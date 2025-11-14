Crypto Terbaik untuk Dibeli 14 November: XRP, SOL, BTC

Key Notes

XRP, SOL, dan BTC menjadi tiga crypto terbaik untuk dibeli jelang pembalikan harga di bulan November

Bitcoin Hyper sukses mengumpulkan $27,5 juta atau sekitar Rp459 miliar melalui presale

Harga token saat ini $0,013275 yang berpotensi naik hingga 100x lipat setelah peluncuran .

November menjadi salah satu bulan paling menguntungkan dalam sejarah kripto. Dengan penurunan yang terjadi pada Oktober, para investor kini tengah berburu crypto terbaik untuk dibeli jelang fase bull run berikutnya.

Pada artikel ini kita akan membahas tiga crypto terbaik untuk dibeli, yaitu XRP (XRP), Solana (SOL), dan Bitcoin (BTC), yang diprediksi akan segera pulih setelah mengalami penurunan cukup tajam bulan lalu.

Bitcoin dan Koreksi Sehat: Peluang Rebound Raksasa dan Sejumlah Altcoin

Bitcoin sempat mencetak rekor harga bersejarah, menembus $126.080 di awal Oktober. Sayangnya, lonjakan “Uptober” terhenti tajam. Ancaman tarif baru Trump pada Tiongkok memicu aksi jual pada 6 Oktober. Kejadian ini menyulut koreksi pasar yang berlangsung hampir sebulan.

Koreksi ini justru dianggap sehat oleh investor berpengalaman. Penurunan seperti ini membersihkan leverage dan perdagangan spekulatif berlebihan. Ini seringkali membuka jalan untuk rebound harga yang eksplosif. Volatilitas kini mulai mereda, kepercayaan pasar pun berangsur kembali. Para analis memprediksi momentum akan dibangun kembali menuju tahun 2026.

XRP, Solana, dan Bitcoin diprediksi akan menjadi pemenang utama. Ketiganya merupakan crypto terbaik untuk dibeli di siklus bullish berikutnya.

XRP: Crypto Terbaik untuk Dibeli dengan Potensi Kenaikan 5x Lipat

XRP ($XRP) dari Ripple terus mendefinisikan ulang transfer uang internasional. Jaringan pembayarannya sangat cepat dan berbiaya rendah. Tujuannya adalah menggantikan sistem SWIFT yang sudah tua dan lambat. Laporan PBB dan Gedung Putih menyoroti jaringan Ripple ini. Kemitraan strategis dengan institusi keuangan besar juga terus terjalin.

Capaian luas ini menjadikan XRP aset kripto terbesar keempat di dunia. Kapitalisasi pasarnya saat ini sekitar $150,8 miliar.

Inisiatif terbaru Ripple adalah peluncuran stablecoin RLUSD. Koin ini dipatok pada Dolar AS, menunjukkan fokus pada kasus penggunaan terbesar. Setiap transaksi RLUSD dan aktivitas di XRP Ledger membakar sedikit XRP. Ini secara langsung mengaitkan utilitas token dengan pertumbuhan jaringannya. Bahkan, Ripple baru-baru ini berkolaborasi dengan Mastercard memfinalisasi RLUSD.

Selama setahun terakhir, harga XRP melonjak hingga 279%. XRP sempat menyentuh harga tertinggi baru di $3.65 pada pertengahan Juli. Dalam periode yang sama, Bitcoin hanya mencatatkan kenaikan 22% saja. Kenaikan XRP baru-baru ini bahkan mencapai 2.6% dalam 24 jam. Sementara itu, Bitcoin justru mengalami penurunan sebesar 2%.

Indikator RSI 60 menandakan momentum pembelian mulai meningkat kembali. Hal ini memberi sinyal kemungkinan pemulihan harga hingga $3.00 pada akhir November. XRP berpotensi menjadi salah satu crypto terbaik untuk dibeli saat ini.

Jika AS menyetujui spot crypto ETF dan meloloskan Project Crypto, XRP bisa melampaui $10.00. Target harga melampaui $10 ini dapat terealisasi pada awal tahun 2026.

Solana (SOL): Crypto Terbaik untuk Dibeli yang sedang Mengincar Harga $1.000

Solana ($SOL) adalah salah satu ekosistem blockchain yang paling efisien. Jaringan Solana sangat terukur dan cepat di pasar saat ini. Kapitalisasi pasarnya mencapai $86 miliar. Total Nilai Terkunci (TVL) di Solana juga mencapai $10 miliar. Ini menjadikannya layer 1 terbesar kedua setelah Ethereum di sektor DeFi.

