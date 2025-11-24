Key Notes

Ancaman MSCI mencoret Strategy dikhawatirkan memicu penjualan paksa hingga $8,8 miliar (JPMorgan), meningkatkan ketidakpastian pasar kripto.

Investor cerdas merotasi modal dari Bitcoin ke altcoin terbaik untuk dibeli (misalnya Zcash) dengan korelasi rendah, menghindari risiko indeks.

Proyek seperti Bitcoin Hyper (L2 SVM-Bitcoin) dan PEPENODE (Mine-to-Earn deflasi) menarik minat besar di tengah fluktuasi pasar. .

Keputusan MSCI yang mengancam mengeluarkan Strategy, pemegang Bitcoin korporat terbesar, dari indeksnya dikhawatirkan memicu penjualan besar-besaran dan menjadi akar kemerosotan kripto. JPMorgan memprediksi potensi arus keluar hingga $8,8 miliar. Meskipun CEO Michael Saylor segera membantah status perusahaannya, ketidakpastian pasar tetap tinggi.

Kondisi ini mendorong investor cerdas mengalihkan modal dari koin utama ke altcoin terbaik untuk dibeli yang kurang berkorelasi, seperti Zcash. Mengikuti tren ini, kami telah mengidentifikasi tiga proyek potensial lainnya yang patut diperhatikan ketika saga ini terus berlanjut di pasar.

Ancaman MSCI dan Peluang Altcoin Baru

Keputusan penyedia indeks global terkemuka, MSCI, yang mempertimbangkan penghapusan Strategy—pemegang Bitcoin korporat terbesar di dunia—dari indeks ekuitas mereka, telah memicu kegelisahan di pasar kripto.

Langkah ini ditakutkan akan memicu likuidasi besar-besaran atau forced selling bernilai miliaran dolar, bahkan diyakini menjadi pemicu utama kemerosotan harga kripto yang berkepanjangan dalam beberapa waktu terakhir.

Bank investasi raksasa, JPMorgan, turut menyoroti isu ini dalam catatan penelitian, memperingatkan bahwa Strategy berpotensi menghadapi arus keluar modal hingga $2,8 miliar jika MSCI benar-benar mencoretnya.

Bahkan, angka tersebut bisa melonjak hingga $8,8 miliar apabila penyedia indeks lain mengikuti langkah serupa. Eskalasi situasi ini memaksa pasar berada dalam posisi yang sangat rentan.

Menanggapi tekanan ini, CEO Strategy, Michael Saylor, segera melakukan perlawanan. Ia berargumen keras bahwa Strategy bukanlah “dana, trust, atau perusahaan holding,” melainkan entitas bisnis operasional penuh yang seharusnya tetap memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam indeks MSCI.

Respons tegas Saylor ini sempat meredakan ketegangan pasar, terlihat dari rebound harga Bitcoin dari sekitar $80.500 ke $87.500, meskipun bayangan ketidakpastian masih terus menghantui.

Di tengah turbulensi pada koin-koin besar yang erat kaitannya dengan narasi data aset digital (DAT), para investor cerdas justru memanfaatkan momentum ini. Mereka mulai mengalihkan fokus untuk mengakumulasi altcoin yang memiliki korelasi lebih rendah terhadap sentimen Bitcoin, contohnya Zcash.

Dengan adanya pergeseran modal ini, kami melihat peluang di tengah kesulitan; kami telah mengidentifikasi beberapa proyek yang berpotensi menjadi altcoin terbaik untuk dibeli selagi drama penghapusan indeks ini terus berlangsung.

Tanggapan Saylor ke MSCI dan Peluang di Tengah Ketidakpastian Pasar

Analis kripto Ran Nuener meyakini bahwa pengumuman MSCI pada 10 Oktober yang mengancam penghapusan Strategy dari indeks mereka bukanlah kebetulan. Pengumuman yang terbit pukul 08:34 GMT itu, disusul dengan anjloknya harga Bitcoin hanya dalam hitungan jam.

WE FINALLY KNOW WHY THE MARKET CRASHED ON 10 OCTOBER AND WHY IT JUST CANT BOUNCE! We never really understood why the big crypto crash started on October 10th and why we couldn't even get a single meaningful bounce! Today the answer seem simple! Let me break it down. 1. DAT's… pic.twitter.com/vhrqdPvp8H — Ran Neuner (@cryptomanran) November 21, 2025

Peristiwa ini bertepatan dengan likuidasi besar-besaran senilai $19,2 miliar yang memicu penurunan berkepanjangan pada BTC dan sebagian besar altcoin. Nuener menjelaskan bahwa pencoretan Strategy akan memaksa semua pemegang indeks pasif, seperti dana pensiun, membuang saham MSTR secara otomatis.

Menurutnya, aksi tersebut adalah respons smart money yang melihat risiko besar terhadap struktur pasar kripto.

Isu ini baru menarik perhatian pasar luas setelah analis JPMorgan, yang dipimpin oleh Nikolaos Panigirtzoglou, menyoroti penurunan harga saham Strategy di bawah nilai premiumnya, mengisyaratkan kemungkinan pencoretan dari indeks utama.

