Bitcoin Hyper ($HYPER) menawarkan solusi Layer-2 tercepat untuk Bitcoin dan telah mengumpulkan $28,8 juta dalam presale.

Maxi Doge ($MAXI) membawa semangat komunitas dan leverage dengan potensi ROI 2.000% dari harga awal.

Remittix ($RTX) fokus pada pasar remitansi global dan telah mencapai lebih dari $28,4 juta dana awal dengan rencana listing di BitMart dan LBank. .

Sebuah perubahan kecil dari Michael Saylor, dari titik oranye ke titik hijau di unggahan hari Minggu langsung menggetarkan komunitas crypto. Sebagai bos dari perusahaan dengan kepemilikan Bitcoin bernilai miliaran dolar, sinyal semacam itu memicu spekulasi besar.

Investor dan trader mulai menghitung kemungkinan dampak pergeseran alokasi, perubahan strategi keuangan, atau sekadar manuver balance-sheet yang bisa memengaruhi volatilitas dan likuiditas pasar.

Bitcoin Hyper ($HYPER): Layer-2 Pertama Bitcoin dengan Kecepatan SVM

Ketika sosok sekelas Saylor menyiratkan potensi penjualan atau pembelian Bitcoin dalam jumlah besar, dampaknya bukan hanya pada harga. Narasi pasar bisa berubah secara cepat. Dalam konteks ini, investor sering beralih ke proyek-proyek yang menawarkan korelasi tinggi dengan $BTC, baik dari sisi infrastruktur, energi spekulatif, maupun solusi utilitas dunia nyata.

Jika Michael Saylor kembali memperkuat posisinya di Bitcoin, maka kesenjangan yang paling nyata di ekosistem adalah utilitas. Bitcoin masih lambat dalam menyelesaikan transaksi, kurang fleksibel secara fungsional, dan memiliki biaya tinggi di layer on-chain. Bitcoin Hyper ($HYPER) hadir langsung untuk menjawab kelemahan ini.

Proyek ini mengusung solusi Layer-2 dengan mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM), memungkinkan eksekusi sub-detik yang bahkan diklaim bisa melebihi kecepatan Solana itu sendiri. Desain modular digunakan dimana Layer-1 Bitcoin tetap memegang fungsi settlement dan keamanan, sementara Layer-2 menjadi jalur utama eksekusi transaksi.

Satu sequencer utama akan mengelola batch transaksi dan secara periodik menautkan status ke jaringan utama Bitcoin. Sebuah jembatan khusus mengatur alur perpindahan $BTC ke wrapped asset yang bisa digunakan untuk pembayaran dan DeFi di layer baru ini.

Sebagai pengguna, Anda akan merasakan transaksi berkecepatan tinggi dalam bentuk wrapped BTC, biaya rendah, serta akses ke fitur seperti swap, staking, dan pinjaman. Presale Bitcoin Hyper sudah menunjukkan respons pasar yang positif. Hingga kini, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $28,8 juta atau sekitar Rp478 miliar.

Harga token saat ini adalah $0.013355, dan tersedia opsi staking dengan APY hingga 40%. Bagi investor yang mencari cara beli Bitcoin Hyper, tim telah menyediakan panduan khusus, lengkap dengan instruksi wallet dan dashboard presale resmi.

Jika Saylor memutuskan untuk membeli di titik rendah pasar, maka Bitcoin Hyper akan menjadi salah satu proyek yang paling diuntungkan, karena mampu mengubah permintaan terhadap $BTC menjadi yield terprogram yang efisien dan berdaya guna tinggi.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai potensi jangka panjang proyek ini, Anda juga dapat membaca prediksi harga Bitcoin Hyper dan mengikuti diskusi komunitas melalui akun X (Twitter) resmi dan Telegram atau langsung ke laman resmi Bitcoin Hyper. Jika Anda masih bingung bagaimana cara untuk memulai, silakan baca panduan kami tentang cara beli Bitcoin Hyper.

Maxi Doge ($MAXI): Budaya Leverage dalam Balutan Energi Meme

Tidak semua investor mencari infrastruktur canggih atau layer baru. Sebagian hanya ingin sensasi. Maxi Doge ($MAXI) menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan narasi yang sepenuhnya dibangun dari energi komunitas dan semangat trading berisiko tinggi.

