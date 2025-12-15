Key Notes

Arus masuk Bitcoin dari investor besar ke Binance telah turun ke level terendah dalam siklusnya.

Pemegang Bitcoin besar memilih untuk tidak memperdagangkan BTC di bursa.

Bitcoin mencatat arus masuk ke CEX sebanyak 1.208 koin dalam 24 jam terakhir. .

Data terbaru dari CryptoQuant menunjukkan penurunan tajam dalam pergerakan koin dari investor besar (whale) ke bursa kripto terbesar, Binance. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa para pemegang Bitcoin utama kini cenderung menyimpan aset mereka, bukan untuk melakukan aksi jual, sehingga berpotensi mengurangi tekanan jual di pasar.

Sikap holding dari investor besar ini bertolak belakang dengan aksi jual dari para investor ritel. Hal ini dapat terlihat dari sedikitnya arus masuk bersih yang masuk ke bursa terpusat (CEX) dalam 24 jam terakhir.

Investor Besar Menahan Diri: Arus Masuk Bitcoin ke Binance Menurun Tajam

Para pemegang Bitcoin skala besar (wholecoiner) kini menunjukkan perilaku menahan aset (holding) yang sangat kuat. Mereka memindahkan lebih sedikit koin ke bursa seperti Binance, yang merupakan bursa dengan likuiditas tertinggi.

Menurut analisis dari CryptoQuant, arus masuk wholecoiner ke Binance telah menurun tajam sejak akhir tahun 2024, sebuah indikasi bahwa tekanan jual (sell pressure) sedang mereda, tepat di saat pasar membutuhkan stabilitas.

Analis tersebut mencatat bahwa para whale—yaitu dompet yang menyimpan minimal 1 BTC—kini bertransisi menjadi investor jangka panjang dan memilih untuk tidak menjual.

Secara umum, ketika para investor besar menyimpan koin mereka di luar bursa terpusat (CEX), sinyal yang ditunjukkan seringkali bersifat bullish, meskipun masih ada risiko penurunan dalam jangka pendek.

Menyusutnya suplai BTC yang tersedia di bursa secara otomatis memperkecil pasokan likuid di pasar.

Pergerakan ini berdampak positif, yaitu mampu meningkatkan kepercayaan investor serius yang memiliki tujuan jangka panjang. Optimisme ini diperkuat oleh berita dari entitas institusional.

Salah satunya adalah laporan bahwa perusahaan treasury Bitcoin ternama milik Michael Saylor, Strategy, sedang bersiap untuk melakukan pembelian Bitcoin lebih lanjut. Perusahaan tersebut saat ini sudah menyimpan 660.624 BTC, yang nilainya mencapai sekitar $58,5 miliar. Konsistensi para pemain besar ini menjadi jangkar bagi keyakinan pasar.

Kontras Perilaku Pemegang Bitcoin: Institusi Akumulasi, Retail Menjual

Meskipun arus masuk dari investor besar (wholecoiner) ke Binance mengalami penurunan signifikan—mengindikasikan sikap menahan jual—ternyata investor ritel menunjukkan perilaku sebaliknya.

Selama 24 jam terakhir, data dari CoinGlass memperlihatkan adanya arus masuk bersih sebesar 1.208 BTC ke bursa terpusat (CEX) terkemuka, sebuah sinyal yang mengarah pada potensi aksi jual jangka pendek oleh investor kecil.

Tekanan jual dari investor skala kecil inilah yang mendorong pasar ke zona volatilitas tinggi saat ini, di mana Bitcoin berfluktuasi antara $88.000 dan $90.000.

Saat ini, harga Bitcoin diperdagangkan di sekitar $89.500, masih turun hampir 30% dari rekor tertinggi yang sempat dicapai pada Oktober lalu di level $126.198.

Namun, jika melihat gambaran yang lebih luas, kepercayaan investor jangka panjang justru menguat. Dalam 30 hari terakhir, platform CEX secara kolektif mencatat arus keluar bersih (net outflow) sebesar 50.927 BTC. Arus keluar masif ini menandakan adanya akumulasi Bitcoin yang disimpan ke dalam cold storage atau dompet pribadi.

Secara keseluruhan, jumlah total BTC yang tersimpan di bursa terkemuka telah menyusut drastis, turun dari 3,44 juta pada 26 Januari menjadi 2,49 juta saat ini.

Penurunan pasokan likuid ini adalah indikator fundamental yang positif. Selama arus masuk dari wholecoiner terus menurun dan akumulasi berlanjut, tren ini berpotensi memberikan dukungan harga yang kuat bagi Bitcoin dan pasar kripto secara luas dalam jangka panjang, meskipun pasar harus menahan gejolak jangka pendek yang disebabkan oleh penjualan ritel.

