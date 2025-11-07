Key Notes

Qwen3-MAX memprediksi XRP dapat menembus $12 pada akhir tahun dengan katalis seperti persetujuan ETF, regulasi AS, dan kemitraan strategis baru.

SOL kemungkinan dapat mencapai antara $800 sampai $1.000 pada natal dengan regulasi pro kripto AS

MAXI berpotensi mendobrak dominasi DOGE dengan narasi yang lebih berisik dan komunitas degen kripto di sekitarnya. .

Model bahasa canggih Alibaba, Qwen3-MAX, memberi prediksi harga XRP (XRP), Solana (SOL), dan Zcash (ZEC) di akhir tahun 2025 ini. Menurut AI asal negeri Tirai Bambu, ketiga altcoin tersebut berpotensi memberikan keuntungan signifikan dalam beberapa minggu ke depan.

Sementara itu, Maxi Doge (MAXI) masih mencuri perhatian investor kripto, terutama mereka yang terjun di ruang koin meme. Saudara jauh dari Dogecoin tersebut menjadi salah satu peluncuran paling dinanti tahun ini.

Prediksi Qwen3-MAX untuk XRP, Solana, dan Zcash

Qwen3-MAX, model bahasa canggih dan terbaru dari Alibaba, memprediksi tiga altcoin teratas, XRP, SOL, dan ZEC, dapat memberikan keuntungan signifikan pada akhir tahun ini.

Optimisme yang meningkat setelah keputusan The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin mungkin memberikan konteks risiko yang lebih tinggi bagi investor seiring Natal yang semakin mendekat. Namun, penurunan harga kripto yang telah terjadi selama sekitar sebulan terakhir mungkin telah berlalu.

Koreksi yang terjadi telah menekan harga pasar secara keseluruhan. Namun, banyak investor berpengalaman mencatat koreksi besar seringkali mendahului tren bullish. Pasar sedang membersihkan posisi yang terlalu berlebihan dan para trader panik yang tidak stabil.

Selain itu, pasar saat ini telah berkembang jauh melebihi narasi ‘penyimpanan nilai’ yang sering dikaitkan dengan Bitcoin. Oleh karena itu, altcoin kemungkinan akan memimpin pasar bullish berikutnya, dengan XRP, SOL, dan ZEC menjadi tiga crypto terbaik untuk dibeli saat ini.

XRP (XRP) — Qwen3-MAX Prediksi Lonjakan 400% hingga Akhir Tahun

Qwen3-MAX memperkirakan XRP (XRP) dari Ripple berpotensi naik ke kisaran $8-$12 pada akhir tahun ini. Artinya, ada potensi kenaikan sekitar 430% dari harganya saat ini yang berada di level $2,27.

Setelah kemenangan hukum Ripple atas SEC pada awal tahun, kepercayaan investor terhadap perusahaan ini terus meningkat, mendorong XRP mencapai rekor tertinggi dalam tujuh tahun di $3,65 pada Juli lalu.

Selama 12 bulan terakhir, XRP juga berhasil mencatatkan kenaikan sebesar 330%, mengungguli Bitcoin dan Ethereum dengan selisih cukup signifikan.

Pengantar stablecoin RLUSD oleh Ripple, dikombinasikan dengan kontak langsung CEO Brad Garlinghouse dengan Presiden Trump, telah menempatkan perusahaan ini sebagai pemimpin yang mengutamakan kepatuhan, sebuah kualitas yang menarik bagi investor institusional maupun ritel.

Analisis teknis menunjukkan dua pola bendera bullish pada grafik XRP 2025 hingga pertengahan musim panas, mengindikasikan potensi breakout besar lainnya pada akhir tahun.

Apabila katalis tambahan seperti persetujuan ETF spot, kemitraan strategis, dan kejelasan regulasi AS yang lebih lanjut terwujud, Qwen3-MAX menilai XRP dapat mencapai level harga $12.

Solana (SOL) — Qwen3-MAXI Perkirakan Kenaikan Besar Setelah ETF

Solana (SOL) tetap menjadi salah satu blockchain dengan kontrak pintar paling inovatif dan berkembang pesat. Saat ini Solana telah memiliki kapitalisasi pasar sebesar $86 miliar dan lebih dari $10 miliar dalam total nilai terkunci (TVL) di ekosistem DeFi-nya.

