entry sangat terjangkau — mulai dari Rp4 per token. Dogecoin (DOGE) sebagai pemimpin kategori crypto murah kembali bangkit, sementara tiga proyek presale baru — Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode — mulai mencatat lonjakan pembelian signifikan hanya dalam hitungan jam.

Keempatnya membentuk spektrum peluang yang unik, mencakup narrative ETF, teknologi Layer 2, staking reward masif, dan model mining virtual berbasis meme coin. Jika Anda mencari altcoin dengan potensi ROI besar sebelum 2025 berakhir, inilah waktu terbaik untuk bertindak.

Dogecoin Naik Lagi: ETF dan Akuisisi Klub Bola Picu Rebound DOGE

Dogecoin, crypto meme pertama yang sempat diremehkan, kini kembali mendominasi percakapan investor. Harga terbarunya berada di $0.2056 atau sekitar Rp3.419, naik 4,3% dalam 24 jam dan 4,86% dalam 7 hari terakhir. Volume transaksi 24 jam mencapai $1,63 miliar (sekitar Rp27,09 triliun), dengan market cap menembus $31,16 miliar (Rp517,87 triliun).

Namun bukan hanya angka yang menarik perhatian. Beberapa perkembangan fundamental DOGE baru-baru ini menjadi bahan diskusi hangat:

ETF DOGE yang sedang ditinjau oleh SEC memberikan peluang legitimasi institusional pertama untuk sebuah crypto berbasis meme.

yang sedang ditinjau oleh SEC memberikan peluang legitimasi institusional pertama untuk sebuah crypto berbasis meme. Akuisisi klub sepak bola Eropa U.S. Triestina Calcio 1918 melalui House of Doge memperluas utilitas token DOGE, termasuk untuk pembelian tiket dan merchandise.

melalui House of Doge memperluas utilitas token DOGE, termasuk untuk pembelian tiket dan merchandise. Kerja sama dengan KuCoin’s KuPool memperkuat infrastruktur jaringan dan meningkatkan kepercayaan terhadap ekosistem Dogecoin.

Dengan suplai sirkulasi 151,51 miliar DOGE dan model inflasi terbuka (tidak ada batas maksimal), DOGE tetap menjadi crypto yang sangat likuid. Tapi sentimen komunitas, adopsi ritel, dan potensi ETF menjadikannya lebih dari sekadar “koin lucu”.

Para whale mulai kembali akumulasi. Dan jika ETF disetujui sebelum akhir 2025, harga DOGE bisa melonjak ke $0.40 (Rp6.648) — potensi hampir dua kali lipat dari level saat ini.

Bitcoin Hyper: Solusi Layer 2 untuk Bitcoin yang Siap Menggebrak

Berbeda dengan Dogecoin yang mengandalkan momentum komunitas, Bitcoin Hyper (HYPER) tampil sebagai proyek teknologi serius yang menjawab masalah utama Bitcoin: lambat dan mahal. Dengan memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper membangun jaringan Layer 2 tercepat yang kompatibel dengan Bitcoin, memungkinkan transaksi instan dan biaya hampir nol.

Harga token saat ini berada di $0.013175 atau sekitar Rp218,93, dan sudah mengumpulkan dana presale sebesar $24.955.409,25 atau sekitar Rp415,28 miliar, dari total target presale $25.240.025,45 (Rp420,18 miliar). Waktu tersisa menuju kenaikan harga kurang dari 17 jam, menjadikan momen ini sangat krusial bagi investor awal.

Presale HYPER dapat diakses melalui ETH, BNB, USDT, USDC, bahkan kartu debit/kredit. Semua transaksi berlangsung melalui Web3PaymentSolutions dan smart contract yang telah diaudit. Selain itu, token ini dapat langsung di-stake dengan reward 47% per tahun, dan saat ini lebih dari 1,1 miliar token HYPER sudah distake oleh komunitas.

Struktur tokenomics Bitcoin Hyper mencerminkan strategi jangka panjang: 30% untuk pengembangan teknologi, 25% untuk treasury dan dukungan komunitas, 20% untuk pemasaran global, 15% untuk reward staking, dan 10% untuk penyediaan likuiditas dan listing exchange.

Teknologi inti Bitcoin Hyper terdiri dari jembatan Canonical Bridge, sistem validasi berbasis ZK-proof, dan mekanisme rollup untuk sinkronisasi ke Layer 1 Bitcoin. Transaksi dapat dilakukan di Layer 2 secara instan, sementara keamanan dijaga setara Bitcoin karena state selalu dikomunikasikan ke chain utama.

Untuk membeli HYPER, cukup hubungkan wallet Anda di situs resminya, pilih metode pembayaran, dan konfirmasi pembelian. Anda bisa memilih opsi Buy & Stake untuk langsung mengaktifkan reward. Setelah presale selesai, token bisa diklaim di jaringan masing-masing tergantung dari metode pembelian (Solana, ETH, atau BNB).

Cara Beli Token Bitcoin Hyper Sebelum Harganya Naik Lagi

Prediksi Harga Bitcoin Hyper: Apakah Bisa Tembus Rp5.000?

Maxi Doge: Airdrop, Mining Virtual, dan 89x ROI yang Membuat Geger Telegram

Sementara Dogecoin bergerak di ranah makro dan Bitcoin Hyper membangun infrastruktur Layer 2, Maxi Doge (MAXI) memilih jalur yang jauh lebih komunitas-driven. Meme coin ini menarik perhatian karena pendekatannya yang agresif: presale publik, sistem mining virtual, dan potensi ROI ekstrem.