Kabar baik datang dari persetujuan spot ETF Solana di Bursa Efek New York. Grayscale dan Bitwise mendapatkan persetujuan untuk ETF mereka. Hal ini memicu optimisme gelombang baru arus dana institusional. Situasi ini mirip dengan yang terjadi pada rally Bitcoin sebelumnya. Investor melihat SOL sebagai salah satu crypto terbaik untuk dibeli saat ini.

Setelah menyentuh titik terendah sekitar $100 tahun ini, Solana bangkit. Harganya rebound menjadi sekitar $156. Sebuah bullish flag terbentuk sejak pertengahan September hingga kini. Formasi ini membuka peluang terjadinya penembusan harga yang spektakuler.

Dukungan kunci harga Solana berada di sekitar $150. Sementara itu, batas resistance krusial berada di dekat $250. Jika permintaan dari ETF meningkat, SOL bisa menantang ATH lamanya $293.31. Dalam skenario bullish, SOL berpotensi melewati $450. Target jangka panjang Solana di siklus besar berikutnya adalah $1.000.

Bitcoin (BTC): Crypto Terbaik untuk Dibeli dengan Potensi Capai $250.000 di 2026

Bitcoin ($BTC) adalah aset digital terpenting yang mendasari seluruh industri kripto. Keyakinan investor makin kuat setelah mencapai rekor $126.080 pada 6 Oktober. Bila regulator AS mengesahkan Project Crypto, target $250.000 menjadi realistis. Proyek ini bertujuan memodernisasi undang-undang sekuritas aset digital. Rencana U.S. Strategic Bitcoin Reserve dari Trump juga bisa menjadi katalis besar.

Bahkan tanpa katalis kuat, Bitcoin telah mencetak ATH baru berkali-kali. Bitcoin bisa mencapai $150.000 di kuartal ini. Dianggap sebagai “emas digital,” BTC adalah lindung nilai terhadap inflasi. Hal ini menarik modal dari investor ritel dan institusi besar.

Saat ini, Bitcoin menyumbang lebih dari $2 triliun dari total kapitalisasi pasar global. Ini memperkuat statusnya sebagai jangkar ekonomi blockchain.

Bitcoin Hyper (HYPER): Crypto Terbaik untuk Dibeli dengan Harga Presale yang Masih Terjangkau

Satu pesaing yang muncul di tahun 2026 adalah Bitcoin Hyper ($HYPER). Proyek ini menggabungkan budaya meme dengan inovasi blockchain serius. HYPER berfungsi sebagai solusi skalabilitas Layer-2 untuk Bitcoin. Tujuannya adalah meningkatkan throughput jaringan dan menurunkan biaya. HYPER juga memungkinkan fungsionalitas kontrak pintar di jaringan Bitcoin.

Proyek ini dibangun menggunakan Mesin Virtual Solana (SVM). Bitcoin Hyper memiliki tata kelola DAO dan interoperabilitas cross-chain. Fitur ini memungkinkan integrasi Bitcoin tanpa batas di berbagai jaringan. Mereka telah mengumpulkan $27,5 juta atau sekitar Rp459 miliar dalam pendanaan presale awal, menjadikannya salah satu presale crypto terbaik tahun ini.

Harga token saat ini $0,013275 yang menjadi titik masuk menjanjikan karena jauh dari target harga listing. Analis Borch Crypto memproyeksikan potensi pertumbuhan hingga 100 kali lipat atau bahkan menjadi koin naik 1000x.

Audit Coinsult memastikan HYPER bebas dari kerentanan keamanan. Hal ini meningkatkan kepercayaan investor terhadap proyek ini. Token HYPER digunakan untuk staking, tata kelola, dan biaya transaksi.

Mereka yang melakukan staking selama presale mendapat imbalan hingga 43% APY. Dengan Bitcoin mendekati puncak, HYPER bisa menjadi salah satu crypto terbaik untuk dibeli. Proyek ini diprediksi menjadi kisah sukses besar di tahun 2026.

Kunjungi artikel kami yang mengulas tentang prediksi harga Bitcoin Hyper dan cara beli Bitcoin Hyper untuk mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai proyek ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.