Key Notes

Harga BNB hari ini turun tajam di bawah $900 seiring tekanan pasar crypto global dan likuidasi besar.

Level support krusial di area $860–$865 menjadi penentu apakah BNB bertahan atau jatuh ke zona retest lebih dalam.

Di tengah pelemahan BNB, memecoin seperti Maxi Doge mulai menarik perhatian sebagai alternatif spekulatif berisiko tinggi. .

Bayangkan Anda bangun pagi ini, membuka portfolio, dan melihat aset besar seperti BNB sudah tergelincir di bawah level psikologis $900. Ya, itulah kenyataan pahit yang dihadapi banyak trader hari ini.

BNB, token andalan Binance yang menggerakkan BNB Smart Chain (BSC), tercatat anjlok lebih dari -4.5% semalam, menyentuh level sekitar $871 atau setara Rp 14,8 juta. Kejatuhan ini seiring dengan merosotnya total kapitalisasi pasar crypto global lebih dari $150 miliar atau sekitar Rp 2.544 triliun, dalam 24 jam terakhir, menjadi ‘hanya’ $3,1 triliun.

Analisis Harga BNB: Bertahan di Support atau Jatuh ke Zona Retest?

Rupanya, gabungan dari kondisi pasar yang suram, minat retail yang menipis, dan pembersihan posisi leverage besar-besaran telah mendorong BNB jatuh. Menurut data CoinGecko, harga BNB kini telah terpangkas -35% dari rekor tertingginya (ATH) di Oktober 2025 lalu yang menyentuh $1.369.

Metrik on-chain BSC juga ikut melemah, turut berkontribusi pada tekanan jual ini. Total Value Locked (TVL) di BSC, berdasarkan data DefiLlama, turun 2.90% sejak kemarin dan kini berada di bawah $7 miliar setelah sempat kembali ke level itu pada 14 Januari lalu. Situasi yang cukup mencemaskan, bukan?

Nah, sekarang BNB berada di posisi yang sangat krusial. Pada saat artikel ini ditulis, BNB crypto diperdagangkan di sekitar $875 atau sekitar Rp 14,85 juta, turun -4.5% hari ini dan yang terpenting, sedang duduk di area support. Zona support kritis itu ada di antara $860 hingga $865. Kalau level ini jebol, wah, pergerakannya bisa berbahaya.

Yang bikin merinding, zona retest berikutnya ternyata sangat luas, membentang dari $480 hingga $708. Level $708 sendiri juga berperan sebagai dynamic support dari 100 Exponential Moving Average (EMA).

Jadi, dalam jangka pendek, mempertahankan harga di atas $860 adalah kunci. Tapi kalau level ini hilang, kemungkinan besar BNB akan menuju batas atas zona retest di $708 dengan harapan support dari 100 EMA bisa menahan. Jika gagal, penurunan yang jauh lebih dalam bisa terjadi.

Tapi, nih, ada secercah harapan dari data volume perdagangan. Antara tanggal 16 hingga 19 Januari, volume perdagangan spot harian BNB ‘hanya’ berkisar $1 hingga $1,2 miliar. Namun, pada 20 dan 21 Januari, volumenya melonjak mencapai lebih dari $2 miliar! Ini menandakan ada peningkatan aktivitas dan mungkin permintaan terhadap token ini di tengah kepanikan.

Penyebab Pullback: Metrik BSC Menurun dan Likuidasi Besar

Selain tekanan pasar global, dua faktor internal ini patut disorot sebagai penyebab utama kemerosotan BNB crypto. Metrik On-Chain BSC Melemah: TVL di BSC turun -2.90% hanya dalam 24 jam terakhir, jatuh di bawah $7 miliar.

Aktivitas retail di chain tampak redup. Karena BNB adalah bahan bakar jaringan BSC, wajar jika penurunan aktivitas di BSC turut memengaruhi sentimen harga BNB itu sendiri. Dan lebih dari $4,9 juta (sekitar Rp 83,1 miliar) posisi BNB dilikuidasi dalam 24 jam terakhir.

Yang mencengangkan, $4,73 juta di antaranya adalah likuidasi posisi long. Ini jelas menunjukkan bahwa seller atau pihak yang bertaruh harga turun sedang mendominasi. Data Open Interest (OI) BNB yang turun -3.4% menjadi $1,39 miliar juga mengonfirmasi bahwa trader banyak menutup posisi atau mengurangi leverage mereka, mencerminkan sentimen bearish yang kuat.

Di Tengah Kemerosotan BNB, Memecoins Seperti Maxi Doge (MAXI) Tunjukkan Cerah?

Sementara aset-aset kapitalisasi besar seperti BNB dan kawan-kawannya terkapar, dunia meme coin justru menunjukkan sedikit cahaya. Beberapa proyek seperti Memecore (M) dan Pippin (PIPPIN) bahkan catat kenaikan masing-masing +2% dan +7.5%. Ini menarik perhatian para pencari peluang.

Salah satunya adalah proyek Maxi Doge (MAXI), yang presale-nya sedang ramai diburu investor yang melihat kebangkitan kembali segmen memecoin. MAXI yang dipasarkan sebagai ‘DOGE on steroids’ ini masih dalam fase presale.

Berbeda dengan proyek lain yang sudah listing di mana banyak investor terkunci dengan kerugian, MAXI menawarkan kesempatan baru. Faktanya, mereka sudah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $4,5 juta atau sekitar Rp 76,3 miliar dalam ICO-nya!

Presale MAXI berjalan dalam babak pendanaan bertahap. Setiap kali hitungan mundur habis, harga naik ke tahap berikutnya. Dan ini saatnya, tinggal kurang dari 48 jam lagi sebelum ICO Maxi Doge naik ke stage harga berikutnya!

Artinya, harga saat ini, $0.0002795 per token, akan segera menjadi kenangan. Investor yang membeli sekarang berpotensi mengunci keuntungan instan saat babak baru dimulai. Investor juga bisa memaksimalkan hasil dengan memanfaatkan protokol staking Maxi Doge yang menawarkan APY hingga 69%.

Sampai saat ini, sudah lebih dari 10,9 miliar token MAXI di-stake oleh investor yang ingin meningkatkan kepemilikan mereka. Bagi Anda yang tertarik untuk melakukan cara beli Maxi Doge dan melihat prediksi harga Maxi Doge ke depannya.

Pastikan untuk selalu mengikuti update terbaru melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi proyek. Informasi paling akurat dan detail mengenai perkembangan presale tentunya bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi laman presale resmi Maxi Doge.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.