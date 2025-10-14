Key Notes

Seorang CEO dari perusahaan Nasdaq menyebut BNB sebagai “blue-chip yang terabaikan,” menandakan meningkatnya perhatian institusional terhadap ekosistem BNB.

Volume BNB melonjak signifikan setelah menyentuh support kunci di $900 (sekitar Rp15 juta), memperkuat sinyal pemulihan menuju rekor harga baru.

Munculnya proyek Bitcoin Hyper ($HYPER) menambah dinamika pasar dengan menawarkan peluang DeFi dan staking melalui layer-2 berbasis Bitcoin yang dipercepat setara Solana. .

Seorang eksekutif dari perusahaan yang terdaftar di Nasdaq baru-baru ini memberikan pernyataan mengejutkan tentang BNB Chain. Ia menyebutnya sebagai “blue-chip yang terabaikan,” sebuah ungkapan yang menunjukkan meningkatnya perhatian dari kalangan institusional terhadap potensi jangka panjang jaringan smart contracts ini.

Banyak pelaku pasar melihat hal ini sebagai pertanda bahwa prediksi harga BNB ke depan mengarah ke tren bullish. David Namdar, CEO dari CEA Industries, mengatakan bahwa performa positif BNB belakangan ini bukanlah suatu kebetulan.

BNB is on 🔥 again The 32nd $BNB burn in July destroyed ~1,595,600 BNB (~$1.024B USD).

With $BNB near all-time highs again, I’m expecting the next burn to pack even more firepower. What’s your estimate for the burn amount & USD value? #BNBBurn @BNBNetworkCo — David J. Namdar (@namdar) October 10, 2025

Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil dari komitmen panjang terhadap pengembangan ekosistem yang kokoh sejak awal peluncuran.

Ia menjelaskan bahwa pasar saat ini mulai menyadari kredibilitas, skalabilitas, dan nilai utilitas nyata dari seluruh ekosistem BNB. Ketiga elemen tersebut selama ini dianggap sebagai keunggulan kompetitif yang belum dihargai sepenuhnya oleh publik.

CEA Industries saat ini tercatat sebagai pemegang treasury BNB Coin terbesar di dunia. Total kepemilikan perusahaan ini mencapai 480.000 token, yang jika dikonversi dengan nilai tukar 1 USD = Rp16.688, setara dengan lebih dari Rp11 triliun.

Prediksi Harga BNB: Rebound Setelah Sentuh Support Kunci saat Flash Crash

Selama 24 jam terakhir, volume transaksi BNB meningkat drastis sebesar 72,3 persen. Lonjakan ini terjadi seiring dengan tercapainya rekor harga baru di angka $1.370 atau sekitar Rp22,8 juta per token.

Volume transaksi tersebut mewakili sekitar 7 persen dari total suplai beredar BNB. Angka ini memperlihatkan seberapa kuat tekanan beli yang terjadi setelah pergerakan harga menembus zona support penting.

Pada grafik harian, tampak respons kuat dari pembeli saat harga menyentuh level $900 atau sekitar Rp15 juta. Volume tinggi yang melebihi rata-rata menjadi konfirmasi bahwa area tersebut memang menjadi titik pantulan teknikal utama.

Kenaikan tajam hari ini menunjukkan bahwa momentum mulai terbentuk. Jika tekanan beli terus berlanjut, harga BNB berpotensi mencetak kenaikan lanjutan dalam waktu dekat.

Zona harga $1.350 atau sekitar Rp22,5 juta saat ini menjadi resistance krusial. Jika harga berhasil menembus level tersebut, struktur pasar akan mendukung terjadinya reli baru yang berpotensi mendorong harga menuju $2.000 atau sekitar Rp33,4 juta.

Ekosistem BNB memang dikenal memiliki keunggulan dalam hal skalabilitas. Meski begitu, posisinya saat ini masih berada di peringkat ketiga sebagai chain dengan total value locked (TVL) terbesar di dunia crypto.

Jika Lonjakan Berikutnya Bukan dari BNB atau Solana, Lalu dari Mana?

Pasar crypto selalu penuh kejutan. Di tengah sorotan terhadap BNB dan Solana, kini muncul satu nama baru yang mencuri perhatian yaitu Bitcoin Hyper ($HYPER). Proyek ini membawa pendekatan berbeda dengan membangun solusi layer-2 di atas jaringan Bitcoin, menggunakan kecepatan kelas Solana untuk membuka akses ke staking, DeFi, dan berbagai fitur yang sebelumnya tidak mungkin di ekosistem Bitcoin.

