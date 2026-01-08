Key Notes

Bitcoin tetap menjadi jangkar pasar dengan akumulasi whale kuat di area support utama.

XRP mendapat support dari adopsi pembayaran global dan lonjakan volume trading.

Bitcoin Hyper menawarkan potensi upside tinggi sebagai Layer 2 Bitcoin dengan presale yang hampir rampung. .

Awal 2026 membawa lonjakan harga kripto terbaik secara menyeluruh dan meski aksi ambil untung muncul hari ini, prospek pasar tetap terlihat konstruktif. Bitcoin bulls berupaya menjaga harga tetap di atas $91,000 atau sekitar Rp1,53 triliun setelah koreksi 2.5%, sementara buy order besar terus menumpuk di area bawah.

Kondisi ini menunjukkan whale tidak mundur dari pasar dan justru aktif memanfaatkan penurunan harga. XRP juga mencatat performa impresif berkat adopsi teknologi pembayaran. Di sisi lain, Bitcoin Hyper mulai menarik perhatian sebagai kandidat pertumbuhan paling agresif tahun ini.

Harga Aset Digital Menunjukkan Dukungan Investor Sepanjang Januari

Bitcoin menghadapi tekanan berat dalam beberapa bulan terakhir, namun fase ini memunculkan minat beli baru ketika trader melihat nilai pada level yang lebih rendah. BTC sempat turun mendekati $91,000 di tengah gelombang sell off pasar global.

Bulls terus masuk secara aktif dan menciptakan volatilitas yang tidak terduga. Beberapa analis menyoroti langkah institusional yang terlihat bearish seperti Riot Platforms yang menjual 1,818 BTC bulan lalu. Pasar tetap mampu menyerap tekanan jual tersebut tanpa gejolak berlebihan.

XRP justru mencuri perhatian lebih besar. Harga koin ini melonjak seiring pembahasan buyback dan integrasi baru dalam ekosistem Ripple. Perusahaan tersebut memilih jalur ekspansi melalui akuisisi alih alih melantai di bursa saham.

Volume trading XRP melonjak hingga lebih dari $5.7 miliar dalam satu hari dan mencerminkan permintaan riil. Sentimen positif pasar kripto juga diperkuat oleh kabar Babylon Labs yang berhasil menggalang $15 juta untuk mengembangkan teknologi Bitcoin collateral, sebuah sinyal berkembangnya DeFi berbasis BTC.

Seorang trader di X dengan nama Ted Pillows menyoroti adanya buy order Bitcoin senilai $140 juta di kisaran $90,000 hingga $92,000 atau sekitar Rp1,51 hingga Rp1,54 triliun. Aktivitas ini menunjukkan whale siap mengamankan harga diskon dan mempertegas keyakinan jangka menengah pasar.

Apa Itu Bitcoin Hyper dan Cara Kerjanya

Sejumlah analis papan atas menilai Bitcoin Hyper ($HYPER) berpotensi mengubah ekosistem Bitcoin dengan mengatasi hambatan utamanya secara langsung. Bitcoin Hyper merupakan jaringan Layer 2 Bitcoin yang meningkatkan kecepatan transaksi dan menurunkan biaya tanpa mengorbankan keamanan utama jaringan BTC.

Pengguna mengunci BTC di main chain lalu smart bridge mencetak Wrapped BTC di layer baru yang lebih cepat untuk swap, staking, serta interaksi dApp. Tim proyek mengintegrasikan Solana Virtual Machine (SVM) agar developer dapat membangun DeFi tools dan sistem pembayaran dengan throughput tinggi sambil tetap memanfaatkan keamanan Bitcoin.

Arsitektur jaringan mencakup optimistic roll ups dan zero knowledge rollups untuk efisiensi. Bridge pada ekosistem ini memverifikasi proof secara trustless. Holder HYPER menggunakan token untuk membayar gas fee, melakukan staking dengan reward hingga 38% APY, serta berpartisipasi dalam governance saat Bitcoin Hyper DAO diluncurkan tahun ini.

Sebuah ulasan YouTube dari Borch Crypto menyebut Bitcoin Hyper sebagai kandidat kripto terbaik untuk dibeli pada tahun 2026. Ulasan tersebut memperkirakan harga HYPER berpotensi naik hingga 10x jika aktivitas Layer 2 meningkat signifikan.

Roadmap Bitcoin Hyper mencakup peluncuran mainnet pada awal tahun dan berlanjut menuju desentralisasi penuh melalui DAO. Tokenomics proyek menegaskan fokus jangka panjang dengan total suplai tetap 21 miliar token HYPER serta alokasi untuk marketing, komunitas, dan pengembangan ekosistem.

Bitcoin Hyper Layer 2 Bersiap Menghadapi Pertumbuhan Besar

Keberhasilan presale Bitcoin Hyper ($HYPER) terlihat jelas dari dana yang berhasil dikumpulkan. Proyek ini telah meraih $30.2 juta atau sekitar Rp506 miliar dan masih berlanjut seiring tahapan presale berikutnya dengan kenaikan harga token.

Saat ini HYPER masih tersedia di harga $0.013545, namun harga dijadwalkan naik pada tahap berikutnya. Data on chain menunjukkan whale aktif mengakumulasi HYPER dengan pembelian senilai $456,500 dan $23,600.

Holder dengan horizon jangka panjang dapat melakukan staking selama fase presale dengan APY dinamis hingga 38%. Sebanyak 1.3 miliar token telah di staking dan kondisi ini memperketat suplai. Situasi tersebut berpotensi mendorong lonjakan harga saat HYPER mulai diperdagangkan di exchange besar.

XRP terus mendorong batas inovasi pembayaran global. Bitcoin Hyper memiliki peluang melakukan hal serupa bagi ekosistem Bitcoin. Proyek ini memanfaatkan narasi Web3 arus utama dan berpotensi menarik perhatian pemain TradFi.

Selama harga kripto bertahan, bull run berlanjut, dan visi Bitcoin Hyper terealisasi, potensi kenaikan HYPER dinilai jauh melampaui BTC atau XRP. Pembahasan prediksi harga Bitcoin Hyper semakin ramai seiring mendekatnya peluncuran mainnet.

Panduan cara beli Bitcoin Hyper juga banyak dicari oleh investor baru. Proyek ini aktif membagikan pembaruan melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi. Investor disarankan mengunjungi laman resmi Bitcoin Hyper untuk memahami detail presale, roadmap, dan mekanisme staking sebelum periode presale berakhir.