Hal ini sontak memancing reaksi CEO Strategy, Michael Saylor. Melalui platform X, Saylor menegaskan: “Kami adalah perusahaan operasional yang diperdagangkan secara publik dengan bisnis perangkat lunak $500 juta dan strategi perbendaharaan unik yang menggunakan Bitcoin sebagai modal produktif.” Ia membantah bahwa perusahaannya sekadar dana pasif.

Response to MSCI Index Matter Strategy is not a fund, not a trust, and not a holding company. We’re a publicly traded operating company with a $500 million software business and a unique treasury strategy that uses Bitcoin as productive capital. This year alone, we’ve completed… — Michael Saylor (@saylor) November 21, 2025

Nuener memperkirakan pengumuman final MSCI baru akan terbit pada 15 Januari 2026. Hingga saat itu, ia percaya Bitcoin akan kesulitan mempertahankan momentum positif.

Di tengah ketidakpastian ini, pergerakan pasar menunjukkan adanya eksodus smart money dari proyek-proyek yang sarat narasi data aset digital (DAT) seperti Bitcoin dan Ethereum, menuju altcoin dengan korelasi rendah, seperti Zcash, Starknet, dan Bitcoin Cash. Proyek-proyek ini menunjukkan kenaikan signifikan sementara BTC dan ETH stagnan.

Oleh karena itu, bagi investor yang ingin mengambil pendekatan serupa, berinvestasi strategis pada aset-aset terdesentralisasi ini merupakan langkah cerdas. Pendekatan ini menjadikan beberapa proyek berpotensi menjadi crypto terbaik untuk dibeli dan dapat menghasilkan keuntungan substansial, bahkan sebelum keputusan MSCI final diumumkan.

Bitcoin Hyper: Altcoin Terbaik untuk Dibeli yang akan Meningkatkan Skalabilitas Bitcoin

Dengan meningkatnya popularitas proyek seperti Bitcoin Cash dan Zcash—yang menawarkan peran mirip Bitcoin tanpa terikat erat pada narasi aset digital (DAT)—terlihat jelas bahwa proyek-proyek Bitcoin-adjacent memiliki potensi nyata menarik rotasi modal dari BTC. Salah satu proyek yang bersinar di area ini adalah Bitcoin Hyper.

Proyek ini hadir sebagai solusi Layer 2 Bitcoin yang dirancang untuk mengatasi masalah kecepatan dan keterbatasan fungsionalitas Bitcoin.

Bitcoin Hyper merupakan solusi penskalaan bertenaga Solana Virtual Machine (SVM) yang menggunakan ZK-rollups untuk melaporkan transaksi kembali ke Bitcoin Layer 1 (L1) demi finalitas dan imutabilitas.

Konfigurasi unik ini menawarkan kombinasi keamanan Bitcoin dan kinerja serta dukungan kontrak pintar dari Solana, sebuah hybrid yang belum pernah ada sebelumnya di pasar. Tujuannya adalah membuka pintu bagi layanan DeFi, pembayaran, AI, meme coin, hingga Real World Assets (RWA) di atas jaringan Bitcoin.

Dengan keberhasilan mengumpulkan $28,3 juta atau sekitar Rp472,7 miliar dalam masa presale dengan harga token $0,013325, proyek ini menunjukkan kesesuaian produk-pasar yang kuat. Momentum ini membuktikan Bitcoin Hyper layak dipertimbangkan sebagai altcoin terbaik untuk dibeli di tengah fluktuasi Bitcoin.

Dapatkan panduan lengkap cara membeli Bitcoin Hyper dan prediksi harga Bitcoin Hyper untuk menjadi referensi tambahan Anda sebelum membeli $HYPER.

PEPENODE: Altcoin Terbaik untuk Dibeli dengan Platform Mine-to-Earn Menarik

Meskipun PEPENODE secara definisi adalah daftar coin baru yang tergolong meme coin, posisinya dalam narasi alternatif Bitcoin terbilang unik berkat pendekatannya pada hadiah yang terdistribusi dan digerakkan oleh komunitas, memperkenalkan konsep “Mine-to-Earn.” Ini adalah pembaruan dari model Play-to-Earn (P2E) yang dibangun berdasarkan aktivitas penambangan kripto.

Dalam ekosistem ini, pengguna menginvestasikan token PEPENODE untuk membangun rig penambangan virtual yang kemudian menghasilkan daya penambangan. Daya inilah yang memberikan imbalan dalam bentuk token PEPENODE.

Keunggulannya, game ini beroperasi sepenuhnya on-chain, sehingga tidak memerlukan hardware mahal dan konsumsi listrik tinggi seperti penambangan tradisional. Ini sekaligus menghilangkan risiko lingkungan, membuatnya menarik bagi investor institusional dan hijau.

Faktor menarik lainnya adalah mekanisme deflasi jangka panjangnya: 70% dari token PEPENODE yang dibelanjakan di toko in-game akan langsung dibakar (burned).

Saat ini, PEPENODE masih dalam tahap presale dan telah mengumpulkan dana lebih dari $2,1 juta atau sekitar Rp35 miliar dengan harga token $0,0011638.

Mengingat valuasi tinggi proyek penambangan kripto, potensi kenaikan (upside) PEPENODE masih sangat besar, menjadikannya salah satu altcoin terbaik untuk dibeli seiring meningkatnya popularitas konsep Mine-to-Earn.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.