Tujuan utamanya sederhana namun besar, mengaktifkan kembali nilai tak tergarap di jaringan Bitcoin yang selama ini tidak bisa dimonetisasi secara langsung. Dengan hadirnya layer-2 yang kompatibel dengan smart contract, investor bisa mengoptimalkan kepemilikan Bitcoin mereka, bukan sekadar menyimpannya dalam bentuk aset pasif.

Proyek ini secara khusus menargetkan ekosistem DeFi yang selama ini lebih didominasi Ethereum dan Solana. Bitcoin Hyper membangun jembatan antara kepercayaan terhadap Bitcoin sebagai penyimpan nilai dan kebutuhan baru investor untuk mendapatkan yield aktif dari aset yang mereka miliki.

Bitcoin Hyper ($HYPER) Kumpulkan Rp400 Miliar untuk Mendorong Adopsi Layer-2 di Bitcoin

Sejak diluncurkan, jaringan Bitcoin memang belum pernah mendukung smart contract secara langsung. Hal ini menyebabkan pemilik Bitcoin tidak bisa memanfaatkan asetnya untuk staking, lending, atau menghasilkan passive income.

Bitcoin Hyper menjadi salah satu presale crypto terbaik yang hadir untuk menjembatani celah tersebut dengan memperkenalkan side chain khusus. Side chain ini memungkinkan pengguna untuk memegang, melakukan staking, bahkan meminjamkan aset mereka, dan menerima imbal hasil tanpa harus menjual Bitcoin mereka.

Semuanya dimulai dari Hyper Bridge, solusi asli dari jaringan Bitcoin yang bertugas menyimpan BTC pengguna dalam dompet Bitcoin khusus. Setelah BTC disimpan, protokol akan secara otomatis mencetak token yang setara jumlahnya di jaringan Hyper L2.

Aset yang dicetak di layer-2 inilah yang bisa digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi terdesentralisasi (dApps) yang dibangun di atas side chain berbasis Solana ini. Kecepatan dan efisiensi dari arsitektur Solana akan menjadi tulang punggung utama dari jaringan ini.

Dengan memanfaatkan kekuatan dari smart contracts network terbesar kedua di dunia, Bitcoin Hyper berambisi mengatasi hambatan lama yang selama ini menghalangi Bitcoin untuk bersaing di sektor DeFi.

Cara Membeli $HYPER di Masa Presale dengan Harga Diskon

Presale Bitcoin Hyper saat ini masih berlangsung dan menawarkan harga spesial bagi investor awal. Bagi Anda yang ingin berpartisipasi sebelum harga naik di listing publik, cukup kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper dan hubungkan dompet crypto Anda seperti Best Wallet.

Anda bisa menukarkan USDT atau ETH langsung untuk membeli token $HYPER. Selain itu, tersedia juga opsi pembelian dengan kartu bank untuk Anda yang belum memiliki stablecoin. Prosesnya cepat, mudah, dan transparan, dengan instruksi yang jelas Anda bisa membaca panduan cara beli Bitcoin Hyper.

Presale ini telah menarik perhatian luas. Sampai saat artikel ini ditulis, Bitcoin Hyper telah mengumpulkan lebih dari $23,5 juta, atau sekitar Rp400 miliar. Dana ini akan digunakan untuk memperluas ekosistem Hyper L2 dan mempercepat integrasi berbagai aplikasi ke dalam jaringannya.

Investor awal juga akan mendapatkan keuntungan lebih besar dari sisi distribusi dan potensi harga. Karena token $HYPER belum dilisting secara publik, harga saat ini masih berada di titik ideal untuk entry, sebelum eksposur media dan listing exchange mendorong harga naik secara signifikan.

Anda juga bisa memantau roadmap, tokenomics, dan jadwal listing resmi langsung dari situsnya agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Atau ikuti mereka di X dan juga bergabunglah dengan grup Telegram Bitcoin Hyper.

Dan sebagai bahan pertimbangan sebelum berinvestasi, baca juga prediksi harga Bitcoin Hyper. Peluang dari presale seperti ini biasanya tidak berlangsung lama, jadi pastikan Anda bertindak cepat sebelum alokasi token habis.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.