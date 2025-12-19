Key Notes

BEAT masih mencatatkan kenaikan ketika FTM meledak 200% dalam semalam.

FTM masih terus meroket menyentuh harga $3,8 dengan volume perdagangan yang terus meningkat.



Bitcoin Hyper menjadi salah satu penantang kuat altcoin terbaik dengan solusi layer-2 inovatif bertenaga SVM. .

BEAT terus jadi sorotan karena sempat terbang lagi, meski euforianya tak bertahan lama. Banyak yang menyebutnya sebagai altcoin terbaik saat ini karena narasi dan likuiditasnya yang kuat. Namun, kenaikan instan tanpa volume pendukung biasanya cuma jebakan, dan harga akhirnya terkoreksi sesuai prediksi.

Kondisi pasar yang sudah terlalu “sesak” membuat risiko koreksi makin nyata. Meski BEAT punya fundamental menarik, pergerakan kemarin membuktikan bahwa mengejar harga saat sentimen sedang overheated sangatlah berisiko. Sebaiknya tetap pantau volume sebelum memutuskan masuk agar tidak terjebak di pucuk.

Dinamika Harga BEAT: Antara Euphoria dan Koreksi Teknis

Pergerakan BEAT baru-baru ini benar-benar menguji nyali para trader. Setelah sempat melesat dari bawah $2,20 hingga menembus area $3, momentumnya mulai terlihat kehilangan bensin.

Lonjakan volume perdagangan yang menembus $100 juta pasca listing di beberapa bursa memang sempat membuatnya dijuluki sebagai salah satu altcoin terbaik untuk dibeli, namun hal ini justru menarik banyak pembeli ritel yang terjebak FOMO di harga pucuk.

Secara teknis, grafik BEAT mulai membentuk pola head-and-shoulders, sebuah sinyal klasik bahwa tren naik mulai patah.

Pola ini sering kali muncul saat euforia pasar sudah terlalu jenuh atau overheated. Penurunan yang terjadi setelahnya memang tidak terlalu drastis, tetapi cukup efektif untuk mengguncang para “tangan lemah” yang panik melihat koreksi mendadak.

Saat ini, harga tampak tertahan di kisaran $1,8 yang menjadi level support psikologis penting. Meski sempat ada beberapa kali penurunan tajam dalam sehari, harga masih mampu bertahan di atas level tersebut. Indikator jangka pendek menunjukkan adanya fase pendinginan, yang berarti BEAT mungkin akan masuk ke masa konsolidasi terlebih dahulu.

Beberapa analis memprediksi bahwa jika level $1,8 ini gagal dipertahankan, harga bisa meluncur lebih dalam menuju $1,5. Namun, bagi yang sabar, fase konsolidasi ini sering kali menjadi pondasi sebelum koin melakukan pergerakan besar berikutnya.

Jadi, apakah ini saat yang tepat untuk masuk? Sebaiknya tetap pantau volume perdagangan dan jangan terburu-buru sebelum ada konfirmasi pembalikan arah yang jelas.

Lonjakan Spektakuler FTN: Kebangkitan atau Sekedar “Dead Cat Bounce”?

Pekan ini, pasar kripto dikejutkan oleh pergerakan liar Fasttoken (FTN). Di tengah sentimen extreme fear yang melanda pasar global, FTN justru melesat hingga 216% hanya dalam waktu 24 jam, terbang dari level rendah $0,37 hingga menyentuh $1,34, mendobrak pergerakan lambat dari sejumlah altcoin terbaik.

Lonjakan fantastis ini terjadi setelah koin ini mengalami periode kelam dengan penurunan lebih dari 90% selama tiga bulan terakhir akibat tekanan token unlock besar-besaran dan peringatan kepatuhan dari bursa seperti MEXC.

Banyak yang kini mempertanyakan apakah FTN adalah crypto terbaik untuk dibeli saat ini. Secara teknis, kenaikan ini dipicu oleh kondisi oversold yang ekstrem, terlihat dari RSI yang sempat menyentuh angka 34.

Sebagai aset asli dari blockchain Bahamut—sebuah Layer-1 yang kompatibel dengan EVM—FTN sebenarnya memiliki utilitas kuat dalam ekosistem iGaming dan DeFi milik Fastex.

Data terbaru menunjukkan bahwa volume beli masih terus meningkat, dan harga kini berkonsolidasi di kisaran $3,8.

Para analis memperingatkan adanya hambatan besar (resistance) di level atas. Tanpa dukungan fundamental baru atau pertumbuhan organik dalam ekosistem Bahamut, reli ini berisiko kehilangan tenaga.

Investor perlu waspada; meskipun kenaikannya sangat menggoda, volatilitas tinggi dan sisa tekanan dari circulating supply yang besar membuat langkah masuk di harga sekarang menjadi sangat spekulatif.

Jika Anda mencari peluang jangka panjang, pastikan untuk menunggu konfirmasi apakah FTN mampu bertahan di atas level support psikologis $3,50.

Bitcoin Hyper: Revolusi Layer-2 yang Mengguncang Dominasi Altcoin Terbaik

Saat performa koin-koin besar mulai melambat, para pemburu altcoin terbaik kini mengalihkan perhatian ke Bitcoin Hyper. Proyek ini bukan sekadar coin baru, melainkan infrastruktur Layer-2 pertama yang mengintegrasikan kecepatan Solana Virtual Machine (SVM) ke dalam jaringan Bitcoin.

Solusi ini memungkinkan transaksi Bitcoin yang biasanya lambat menjadi sangat cepat (hingga 65.000 TPS) dengan biaya yang hampir nol, menjadikannya primadona baru di akhir tahun 2025.

Hingga pertengahan Desember ini, presale Bitcoin Hyper telah sukses meraup dana lebih dari $29,6 juta (Rp495 miliar).

Kepercayaan investor yang masif ini turut didorong oleh imbal hasil staking yang sangat kompetitif, yakni mencapai 39% APY. Angka ini jauh melampaui rata-rata koin besar lainnya, memberikan insentif nyata bagi mereka yang masuk lebih awal sebelum token ini melantai di bursa global.

Banyak analis mulai memberikan prediksi harga Bitcoin Hyper yang optimistis. Dengan harga presale saat ini di angka $0,013445, token ini diproyeksikan bisa melonjak hingga $0,15 – $0,20 pada tahun 2026 seiring dengan peluncuran mainnet dan adopsi ekosistem DeFi.

Narasi “Bitcoin yang bisa digunakan untuk segalanya” menjadi motor penggerak utama di balik potensi pertumbuhan 10x atau bahkan menjadi koin naik 1000x bagi para pengadopsi awal.

Bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan, cara beli Bitcoin Hyper hanya memerlukan beberapa langkah sederhana. Cukup kunjungi situs resmi presale, hubungkan dompet Web3 seperti MetaMask atau Best Wallet, lalu beli menggunakan ETH, USDT, atau BNB.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.