ChatGPT Prediksi Harga WLFI, AAVE, dan SUI di Akhir Oktober

Versi terbaru ChatGPT dari Open memprediksi bahwa SUI, World Liberti Financial (WLFI), dan AAVE akan pulih dengan kecepatan yang mengejutkan dari penurunan yang mendominasi sebagian besar awal kuartal ini.

Sementara itu, koin meme bertenaga Doge, Maxi Doge (MAXI), menjadi salah satu kripto baru yang tak kalah menarik setelah mengumpulkan lebih dari $3,7 juta melalui presalenya. Dengan kasus penggunaan dan semangat trading degen, Maxi Doge bahkan dinilai dapat menyaingi pendahulunya, Dogecoin (DOGE).

Prediksi ChatGPT: WLFI, AAVE, dan SUI

Reli ‘Uptober’ tahun ini telah berakhir secara tiba-tiba setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif 100% terhadap impor dari China. Keputusan ini menimbulkan guncangan di pasar global dan memicu salah satu penurunan harian paling tajam di sektor kripto dalam beberapa bulan terakhir.

Seiring semakin dekatnya FOMC Federal Reserve, para trader mengambil sikap tunggu dan lihat, mencari petunjuk tentang potensi pelonggaran moneter yang dapat membantu menghidupkan kembali investor yang bersedia mengambil risiko.

Para pendukung kripto, bagaimanapun tetap menginterpretasikan koreksi ini sebagai reset yang sehat. Secara historis, penurunan pasar yang dalam akan menghilangkan leverage berlebihan dan posisi spekulatif, menciptakan dasar untuk reli jangka panjang.

World Liberty Financial (WLFI) — ChatGPT Prediksi Kenaikan ke Level $1 Pada Natal

World Liberty Financial (WLFI) adalah kripto yang diluncurkan Presiden Trump, yang bertujuan untuk menunjukkan apa yang dapat dicapai oleh keuangan terdesentralisasi dengan menggabungkan inovasi, tata kelola, dan kebebasan di dalam satu ekosistem.

Dengan dukungan presiden dan ambisi besar, WLFI memberdayakan pengguna untuk berpartisipasi dalam jaringan keuangan transparan serta berorientasi pada komunitas yang dirancang untuk memberi dampak di dunia nyata.

Dibangun di atas rantai Ethereum menggunakan protokol Aave, rincian proyek ini dijaga dengan ketat. Namun, kita mengetahui bahwa proyek ini kemungkinan akan memfasilitasi pinjaman kepada institusi dan pengguna sehari-hari. Selain itu, WLFI juga diperkirakan dapat berperan besar dalam stablecoin apabila teknologi ini berkembang pesat.

WLFI belum cukup lama beredar untuk memiliki banyak data tentang trennya. Tapi, hal itu tidak menghapus fakta bahwa WLFI telah menjadi kripto terbesar ke-41 dengan kapitalisasi pasar $3,8 miliar.

Proyek ini menarik karena menunjukkan bagaimana kepentingan bisnis Trump sejalan dengan kripto. Hal ini dapat menjadi katalis positif dalam mempercepat pembentukan regulasi. Perusahaan kripto AS sejauh ini masih menunggu tentang kejelasan bagaimana mereka harus bertindak.

Apabila skema di atas terjadi, WLFI berpotensi naik hingga $1, mungkin tidak dalam seminggu ke depan, tetapi hingga Natal tahun ini.

Aave (AAVE) — ChatGPT Prediksi Kenaikan Dua Kali Lipat dalam Seminggu

Aave (AAVE) masih menjadi raksasa keuangan terdesentralisasi (DeFi), menawarkan pengguna pinjaman dan penghasilan pasif melalui protokol yang intuitif dan aman. Fitur inovatifnya meliputi pinjaman kilat, kolam likuiditas, dan dukungan multi-rantai, yang semuanya menjadikan AAVE sebagai tonggak penting dalam revolusi DeFi.