Visual maskotnya menggambarkan anjing berotot besar, simbol dari semangat “Leverage King” gaya hidup para trader yang hidup dari leaderboard, tangkapan layar PnL, dan kompetisi antar komunitas.

Token $MAXI bukan sekadar koin micin biasa. Fungsinya dirancang sebagai lapisan koordinasi sosial untuk para trader berisiko tinggi. Kompetisi trading khusus holder, leaderboard publik, dan kampanye hadiah telah disiapkan untuk mendorong volume transaksi dan eksistensi di media sosial begitu token resmi listing di exchange.

Proyek ini juga memiliki struktur dana komunitas yang disebut Maxi Fund. Dana ini dialokasikan untuk mendukung likuiditas, membangun kemitraan, serta mendanai kampanye pemasaran dan kolaborasi lintas proyek.

Strategi ini menjadi penting jika Bitcoin kembali menarik arus spekulatif yang tinggi, sebuah peluang yang siap dimanfaatkan Maxi Doge dengan pendekatan budaya meme berbasis leverage.

Presale Maxi Doge sudah menunjukkan daya tarik awal. Hingga kini, proyek ini berhasil mengumpulkan lebih dari $4,2 juta atau sekitar Rp69,8 miliar, dengan harga token sebesar $0.000271. Tersedia juga program staking dengan tingkat partisipasi 73%, angka ini bisa berubah tergantung jumlah token yang ditambahkan ke pool.

Bagi investor jangka panjang, prediksi harga Maxi Doge memperkirakan nilai $MAXI bisa naik ke $0.0058 pada akhir 2026. Ini berarti potensi ROI sebesar 2.041% dari harga saat ini, menjadikan Maxi Doge sebagai pilihan menarik bagi trader yang ingin mendapatkan eksposur dari narasi berbasis meme dan komunitas.

Informasi lebih lanjut mengenai cara beli Maxi Doge dapat Anda temukan di laman resmi presale token ini. Kunjungi juga akun resmi mereka di X (Twitter) dan Telegram untuk mendapatkan update terbaru seputar proyek ini.

Remittix ($RTX): Infrastruktur DeFi untuk Arus Remitansi Global

Berbeda dari dua proyek sebelumnya yang berfokus pada layer Bitcoin dan budaya meme, Remittix ($RTX) mengambil pendekatan yang jauh lebih praktis. Proyek ini menargetkan pasar remitansi global senilai triliunan dolar yang selama ini masih bergantung pada jalur perbankan tradisional yang lambat dan mahal.

Dengan membangun protokol DeFi khusus untuk transfer lintas negara, Remittix berupaya menciptakan jalur on-ramp dan off-ramp crypto-to-fiat yang cepat dan efisien. Remittix dikembangkan di atas Ethereum dan dirancang sebagai dompet multiaset yang dapat digunakan di lebih dari 30 negara.

Dompet crypto ini mendukung lebih dari 40 aset crypto dan lebih dari 30 mata uang fiat. Pengguna dapat menyimpan, mengirim, dan mengonversi crypto dalam waktu nyata, lalu langsung menarik dana ke rekening bank lokal tanpa harus berpindah-pindah platform atau melalui exchange terpusat yang rawan risiko.

Tokenomic proyek ini bersifat deflasi. Sistem staking RTX dibuat untuk memberi insentif kepada holder jangka panjang sekaligus menjaga tekanan pasokan tetap rendah. Desain ini menyelaraskan pertumbuhan volume transaksi dunia nyata dengan insentif on-chain, bukan sekadar spekulasi harga.

Remittix berhasil mengumpulkan lebih dari $28,4 juta atau sekitar Rp472 miliar dalam presale dan saat ini termasuk dalam daftar top-token versi CertiK di tahap pre-launch. Proyek ini juga telah menyelesaikan audit dari CertiK dan telah masuk tahap beta testing dompetnya.

Listing di exchange terpusat seperti BitMart dan LBank juga sudah dijadwalkan, memperkuat legitimasi proyek di mata investor ritel.

