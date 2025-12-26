Key Notes

XRP menunjukkan arus masuk institusional yang kuat lewat ETF dan siap menembus resistensi harga.

Dogecoin dan Shiba Inu masih dalam fase stagnan, namun SHIB berpotensi rebound lewat inovasi privasi.

Bitcoin Hyper mulai membangun dari sekarang, mengumpulkan lebih dari $28,5 juta dengan potensi menjadi bintang awal bull market 2026. .

Setiap hari yang berlalu membawa pasar crypto semakin dekat ke akhir fase bearish altcoin, dan di saat yang sama juga mengurangi kesempatan untuk mengakumulasi aset berkualitas di harga diskon. Harapan baru mulai tumbuh bahwa 2026 akan menjadi tahun bullish yang selama ini ditunggu-tunggu investor.

Saat ini, XRP, Dogecoin, dan Shiba Inu sedang bergerak dalam fase konsolidasi sehat. Harga mereka telah mengalami penurunan bersih dan kini stabil dalam kisaran sempit. Beberapa sinyal teknikal menunjukkan bahwa momentum kenaikan selanjutnya bisa segera terjadi.

Ripple (XRP) – Siap Memasuki Tahun Penuh Potensi?

ETF spot XRP mencatat arus masuk yang cukup besar meskipun pergerakan harganya terlihat datar. Per 23 Desember, total net inflow ETF XRP telah menembus $1,13 miliar atau sekitar Rp18,9 triliun. Selama 33 hari berturut-turut, permintaan terhadap produk ini tetap stabil.

Kinerja ETF XRP bahkan berhasil mengungguli ETF Bitcoin dan Ethereum dalam hal konsistensi aliran dana, meski kondisi pasar crypto secara umum masih tidak menentu. Ini memperkuat anggapan bahwa minat institusi terhadap XRP terus bertumbuh.

XRP juga mencatat berbagai pencapaian penting di sisi pengembangan ekosistem. Jika harga berhasil menembus $2,2, maka struktur bearish yang ada bisa patah total. Hal ini berpotensi membuka ruang pemulihan menuju $3 sebagai target awal.

Dogecoin dan Shiba Inu – Bangkit Lagi dari Tidurnya?

Saat ini, meme coin seperti DOGE dan SHIB terlihat stagnan. Banyak yang menganggap sektor ini telah kehilangan momentum. Namun, untuk Shiba Inu, ada satu elemen penting yang sedang dikembangkan, sebuah pembaruan jaringan besar yang akan menambahkan fitur privasi ke dalam blockchain mereka.

Privasi menjadi isu hangat dalam dunia crypto, dan langkah ini bisa menjadi pemicu kebangkitan SHIB. Saat ini SHIB diperdagangkan di kisaran $0.00000697 hingga $0.00000717. Pergerakan ini menunjukkan pasar yang lemah dan minim energi. Untuk menunjukkan sinyal bullish yang kuat, SHIB harus menembus dan bertahan di atas $0.00000800.

Sementara itu, Dogecoin juga masih berada dalam tekanan. Harga baru saja kehilangan support penting di $0.13 dan bisa meluncur ke zona $0.09. Itu artinya potensi penurunan sekitar 31% dalam waktu dekat. RSI juga terus berada di bawah rata-rata 14 hari dan belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah.

Bitcoin Hyper – Bangun di Tengah Pasar yang Lesu

Sementara mayoritas altcoin terjebak dalam pergerakan sideways dan sentimen pasar terasa tumpul, Bitcoin Hyper ($HYPER) justru mengambil jalur sebaliknya. Di saat sebagian besar investor menunggu sinyal validasi, HYPER sudah mulai membangun pondasi sejak dini.

Bitcoin Hyper memposisikan dirinya untuk fase selanjutnya dalam siklus pasar. Dana mulai keluar dari proyek besar yang kehilangan momentum dan mengalir ke proyek-proyek dengan narasi jelas dan potensi upside yang tidak seimbang.

Saat mayoritas trader masih sibuk mengamati gerak harga XRP, DOGE, dan SHIB, komunitas HYPER telah mengumpulkan dana lebih dari $28,5 juta atau sekitar Rp477,6 miliar.

Staking reward sebesar 39% APY menjadi alasan kuat bagi investor awal untuk mempertahankan posisi, bukan sekadar menjual cepat untuk mengejar keuntungan jangka pendek. Ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berorientasi jangka panjang.

Sejarah telah menunjukkan bahwa proyek-proyek yang tumbuh diam-diam di fase konsolidasi seperti ini sering kali menjadi bintang utama di fase bull market berikutnya. Jika tahun 2026 benar-benar menjadi momen bullish yang sesungguhnya, proyek seperti Bitcoin Hyper ($HYPER) yang terakumulasi saat fase sepi berpotensi bergerak paling awal dan paling tajam.

Untuk Anda yang ingin mempelajari lebih lanjut, silakan kunjungi situs resmi proyek Bitcoin Hyper. Anda juga dapat mengikuti perkembangan terbaru melalui akun X (Twitter) dan komunitas resmi mereka di Telegram.

Jangan lewatkan informasi prediksi harga Bitcoin Hyper serta panduan lengkap tentang cara beli Bitcoin Hyper di masa presale. Token saat ini ditawarkan dengan harga $0.013485 dan hanya tersedia dalam waktu terbatas sebelum masuk ke tahap berikutnya.

