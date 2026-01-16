Key Notes

Pasar crypto kembali menunjukkan tanda pemulihan seiring meningkatnya akumulasi aset digital utama oleh para trader global. Bitcoin dan Ethereum mencatat pergerakan harga positif di awal pekan, didukung oleh arus dana institusional yang konsisten.

Kondisi ini menciptakan sentimen optimistis di seluruh ekosistem, termasuk pada segmen speculative asset seperti meme coin dan proyek presale. Maxi Doge (MAXI) muncul sebagai salah satu proyek tahap awal yang paling banyak dibicarakan, setelah berhasil menarik pendanaan presale jutaan dolar. Banyak investor mulai menilai potensi MAXI sebagai crypto terbaik untuk dibeli menjelang 2026.

Aktivitas Trading dan Staking Crypto Meningkat di Awal 2026

Pasar crypto global saat ini bergerak dalam fase konsolidasi dengan total kapitalisasi berada di kisaran $3,2 triliun atau sekitar 54.5 kuadriliun rupiah. Dukungan investor institusional tetap terlihat kuat, tercermin dari arus masuk ETF Bitcoin spot sebesar $843,62 juta atau sekitar 14,3 triliun rupiah dalam satu hari.

ETF Ethereum juga mencatat total net inflow sekitar $175 juta atau setara 3 triliun rupiah. Kondisi ini mendorong reli harga, di mana Bitcoin sempat menembus level $97.500 atau sekitar 1,65 miliar rupiah sebelum kembali terkoreksi.

Altcoin utama ikut merespons positif, dengan sekitar 60 aset terbesar mencatat kenaikan harga. Ethereum juga menjadi sorotan karena jumlah ETH yang di-stake mencapai rekor baru sebesar 36 juta ETH, hampir 30% dari total suplai yang beredar.

Nilai aset yang terkunci tersebut diperkirakan mencapai $118 miliar atau sekitar 1.997 triliun rupiah. Aktivitas on-chain Ethereum turut meningkat, dengan transaksi harian naik 8% hingga menembus 2,8 juta transaksi. Meskipun ketidakpastian regulasi masih membayangi, banyak analis menilai fondasi Ethereum tetap kuat untuk jangka panjang.

Pergerakan Meme Coin dan Meningkatnya Minat pada Presale Crypto

Likuiditas juga mulai mengalir ke aset berisiko tinggi seperti koin micin. Dogecoin sempat rebound sekitar 9% dari level $0,137 atau sekitar 2.319 rupiah ke area $0,151 atau sekitar 2.556 rupiah.

Setelah itu, DOGE kembali terkoreksi sekitar 5% dan stabil di bawah $0,14. Pergerakan ini membuat sebagian investor mempertimbangkan re-entry saat harga menguji area support sebelumnya.

Di tengah volatilitas jangka pendek tersebut, niche crypto presale justru menunjukkan performa yang solid. Investor terlihat semakin aktif mencari peluang awal dengan potensi imbal hasil tinggi.

Maxi Doge menjadi contoh menonjol setelah berhasil mengumpulkan sekitar $4,4 juta atau sekitar 74,5 miliar rupiah selama fase presale. Daya tarik utama proyek ini terletak pada kombinasi branding meme yang agresif dan pendekatan berbasis komunitas yang relevan dengan tren pasar saat ini.

Alasan Maxi Doge Berpotensi Menjadi Meme Coin 100x Berikutnya

Maxi Doge (MAXI) mengusung narasi high-risk high-reward dengan fokus pada semangat “1000x leverage energy”. Konsep ini direpresentasikan melalui maskot anjing berotot ekstrem yang diklaim sebagai evolusi terbaru dari keluarga Shiba Inu. Pendekatan visual dan narasi ini dirancang untuk menarik trader muda yang akrab dengan budaya internet dan meme.

Token MAXI berfungsi sebagai inti ekosistem dengan fitur staking harian. Pengguna yang mengunci token akan menerima reward secara otomatis. Proyek ini juga merencanakan kompetisi mingguan dan event kolaborasi dengan partner setelah token resmi diperdagangkan di bursa.

Seorang analis crypto di YouTube dengan lebih dari 94.000 subscriber menyebut bahwa momentum awal Maxi Doge mengingatkan pada fase viral Dogecoin, namun dengan utilitas yang lebih relevan untuk ekonomi digital saat ini, seperti staking dan integrasi komunitas.

Dari sisi keamanan, Maxi Doge telah menjalani audit dari SolidProof dan Coinsult. Hasil audit tersebut tidak menemukan kerentanan kritis pada smart contract MAXI, sehingga meningkatkan kepercayaan investor sejak tahap awal.

Presale Maxi Doge, Harga Token, dan Rencana Listing

Presale Maxi Doge (MAXI) telah mengumpulkan sekitar $4,4 juta atau setara 74,5 miliar rupiah dan masih menarik minat investor baru. Saat ini, 1 $MAXI dibanderol dengan harga $0.0002785 per token. Pemegang MAXI dapat melakukan staking dengan APY dinamis hingga 69%, dan sejauh ini lebih dari 10,8 miliar MAXI telah terkunci sebelum peluncuran resmi.

Setelah presale berakhir, MAXI telah mengonfirmasi listing langsung di Uniswap DEX. Proyek ini juga sedang dalam tahap negosiasi untuk listing di beberapa CEX. Dengan arus dana institusional yang terus masuk ke Bitcoin dan Ethereum, proyek skala kecil seperti Maxi Doge berpotensi ikut terdorong oleh sentimen positif pasar.

Meme coin bertema anjing seperti DOGE, SHIB, dan BONK telah mencatat kenaikan sejak awal tahun, sehingga peluncuran MAXI dinilai memiliki peluang mengikuti tren serupa. Investor yang ingin memahami lebih dalam mengenai prediksi harga Maxi Doge dapat memantau perkembangan roadmap proyek secara berkala.

Informasi terkait cara beli Maxi Doge juga tersedia melalui panduan resmi yang disediakan tim pengembang. Untuk update terbaru, investor dapat mengikuti akun X (Twitter) dan Telegram resmi Maxi Doge, serta mengunjungi laman resmi proyek guna mendapatkan detail presale, staking, dan rencana listing secara lengkap.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.