Persetujuan ETF Solana spot oleh Bitwise dan Grayscale di AS belum lama ini telah membangkitkan kembali antusiasme di kalangan investor ritel maupun institusional. Banyak yang mengantisipasi aliran modal serupa akan terjadi terhadap SOL setelah peluncuran ETF, dampak yang sebelumnya juga dirasakan oleh Bitcoin dan Ethereum.

Dikenal sebagai blockchain dengan transaksi super cepat, biaya rendah, dan adopsi yang semakin luas di bidang seperti stablecoin dan tokenisasi, Solana siap untuk mendominasi saat adopsi global terjadi.

Setelah mencapai puncak $250 pada Januari dan turun menjadi $100 pada April, SOL kini diperdagangkan di sekitar $157. Ini berarti SOL berada sekitar 47% di bawah rekor tertinggi sepanjang masanya, $293, yang dicatatkan pada pertengahan Januari lalu.

Grafik harga SOL baru-baru ini telah menembus pola bendera bullish, Qwen3-MAX memperkirakan Solana dapat mencapai antara $800 sampai $1.200 pada Natal, target ambisius namun masuk akal yang didukung dengan semakin jelasnya regulasi kripto.

Zcash (ZEC) — Koin Privasi Naik 147% dalam Seminggu, Qwen3-MAX Prediksi Pertumbuhan Lebih Lanjut

Diluncurkan pada 2016 sebagai cabang Bitocin, Zcash (ZEC) memprioritaskan privasi pengguna melalui kriptografi canggih.

Protokol zk-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Arguments of Knowledge) yang menjadi ciri khasnya memungkinkan verifikasi transaksi tanpa mengungkap rincian transaksi serta identitas pengirim dan penerima.

Zcash menawarkan opsi transaksi terenkripsi dan transparan, memberikan fleksibilitas bagi pengguna sembari tetap mematuhi regulasi.

Dalam sebulan terakhir, ZEC naik 286% menjadi $537, mengungguli semua cryptocurrency teratas lainnya. Menariknya, kenaikan ini terjadi secara independen dari pergerakan umum di antara cryptocurrency privasi lainnya seperti Monero (XMR).

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) ZEC saat ini berada di sekitar 68, menunjukkan aset ini hampir overbought dan oleh karena itu hampir overvalued. Kendati hal ini berarti pendinginan jangka pendek mungkin dialami ZEC, Qwen3-MAX memperkirakan Zcash dapat mempertahankan level $1.000 hingga akhir tahun.

Maxi Doge (MAXI) — Koin Meme Berisiko Tinggi dengan Potensi Kenaikan 100x

Salah satu pendatang baru yang menimbulkan kekacauan di ruang meme coin adalah Maxi Doge (MAXI). Proyek ini masih dalam masa presale dan telah mengumpulkan lebih dari $3,9 juta atau setara Rp65,1 miliar (kurs 1 USD = Rp16.699) dari investor yang mencari kisah sukses seperti Dogecoin berikutnya.

Maxi Doge merupakan versi yang lebih berisik dan agresif dibanding Dogecoin, beroperasi di komunitas kripto yang eksentrik, mengadakan kontes meme yang menarik, kompetisi trading mingguan, dan menciptakan hype di media sosial.

Dibangun sebagai token ERC-20 di jaringan Ethereum, $MAXI memiliki transaksi yang lebih cepat dan murah dibanding Dogecoin (DOGE), sekaligus lebih ramah lingkungan secara keseluruhan.

Tim pengembang Maxi Doge telah mengalokasikan 25% dari total pasokan token sebagai ‘Maxi Fund’. Anggaran tersebut akan digunakan untuk upaya pemasaran, kemitraan strategis, dan perluasan ekosistem.

Menariknya, Maxi Doge memiliki rencana untuk mengintegrasikan $MAXI dengan platform trading futures. Artinya, pemegang $MAXI akan dapat memperdagangkan token ini dengan leverage hingga 100x.

Investor presale juga dapat menikmati imbal hasil staking mencapai 78% APY. Ini menjadi daya tarik lain bagi investor, selain harga $MAXI yang masih sangat murah, $0,000267 per token, di masa presale ini.

Para investor dapat membeli $MAXI menggunakan dompet kripto ERC-20 seperti Best Wallet. Baca panduan lengkap membeli token ini dalam artikel cara beli Maxi Doge.

Harga token yang masih murah juga menjadi kesempatan investor presale meraih keuntungan besar ketika $MAXI berhasil masuk ke bursa. Proyeksi pertumbuhan $MAXI dapat Anda baca dalam artikel prediksi harga Maxi Doge.