Dengan inovasi yang berkelanjutan, tata kelola komunitas yang kuat, dan adopsi institusional yang terus meningkat, Aave tidak hanya mengikuti perkembangan masa depan keuangan, melainkan menjadi pelopornya.

ChatGPT memperkakan harga Aave dapat melonjak dari $227 menjadi $500. Mengingat waktu yang singkat, hanya pengumuman besar yang dapat membantu Aave naik setinggi itu.

Namun, Aave telah memasuki pola teknis yang mirip dengan segitiga melebar. Apabila segitiga itu dikonfirmasi oleh pergerakan naik yang berkelanjutan, maka Aave dapat dengan mudah mencapai target $500 kapan saja, antara sekarang atau akhir tahun mendatang, menjadikannya sebagai salah satu crypto terbaik untuk dibeli sekarang.

Sui Network (SUI) — Apakah akan Mengungguli Ethereum dan Cardano?

Sui Network (SUI) terus menarik perhatian sebagai salah satu altcoin yang paling menjanjikan, dengan mengklaim dirinya sebagai blockchain yang mengungguli kinerja Ethereum. Meskipun klaim sebagai ‘penghancur Ethereum’ kerap bergantung pada perspektif dan kasus penggunaan, keunggulan utama Sui justru terletak pada kecepatannya.

Jaringan Sui disebut mampu memproses hingga 297.000 transaksi per detik (TPS), jauh melampaui throughput Ethereum yang hanya sekitar 15 TPS.

Dalam 24 jam terakhir, SUI naik 3% untuk mencapai $2,50. Menurut prediksi ChatGPT, koin ini dapat mempertahankan momentum dengan target $5 pada awal tahun baru. Prospek pertumbuhan ini didukung oleh kerangka kerja kontrak pintar yang canggih, skalabilitas yang mengesankan, dan fokus pada interoperabilitas lintas-rantai.

Jika pasar luas kembali memasuki fase bullish seperti yang diperkirakan banyak orang, Sui berpotensi mencapai angka $10 pada Natal. Indikator teknis mendukung pandangan ini, dengan token tersebut menembus pola bendera bullish yang terbentuk antara Januari sampai akhir Maret, yang biasanya menandakan potensi kenaikan berkelanjutan.

Maxi Doge (MAXI) — Koin Meme untuk Investor yang Tertinggal Gerbong Dogecoin

Pesaing baru di ruang koin meme, Maxi Doge (MAXI), sudah mulai mendapatkan perhatian serius meskipun belum resmi terdaftar di bursa. Tahap presale koin ini telah menarik investasi awal lebih dari $3,7 juta dari para trader yang ingin menangkap fenomena kripto viral berikutnya.

Sebagai ‘saudara’ dari Dogecoin yang berani mengambil risiko, Maxi Doge menawarkan kegilaan yang didorong oleh komunitas dengan narasi yang memikat penikmat meme coin.

Diluncurkan sebagai token ERC-20 di jaringan Ethereum, $MAXI menjanjikan transaksi yang lebih cepat, terjangkau, dan ramah lingkungan dibanding Dogecoin. Proyek ini mempromosikan dirinya melalui komunitas Telegram dan Discord yang aktif, menyelenggarakan kontes trading dan kemitraan dengan influencer untuk membangun momentum awal.

Dari total pasokan sebanyak 150 miliar $MAXI, sebanyak 25% di antaranya disisihkan untuk ‘Maxi Fund’, yang akan membiayai upaya pemasaran, perluasan ekosistem, dan kolaborasi masa depan. Staking sudah tersedia, yang saat ini menawarkan imbal hasil hingga 81% APY.

Token $MAXI saat ditawarkan dengan harga $0,00024645 per token. Harga tersebut akan naik lebih tinggi dalam dua hari ke depan. Anda dapat membeli token $MAXI dengan menggunakan dompet Best Wallet, baca cara beli Maxi Doge untuk panduan selengkapnya.

Namun, sebelum memutuskan untuk bergabung, sangat disarankan untuk membaca prediksi harga Maxi Doge untuk menjadi referensi dan mendapatkan keuntungan dari investasi MAXI.

