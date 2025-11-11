Key Notes

Airdrop senilai 15 USDT atau setara Rp250.000 untuk deposit pertama di MEXC.

Festival Fiat & P2P November MEXC menawarkan bonus deposit hingga 5.000 USDT.

Acara akan berakhir pada 1 Desember 2025. .

Salah satu bursa kripto terbesar, MEXC, mengumumkan acara besar-besaran pada 10 November. Kampanye tersebut menargetkan pengguna yang melakukan setoran dan penarikan menggunakan mata uang fiat dan perdagangan peer-to-peer (P2P).

Kampanye ini terbuka untuk pengguna di Uni Eropa (UE) dan Inggris, baik pengguna baru maupun lama, berhak untuk berpartisipasi dalam acara ini. Tujuannya adalah mendorong penggunaan melalui insentif dan memperluas kehadiran pasar bursa.

Airdrop 15 USDT untuk Deposit Pertama di MEXC

MEXC menggelar dua acara sekaligus pada periode yang hampir sama, yaitu airdrop untuk deposit pertama (pengguna baru) dan Festival Fiat & P2P (semua pengguna). Pada bagian ini, kita akan mengulas tentang airdrop untuk pengguna baru.

Acara ini digelar untuk menggaet pengguna baru di UE dan Inggris, menawarkan airdrop senilai 15 USDT untuk deposit pertama yang dilakukan di platform. Dengan kata lain, pengguna yang memenuhi syarat mendapatkan airdrop adalah mereka yang mendaftar dan melakukan deposit menggunakan metode deposit yang ditentukan pada periode promosi, 1 November – 1 Desember 2025.

Ada beberapa syarat dan ketentuan yang perlu dipatuhi untuk mengikuti acara ini. Selain waktu pembuatan akun dan deposit, pengguna juga harus melakukan deposit pertama minimal 100 USDT (Rp1,67 juta).

Kemudian, pengguna juga perlu melakukan perdagangan dengan jumlah minimal 50 USDT (Rp835 ribu) untuk menerima airdrop sebesar 15 USDT (Rp250 ribu).

Guna memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara airdrop ini, pengguna perlu mendaftar melalui tombol ‘Daftar Sekarang’ di halaman acara airdrop MEXC. Tujuannya adalah agar sistem dapat melacak nominal deposit dan volume perdagangan yang telah dilakukan oleh pengguna mulai 1 November sampai 1 Desember 2025.

Tapi, harus diingat bahwa pengguna yang memenuhi syarat adalah mereka yang melakukan deposit dan perdagangan maksimal tujuh hari setelah pembuatan akun. Metode pembayaran juga harus sesuai, yaitu menggunakan fiat (kartu kredit/debit, transfer bank, Apple Pay, Google Pay) dan peer-to-peer (P2P).

Airdrop akan didistribusikan ke dompet pengguna dalam waktu tiga hari setelah pengguna berhasil menyelesaikan semua tugas yang telah ditetapkan. Setelah airdrop diterima, pengguna dapat langsung menggunakannya untuk melakukan perdagangan berbagai cryptocurrency terbaik, termasuk altcoin dan meme coin.

Festival Fiat & P2P November MEXC: Dapatkan Bonus Deposit Mencapai 5.000 USDT

Bagi Anda yang sudah bergabung di MEXC, kesempatan untuk mendapatkan bonus deposit masih terbuka melalui Festival Fiat dan P2P November. Bahkan, acara ini menawarkan hadiah lebih besar dan terbuka untuk semua pengguna, baik pengguna lama maupun baru, dengan total bonus mencapai 5.000 USDT, yang berlaku hingga 1 Desember mendatang.

Acara ini memiliki mekanisme yang hampir mirip dengan airdrop pengguna baru yang sebelumnya dibahas. Pengguna perlu mengeklik tombol ‘Daftar Sekarang’ di halaman acara MEXC untuk mengonfirmasi keikutsertaan. Kemudian, pengguna harus melakukan deposit menggunakan fiat melalui metode pembayaran yang memenuhi syarat, seperti kartu kredit/debit, Apple Pay, Google Pay, transfer bank atau P2P.

Festival Fiat & P2P MEXC ini semakin menarik karena setiap peserta pasti akan menerima hadiah. Ketika deposit dilakukan pada periode promosi, pengguna akan mendapatkan kesempatan untuk memutar roda hadiah.

Roda hadiah menawarkan berbagai hadiah menarik, mulai dari 10 USDT, 30 USDT, 50 USDT, hingga 5.000 USDT. Semakin banyak deposit yang dilakukan oleh pengguna, semakin banyak kesempatan yang diperoleh untuk memutar roda hadiah.

Hadiah yang berhasil diperoleh pengguna akan disalurkan ke dompet akun pengguna dalam waktu tiga hari setelah acara berakhir.

Memperkuat Daya Saing Melalui Promosi Beragam dan Ekspansi Regional

MEXC secara aktif memperkuat posisinya di pasar kripto yang sangat kompetitif melalui berbagai kampanye promosi agresif.

Baru-baru ini, MEXC menjalin kemitraan dengan protokol infrastruktur keuangan, Falcon Finance, untuk meluncurkan kampanye senilai $1 juta. Kampanye tersebut menawarkan bonus perdagangan futures sebesar 20 USDT bagi pengguna yang melakukan deposit melalui mata uang fiat atau P2P.

Inisiatif regional juga terus berkembang. Di pasar Brasil, kampanye setoran tanpa biaya menggunakan sistem pembayaran PIX sedang berlangsung. Selain itu, biaya perdagangan futures untuk aset utama seperti Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) telah ditiadakan, mengurangi hambatan untuk berpartisipasi dalam perdagangan.

Perusahaan juga menginvestasikan sebesar $200 juta atau setara Rp3,2 triliun kepada salah satu bursa di Indonesia melalui MEXC Ventures. Kemitraan tersebut bertujuan untuk meningkatkan likuiditas bursa dan jumlah aset yang didukung, sekaligus mendukung peningkatan adopsi kripto nasional.

MEXC bahkan tercatat telah menggelar lebih dari 120 airdrop setiap bulan, memberikan insentif bagi pengguna lama maupun baru. Strategi berlapis ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan regional, mempercepat ekspansi global perusahaan.

Batas akhir untuk bergabung dalam dua acara besar MEXC terbaru adalah 1 Desember. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini, cukup dengan mendaftar, deposit, kemudian memutar roda hadiah untuk memenangkan hingga 5.000 USDT untuk berdagang di berbagai crypto terbaik untuk dibeli.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.