Token MAXI saat ini berada di harga $0.000264 atau sekitar Rp4,38, dan telah meraih pendanaan sebesar $3.701.228,85 (Rp61,4 miliar) dari total target $4.009.880,36 (Rp66,5 miliar). Dengan waktu kurang dari 2 hari tersisa menuju akhir presale, lonjakan pembeli baru terjadi dalam 24 jam terakhir, terutama setelah airdrop eksklusif Telegram dan pengumuman listing besar di DEX setelah presale selesai.

Maxi Doge dirancang untuk menjadi meme coin pertama yang dapat “ditambang” tanpa alat khusus. Pengguna cukup menghubungkan wallet ke dashboard mining mereka dan sistem akan menghasilkan token berdasarkan algoritma engagement, staking, dan referral. Mekanisme ini berhasil menciptakan efek viral: dalam 2 minggu terakhir, lebih dari 142.000 wallet baru bergabung.

Proyek ini juga menawarkan staking reward hingga 45% per tahun, dan fitur burning berkala untuk menjaga kelangkaan token. Roadmap Maxi Doge cukup jelas: setelah presale ditutup, mereka akan meluncurkan dApp dashboard, ekspansi NFT mining companion, dan kolaborasi dengan influencer TikTok dan YouTube.

Untuk membeli MAXI, pengguna dapat mengakses presale melalui ETH, BNB, USDT, atau kartu kredit. Semua token yang dibeli dapat langsung dimasukkan ke program staking dengan klik satu tombol di situs resmi mereka. Setelah presale, token akan dapat diklaim dan ditransfer ke wallet Solana atau Ethereum.

Pepenode: “Meme + AI” Jadi Formula Baru Paling Hype November Ini

Pepenode (PEPE) tampil sebagai kombinasi unik antara crypto berbasis meme dan integrasi kecerdasan buatan (AI). Token ini lahir dari tren crypto-AI yang sempat viral pasca peluncuran GPT-5, namun dengan pendekatan lebih ringan, komunitas-sentris, dan lucu — khas dunia meme.

Harga Pepenode saat ini adalah $0.0011094 atau Rp18,41, dan telah mengumpulkan dana sebesar $1.893.828,73 (Rp31,4 miliar) dari total target $2.038.174,82 (Rp33,8 miliar). Dengan 11 jam tersisa sebelum presale ditutup, Pepenode menjadi token paling mepet secara waktu, dan banyak analis menyebut bahwa ini bisa menjadi “launch surprise” yang langsung listing di DEX minggu ini.

Fitur unggulan Pepenode meliputi:

AI Meme Generator: dApp berbasis AI yang memungkinkan pengguna membuat meme lucu dan viral dalam hitungan detik.

Staking 35% APY dengan model compounding dan flexible lock.

dengan model compounding dan flexible lock. Integrasi Telegram Bot untuk copy-paste meme campaign yang disinkronkan dengan mining XP komunitas.

Marketplace Meme NFT sebagai tahap akhir roadmap Q1 2026.

Tokenomics Pepenode dirancang secara deflasi dengan burning mingguan sebesar 2%, 50% dialokasikan untuk komunitas dan reward, 25% untuk pengembangan AI, 15% untuk pemasaran, dan 10% untuk likuiditas & listing. Pepenode menarik banyak pengguna non-crypto karena pendekatannya yang ringan dan lucu, tapi tetap dibangun dengan kerangka teknikal yang kuat di atas jaringan Ethereum L2 dan BSC.

Cara membeli Pepenode pun mudah. Anda hanya perlu menghubungkan wallet, pilih metode pembayaran (ETH, BNB, USDT), dan konfirmasi. Sistem akan secara otomatis menghitung sisa waktu sebelum presale berakhir. Semua pembelian juga langsung terhubung ke fitur staking jika pengguna mengaktifkan opsi tersebut.

Kesimpulan: 4 Crypto Murah Ini Bisa Jadi Gamechanger Portofolio Anda

Dogecoin membuktikan bahwa meme coin bukan hanya lelucon. Dengan market cap Rp500T dan potensi ETF, DOGE menjadi jembatan antara retail dan institusi. Namun, bagi investor yang mengejar ROI ekstrem, tiga proyek presale saat ini menawarkan risiko terukur dan imbal hasil tinggi. Terutama karena entry point-nya masih sangat murah.

Bitcoin Hyper hadir sebagai solusi nyata untuk masalah skalabilitas Bitcoin. Dibangun di atas teknologi Solana, $HYPER menawarkan transaksi super cepat dan biaya nyaris nol. Presale-nya hampir habis dan staking 47% APY jadi magnet tersendiri. Jika Anda percaya masa depan Bitcoin ada di Layer 2, maka ini waktunya masuk.

Maxi Doge mencuri perhatian karena narasi yang kuat dan komunitas degen yang loyal. Dengan harga hanya Rp4,40 dan branding viral, koin ini punya potensi jadi DOGE berikutnya. Bonus staking dan roadmap agresif menjadikannya koin meme paling matang secara fundamental saat ini. Jangan tunggu fase presale naik jika ingin posisi terbaik.

Pepenode membawa sentuhan baru ke dunia mining dan meme. Dengan sistem gamified dan reward hingga 662% per tahun, $PEPENODE cocok untuk investor muda yang ingin lebih dari sekadar beli dan hold. Kekuatan utamanya ada di interaktivitas dan engagement komunitas. Konsep mining tanpa perangkat keras ini bisa jadi tren baru di 2026.

Secara keseluruhan, kombinasi DOGE, HYPER, MAXI, dan PEPENODE bisa jadi fondasi portofolio crypto murah Anda. Harga entry semuanya masih di bawah Rp3.500, dengan upside ribuan persen. Tapi waktu tidak menunggu. Anda harus ambil posisi sebelum fase presale berubah dan kesempatan lewat begitu saja.

