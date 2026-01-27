Key Notes

XRP, Bitcoin, dan Ethereum menjadi crypto terbaik untuk dibeli hari ini berkat fundamental kuat dan katalis regulasi.

Persetujuan ETF dan adopsi institusional membuka peluang reli harga baru untuk BTC, ETH, dan XRP di 2026.

Selain aset mapan, proyek awal seperti Bitcoin Hyper menawarkan potensi pertumbuhan tinggi dengan risiko lebih besar. .

Ekspektasi bahwa awal 2026 akan menjadi momentum adopsi crypto massal mungkin perlu diturunkan sedikit untuk jangka pendek-menengah. Pasalnya, Coinbase baru saja menarik dukungannya terhadap RUU CLARITY Act, proposal aturan digital asset di AS.

Hal ini membuat pembahasan di Senat AS tertunda beberapa minggu. Meski begitu, regulasi komprehensif masih mungkin terjadi kuartal ini. Dan jika itu terwujud, ketiga crypto terbaik ini siap cetak rekor tertinggi baru. Jadi, portofolio mana yang layak Anda pertimbangkan sebagai crypto terbaik untuk dibeli hari ini?

XRP (XRP) – Jaringan Pembayaran Global yang Mengincar Level $5

Dengan kapitalisasi pasar sekitar $115 miliar atau sekitar Rp 1.93 kuadriliun, XRP tak terbantahkan sebagai salah satu aset paling fungsional untuk pembayaran lintas batas. Kecepatan dan biaya murahnya menjadikan XRP Ledger (XRPL) sebagai alternatif modern untuk sistem warisan seperti SWIFT.

Tidak heran jika jejaknya diakui oleh organisasi seperti UN Capital Development Fund dan bahkan Gedung Putih. Setelah bebas dari belitan hukum dengan SEC, XRP meroket ke all-time high (ATH) $3,65 di pertengahan 2025. Meski terkoreksi sekitar 48% ke level $1,90 imbas pelemahan pasar, masa XRP di bawah $2 diprediksi tak akan lama.

Persetujuan ETF spot XRP di AS menjadi katalis utama, membuka akses bagi investor institusional. Dengan panduan regulasi yang makin jelas, prediksi harga XRP menuju $5 pada kuartal kedua sangat mungkin terjadi. Bagi yang ingin membeli XRP, aset ini sudah tersedia luas di berbagai exchange ternama.

Bitcoin (BTC) – Bisakah Sang Raja Crypto Sentuh $200.000 Tahun Ini?

Bitcoin tetap menjadi crypto terbaik untuk dibeli saat ini, apalagi harganya sedang diskon. Token ini menjadi pusat gravitasi pasar setelah mencatat rekor baru di $126.080 pada 6 Oktober lalu. Prospeknya makin cerah dengan wacana ‘Project Crypto’ dari regulator AS atau janji pemerintahan Trump untuk membentuk Cadangan Strategis Bitcoin.

Jika salah satu terealisasi, BTC berpeluang mendekati $250.000 tahun ini. Bahkan tanpa itu, aset ini masih berpotensi mencatat level baru di $150.000 sebelum kuartal berakhir. Sebagai “emas digital,” Bitcoin terus menarik minat sebagai lindung nilai inflasi dan penyimpan nilai jangka panjang.

Dominasinya mencengangkan, lebih dari $1,7 triliun dari total valuasi pasar crypto global $3 triliun. Prediksi harga Bitcoin untuk 2026 memang tampak fantastis, tetapi fundamentalnya cukup kuat untuk mendukung narasi itu. Cara beli Bitcoin pun semakin mudah dengan hadirnya berbagai platform yang sudah teregulasi.

Ethereum (ETH) – Tulang Punggung DeFi Bersiap untuk Rally Besar Berikutnya

Sebagai jaringan smart contract terdepan, Ethereum dengan kapitalisasi pasar sekitar $352 miliar adalah fondasi dari ekosistem DeFi dan Web3. Lebih dari $69 miliar terkunci di aplikasinya, mengukuhkan statusnya sebagai jaringan blockchain paling aktif secara ekonomi.

Dalam kondisi bullish yang solid, ETH berpeluang menguji resistansi $5.000 pada Maret mendatang, melampaui ATH sebelumnya di $4.946. Breakout yang kuat dapat membuka jalan menuju $7.500 di akhir kuartal, potensi kenaikan 2,5x dari harga saat ini di sekitar $3.000. Pola bullish flag yang terbentuk akhir tahun lalu menambah sinyal teknis yang positif.

Namun, perjalanan jangka panjang ETH menuju valuasi lima angka sangat bergantung pada kejelasan regulasi di AS dan kondisi makroekonomi yang suportif. Untuk memantau prediksi harga Ethereum terkini, investor disarankan mengikuti sumber berita terpercaya. Cara beli Ethereum juga sangat mudah, bisa diakses melalui berbagai exchange lokal maupun internasional.

Bitcoin Hyper (HYPER) – Inovasi Layer-2 Bitcoin dengan Potensi Tinggi

Di tengah pembahasan aset besar, jangan lewatkan inovasi di tahap awal. Bitcoin Hyper ($HYPER) adalah proyek Layer-2 Bitcoin yang bertujuan mengatasi keterbatasan kecepatan dan biaya tinggi jaringan utama. Dengan memanfaatkan Solana Virtual Machine (SVM), HYPER menghadirkan smart contract dan tata kelola terdesentralisasi ke ekosistem Bitcoin.

Presale-nya telah sukses mengumpulkan lebih dari $30,1 juta atau sekitar Rp 505 miliar, menunjukkan antusiasme komunitas yang tinggi. Harga token saat ini adalah $0,013645. Beberapa analis bahkan menyebut potensi return 10x hingga 100x setelah listing di exchange nanti, didukung audit keamanan dari Coinsult yang bersih.

Token HYPER berfungsi sebagai inti ekosistem untuk biaya transaksi, tata kelola, dan staking. Partisipan presale dapat melakukan staking langsung untuk memperoleh imbal hasil hingga 38% APY. Bagi Anda yang tertarik mengikuti prediksi harga Bitcoin Hyper dan perkembangannya, pantau terus update resmi di akun X (Twitter) dan channel Telegram mereka. Untuk informasi lengkap dan cara beli Bitcoin Hyper, kunjungi langsung laman presale Bitcoin Hyper. Ini bisa menjadi kesempatan untuk terlibat sejak dini dalam evolusi jaringan Bitcoin.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.