Key Notes

Penurunan harga XRP dan Cardano saat ini menciptakan peluang investasi undervalued yang sangat menjanjikan.

Arus kas masuk ETF spot XRP menunjukkan kepercayaan institusi yang kuat meskipun harga terkoreksi.

Bitcoin Hyper menjadi altcoin terbaik dengan potensi ROI tinggi berkat solusi Layer-2 dan presale masif. .

Pasar kripto sedang lesu, tapi penurunan harga XRP dan Cardano justru membuka peluang bagi mereka yang mencari altcoin terbaik dengan harga diskon. Meski grafik bulanan memerah, fundamental kuat dan sentimen regulasi yang positif menjadi sinyal kuat untuk potensi rebound besar menjelang 2026.

Selain dua raksasa tersebut, sorotan kini tertuju pada Bitcoin Hyper (HYPER). Sebagai proyek Layer 2 Bitcoin yang tengah naik daun, HYPER menawarkan utilitas nyata dan potensi keuntungan tinggi dibandingkan aset mapan lainnya. Mari bedah strategi memposisikan portofolio Anda sebelum tren pasar berubah hijau.

Potensi Rebound XRP dan Cardano Menjelang 2026

Saat ini, pasar kripto sedang berada dalam fase konsolidasi yang cukup menantang bagi para pemegang aset berkapitalisasi besar.

Dalam satu bulan terakhir, XRP mencatatkan penurunan sebesar 7,7%, sementara Cardano (ADA) terkoreksi lebih dalam hingga 10,2%. Angka ini terlihat kontras jika dibandingkan dengan Bitcoin yang masih mampu naik 1,7% dan Ethereum yang tumbuh 5,5%.

Namun, bagi investor berpengalaman, kondisi “merah” ini sering kali menjadi indikator bahwa aset tersebut sedang undervalued dan siap untuk melakukan rebound menjelang awal tahun 2026.

XRP saat ini didukung oleh sentimen positif dari sisi institusional dengan arus masuk dana ke ETF spot XRP yang terus berlanjut. Sementara itu, Cardano terus memperkuat fundamentalnya melalui pembaruan sistem pembayaran otomatis dan infrastruktur jaringan yang lebih efisien.

Penurunan harga yang signifikan ini justru menempatkan XRP dan ADA sebagai altcoin terbaik untuk dipantau, mengingat potensi pembalikan harga (rebound) yang besar ketika likuiditas pasar mulai kembali berputar ke aset-aset berkapitalisasi besar..

Di sisi lain, muncul narasi baru yang cukup menghebohkan pasar yaitu Bitcoin Hyper (HYPER). Proyek Layer 2 Bitcoin ini menarik perhatian besar karena berhasil mengumpulkan pendanaan presale hampir $30 juta (Rp500 miliar).

HYPER menawarkan solusi skalabilitas dengan mengadopsi kecepatan transaksi ala Solana namun tetap menjaga keamanan di jaringan Bitcoin. Dengan kapitalisasi pasar yang masih kecil dan utilitas DeFi yang nyata, HYPER diprediksi memiliki peluang untuk mengungguli performa XRP dan ADA pada siklus pasar 2026 mendatang.

Masa Depan XRP (XRP): Tekanan Pasar vs Adopsi Institusi

XRP (XRP) berada dalam posisi yang unik sekaligus membingungkan menjelang tahun 2026. Secara teknis, grafik harganya masih menunjukkan tren bearish dengan penurunan sekitar 7% sepanjang Desember ini, melanjutkan koreksi 14% yang terjadi pada November lalu.

Meskipun harga masih tertahan di bawah level psikologis $2 akibat tekanan jual di area resistensi, ada narasi kuat yang sedang terbangun di balik layar melalui akumulasi besar-besaran oleh investor institusi.

Data terbaru menunjukkan bahwa ETF XRP spot di Amerika Serikat telah mencatatkan arus masuk dana selama enam minggu berturut-turut hingga pertengahan Desember. Dengan total aset bersih yang kini mencapai sekitar $1,21 miliar, terlihat jelas bahwa “uang besar” sedang membangun posisi meskipun harga pasar belum merespons secara instan.

Kondisi ini sering kali dianggap sebagai akumulasi diam-diam sebelum terjadi lonjakan volatilitas yang signifikan.

Selain faktor ETF, dukungan besar datang dari sisi regulasi di Amerika Serikat yang mulai menunjukkan arah lebih cerah. Adanya diskusi mengenai “pengecualian inovasi” dari SEC memberikan angin segar bagi XRP yang selama bertahun-tahun terjebak dalam ketidakpastian hukum.

