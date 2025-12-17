Key Notes

Pasar kripto mengalami likuidasi mencapai $660 juta yang turut menyeret aset raksasa seperti Ethereum.

PEPENODE menjadi calon altcoin terbaik berkat model mine-to-earn inovatif yang diusungnya.

Presale PEPENODE telah mengumpulkan lebih dari $2,35 juta yang mengindikasikan tingginya minat dari investor. .

Koreksi pasar kripto saat ini memicu likuidasi besar-besaran pada aset utama seperti Ethereum. Namun, di balik tren merah ini, Pepenode (PEPENODE) justru mencuri perhatian sebagai kandidat altcoin terbaik bagi investor yang jeli. Proyek ini menawarkan model mining virtual unik yang memungkinkan kita mendulang koin meme tanpa modal perangkat keras mahal.

Dengan presale yang sudah menembus $2,35 juta (Rp39 miliar), momentum $PEPENODE tampak semakin solid menjelang peluncuran resminya. Selain inovasi mining, imbal hasil staking yang tinggi menjadikannya peluang menarik di tengah volatilitas.

Pepenode (PEPENODE): Gebrakan Virtual Mining di Tengah Koreksi Pasar

Pasar kripto saat ini sedang mengalami tekanan hebat. Menurut data dari Coinglass, total likuidasi yang tercatat melebihi $660 juta. Likuidasi yang terjadi turut menyeret aset raksasa seperti Ethereum ke zona merah.

Namun, fenomena menarik justru muncul dari sektor koin meme. Di tengah ketidakpastian ini, banyak investor mulai melirik Pepenode (PEPENODE) sebagai salah satu kandidat altcoin terbaik untuk diversifikasi portofolio.

Proyek ini bukan sekadar koin meme biasa; ia membawa inovasi Mine-to-Earn yang memungkinkan siapapun menjadi penambang tanpa perlu investasi perangkat keras (hardware) yang mahal atau pusing dengan tagihan listrik.

Sistem yang ditawarkan Pepenode sangatlah inklusif. Melalui platform penambangan virtualnya, pengguna bisa membeli “Miner Nodes” menggunakan token $PEPENODE untuk membangun rig digital sendiri. Yang membuatnya semakin menarik, ekosistem ini memiliki mekanisme pembakaran (burn) sebesar 70% dari setiap token yang digunakan untuk upgrade node.

Hal ini menciptakan efek deflasi yang sehat, di mana suplai token akan terus berkurang seiring meningkatnya aktivitas pengguna, sehingga memberikan tekanan harga ke atas secara alami dalam jangka panjang.

You never know where you will find your next Node. 😉https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/oUnGuM7Zl3 — PEPENODE (@pepenode_io) December 16, 2025

Keberhasilan presale yang telah menembus angka $2,35 juta (Rp39 miliar) menunjukkan besarnya kepercayaan komunitas terhadap visi proyek ini. Perolehan presale tersebut bukan hanya membuktikan popularitas PEPENODE yang menanjak, tetapi juga menjadikannya sebagai salah satu crypto presale terbaik tahun ini.

Selain potensi apresiasi harga saat listing dalam tiga minggu ke depan, holder juga dimanjakan dengan program staking yang menawarkan APY hingga 553%.

Dengan imbalan yang bisa dikumpulkan dalam bentuk meme coin populer lainnya seperti Pepe (PEPE) dan Fartcoin (FARTCOIN), Pepenode menawarkan utilitas nyata yang jarang ditemukan pada koin bertema meme lainnya.

Di saat pasar sedang berada di zona oversold, posisi $PEPENODE yang unik ini menjadikannya pilihan strategis untuk menyambut fase rebound pasar mendatang.

Altcoin Terbaik untuk Dibeli Hari Ini: PEPENODE Dapat Menjadi Pemenang Saat Pasar Rebound

Melihat kondisi pasar yang saat ini sedang berada di zona jenuh jual (oversold), peluang untuk terjadinya rebound besar-besaran sebenarnya sudah di depan mata. Dalam situasi seperti ini, Pepenode (PEPENODE) muncul sebagai kandidat altcoin terbaik yang siap meledak saat sentimen pasar kembali pulih.

Dengan konsep penambangan virtual yang orisinal dan suplai maksimal yang dibatasi hanya 210 miliar token, proyek ini memiliki struktur ekonomi yang lebih matang dibandingkan kebanyakan koin micin spekulatif.

Saat ini, presale Pepenode telah memasuki tahap akhir dengan harga penawaran di angka $0,0011968. Mengingat listing di bursa akan dilakukan dalam kurang dari tiga minggu, harga ini dinilai sangat kompetitif, terutama bagi mereka yang ingin masuk sebelum likuiditas publik mendorong harga lebih tinggi.

Keberhasilan penggalangan dana yang melampaui $2,35 juta menunjukkan bahwa komunitas melihat nilai lebih pada kegunaan nyata (real-world utility) yang ditawarkan platform ini, yakni kemampuan menghasilkan pendapatan pasif melalui mining dan staking.

Bagi investor yang ingin mengamankan posisi, cara beli PEPENODE sangat mudah. Anda bisa menghubungkan dompet kripto populer seperti Best Wallet atau MetaMask ke situs resminya, lalu melakukan pembelian menggunakan ETH, USDT, BNB, hingga mata uang fiat.

Di tengah ketidakpastian makroekonomi, aset yang menawarkan imbal hasil nyata seperti $PEPENODE cenderung lebih tangguh. Jika pasar kembali bergairah, kombinasi antara narasi koin meme dan inovasi teknologi penambangan ini bisa membawa Pepenode menjadi bintang utama dalam reli berikutnya.

Jangan lewatkan kesempatan untuk mengakumulasi aset ini di harga dasar sebelum jendela presale resmi ditutup. Anda dapat membaca artikel kami mengenai prediksi harga PEPENODE sebelum memutuskan berinvestasi untuk mendapatkan referensi potensi jangka panjang proyek ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.