Jika kejelasan regulasi ini benar-benar terwujud dan arus masuk ETF tetap stabil, XRP berpotensi besar bertransformasi menjadi salah satu altcoin terbaik yang siap meledak di tahun 2026, meninggalkan fase stagnasi panjangnya.

Cardano (ADA): Inovasi di Balik Pergerakan Harga yang Lambat

Meskipun harga Cardano (ADA) tampak bergerak lambat dengan koreksi sekitar 10,2% dalam sebulan terakhir, aktivitas on-chain Cardano justru menceritakan kisah yang berbeda.

Peluncuran mainnet Midnight, sidechain yang fokus pada privasi, telah menyuntikkan likuiditas baru ke dalam ekosistem. Token NIGHT dari Midnight mencatatkan volume perdagangan yang fantastis di DEX Cardano, mencapai 125 juta ADA hanya dalam satu minggu di bulan Desember 2025 ini.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun harga ADA sedang berjuang untuk pulih, utilitas jaringannya justru sedang berada di titik puncak.

Selain euforia Midnight, Cardano sedang melakukan transisi besar menuju narasi pembayaran praktis melalui upgrade x402. Pembaruan ini memperkenalkan sistem automated payments atau “bayar sesuai permintaan” yang dirancang untuk memudahkan transaksi otomatis bagi perangkat lunak, bot, hingga model kecerdasan buatan (AI).

Dengan memangkas hambatan teknis dalam pembayaran on-chain, Cardano berupaya memperluas jangkauan dari sekadar aset spekulatif menjadi infrastruktur ekonomi digital yang fungsional.

Secara teknikal, ADA masih berada jauh di bawah level tertingginya (ATH) tahun 2021, dengan diskon harga mencapai 85%. Namun, kondisi ini justru membuat Cardano sering dipandang sebagai altcoin terbaik bagi investor tipe buy-and-hold.

Sejarah pasar menunjukkan bahwa aset besar seperti ADA sering kali tertinggal di awal siklus bullish Bitcoin, namun cenderung berakselerasi sangat cepat setelah tren pasar utama terkonfirmasi.

Memasuki tahun 2026, akumulasi di level harga saat ini bisa menjadi strategi yang menguntungkan jika adopsi fitur barunya berjalan sesuai rencana.

Bitcoin Hyper (HYPER): Standar Baru Layer-2 Bitcoin — Penantang Kuat Barisan Altcoin Terbaik

Di tengah dominasi nama-nama besar, Bitcoin Hyper (HYPER) muncul sebagai penantang serius dengan narasi yang sangat kuat: membawa kecepatan transaksi ala Solana ke dalam keamanan jaringan Bitcoin.

Sebagai solusi Layer-2, HYPER berhasil mengatasi masalah klasik Bitcoin—biaya transaksi tinggi dan kecepatan lambat—sekaligus membuka akses ke dunia Smart Contract dan DeFi bagi para pemegang BTC.

Hingga akhir Desember 2025 ini, antusiasme investor sangat terasa dengan pencapaian angka presale yang telah menembus $30 juta (Rp500 miliar), menandakan kepercayaan besar terhadap infrastruktur baru ini.

Alasan lain HYPER masuk sebagai sebagai kandidat altcoin terbaik untuk tahun 2026 adalah kombinasi antara utilitas teknis dan insentif bagi pemegang awal. Proyek ini menawarkan program staking dengan imbal hasil (APY) mencapai 39%, sebuah angka yang jauh lebih kompetitif dibandingkan rata-rata aset major cap.

Berbeda dengan XRP atau ADA yang sudah memiliki kapitalisasi pasar raksasa, HYPER merupakan salah satu dari daftar coin baru sehingga masih memiliki market cap yang jauh lebih kecil. Artinya, ruang pertumbuhan (upside) untuk mencetak keuntungan berlipat ganda jauh lebih terbuka lebar jika peta jalan produknya berjalan mulus.

Dibangun dengan arsitektur high-throughput yang terikat langsung pada lapisan dasar Bitcoin, HYPER memungkinkan pengembang membangun aplikasi Web3 yang sebelumnya mustahil dilakukan di protokol inti BTC.

Bagi investor yang ingin mendiversifikasi portofolio dari aset yang sudah matang, Bitcoin Hyper menawarkan momentum awal yang kuat.

Dengan dukungan likuiditas dari presale yang masif, proyek ini diposisikan bukan sekadar sebagai tren sesaat, melainkan tulang punggung baru bagi ekosistem Bitcoin yang lebih dinamis di tahun 2026.

Gali informasi lebih dalam tentang HYPER dengan membaca prediksi harga Bitcoin Hyper dan cara beli Bitcoin Hyper.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.