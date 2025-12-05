Key Notes

Bitcoin memulai tren naik baru kemarin yang mendorong sejumlah altcoin utama bergerak positif, menghidupkan kembali harapan bahwa masa suram setelah pencapaian all-time high (ATH) di $126.080 atau sekitar Rp2,1 miliar pada 6 Oktober bisa segera berakhir.

Namun dalam beberapa minggu setelahnya, harga BTC sempat terperosok hingga ke titik terendah tujuh bulan di $82.000 atau sekitar Rp1,36 miliar pada 21 November. Reli yang terjadi kemarin mendorong kapitalisasi pasar crypto global naik 6% ke angka $3,24 triliun atau sekitar Rp54.014 triliun.

XRP – Crypto Terbaik yang Kembali Bangkit Setelah Koreksi

XRP mengalami rebound kuat sebesar 12,5% pada perdagangan kemarin, menandai awal dari pemulihan setelah koreksi selama dua minggu terakhir. Harga XRP kini telah kembali ke kisaran $2,48 atau sekitar Rp41.336, mendekati level resistance utama yang sempat memicu aksi jual pada pertengahan November.

Lonjakan ini terjadi di tengah optimisme baru terhadap potensi ETF XRP, serta prospek pertumbuhan ekosistem RippleNet di kawasan Asia dan Timur Tengah. Analisis teknikal menunjukkan pola bullish engulfing pada grafik harian, yang sering kali menjadi sinyal awal pembalikan tren jangka menengah.

Indikator RSI telah keluar dari zona oversold dan mulai bergerak ke atas, menunjukkan minat beli mulai mendominasi pasar. Volume perdagangan juga melonjak hampir dua kali lipat dari rata-rata harian, mengindikasikan partisipasi institusional mulai kembali.

Meskipun XRP masih menghadapi tantangan regulasi di beberapa yurisdiksi, adopsi teknologi Ripple untuk transaksi lintas negara terus tumbuh. Selama support kuat di area $2,30 tetap bertahan, para analis memperkirakan potensi reli ke zona $2,80 hingga $3,00 dalam waktu dekat tetap terbuka.

Momentum ini menjadikan XRP sebagai salah satu aset crypto terbaik dengan potensi kenaikan yang menarik di awal Desember.

Pepe – Koin Meme yang Mulai Pulih dari Titik Terendah

Pepe kembali mencatatkan performa positif setelah mencetak level terendah baru di akhir November, dengan harga saat ini naik ke kisaran $0.00000112 atau sekitar Rp0,0187.

Rebound ini terjadi setelah tekanan jual yang cukup dalam akibat sentimen negatif pasar dan aksi likuidasi besar-besaran yang melanda sektor meme coin.

Namun, analisis teknikal mengindikasikan bahwa crypto terbaik dari sektor meme ini mungkin telah menyentuh titik jenuh jual, yang membuka ruang bagi pemulihan jangka pendek.

Grafik 4 jam menunjukkan pola double bottom di area support, yang mengisyaratkan potensi pembalikan arah. Volume perdagangan meningkat secara bertahap, menandakan bahwa investor ritel mulai masuk kembali ke pasar.

Di sisi lain, komunitas PEPE di media sosial kembali aktif, mendorong narasi “buy the dip” dan menciptakan efek jaringan yang positif. Jika harga mampu bertahan di atas $0.0000011, maka target jangka pendek berada di area $0.0000013 hingga $0.0000015, atau setara dengan Rp0,0217.

Dengan dukungan komunitas yang kuat dan potensi teknikal untuk breakout, PEPE tetap menjadi salah satu aset spekulatif yang menarik bagi investor yang mengejar momentum di sektor meme coin.

Zcash – Menguat karena Dorongan Privasi dan Rebound Teknis

Zcash (ZEC) mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang menjanjikan setelah periode tekanan jual yang cukup berat. Saat ini, harga ZEC telah naik menjadi $38,7, setelah menyentuh titik rendah mingguan di sekitar $35.

Rebound ini didorong oleh meningkatnya ketertarikan pasar terhadap proyek-proyek dengan fitur privasi menyusul kekhawatiran regulasi dan kontrol data yang semakin ketat di berbagai negara.

Selain itu, dari sisi teknikal, indikator RSI yang sempat berada di zona oversold kini mulai naik ke atas level 40, memperlihatkan pemulihan momentum beli. Support kuat di area $35 terbukti mampu menahan penurunan lebih lanjut, dan kini pasar memantau apakah ZEC mampu menembus resistance di $40 dalam beberapa hari ke depan.

Jika breakout terjadi, target jangka pendek dapat melesat ke kisaran $45 hingga $50. Di tengah sentimen pasar yang cenderung selektif, ZEC muncul sebagai aset dengan fundamental kuat yang menawarkan narasi privasi yang tetap relevan, terutama bagi investor yang menilai perlindungan identitas sebagai nilai tambah utama.

Bitcoin Hyper – Jadi Favorit Baru Saat Presale Tembus $29,3 Juta

Sementara aset-aset besar seperti XRP, PEPE, dan ZEC mulai menguat, satu proyek baru justru mencuri perhatian investor ritel maupun komunitas crypto global.

Bitcoin Hyper ($HYPER), proyek Layer-2 berbasis Solana Virtual Machine (SVM) yang dirancang untuk mempercepat dan mengefisienkan ekosistem Bitcoin, berhasil mengumpulkan dana presale sebesar $29,3 juta atau setara dengan Rp488,1 miliar.

Harga token saat ini berada di level $0.013375, menjadikannya salah satu aset dengan potensi ROI tertinggi di awal Desember.

Keunggulan teknologinya terletak pada integrasi SVM yang memungkinkan smart contract dan aplikasi DeFi beroperasi di jaringan Bitcoin dengan kecepatan tinggi dan biaya rendah.

Tim pengembang juga menyoroti bahwa $HYPER akan mendukung staking, fitur swap lintas jaringan, serta potensi integrasi dengan solusi RWA dan tokenisasi aset fisik di masa mendatang.

Dengan struktur presale yang transparan dan distribusi token yang adil, banyak analis menilai Bitcoin Hyper sebagai kandidat kuat untuk kenaikan harga 10x lipat pasca listing di exchange besar. Momentum presale yang solid menunjukkan antusiasme pasar terhadap proyek ini belum melambat.

Bitcoin Hyper ($HYPER) telah menarik perhatian investor dengan teknologi Solana Virtual Machine (SVM) yang terintegrasi dalam ekosistem Bitcoin, memungkinkan aplikasi DeFi dan smart contract berjalan dengan kecepatan tinggi dan biaya rendah.

Presale token ini telah mengumpulkan dana hingga $29,3 juta atau sekitar Rp488,1 miliar, dengan harga per token sebesar $0.013375. Proyek ini juga menawarkan fitur staking, swap lintas jaringan, dan potensi adopsi RWA yang memperluas fungsionalitasnya di masa depan.

Banyak analis menilai Bitcoin Hyper sebagai salah satu proyek dengan potensi ROI tinggi, terutama jika mampu mencetak listing di exchange besar.

Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui situs resmi mereka, dan jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial seperti X (Twitter) dan juga Telegram, karena info terbaru seputar proyek akan dibagikan di sana.

Bagi pemula yang tertarik dengan koin meme yang satu ini, silakan baca panduan kami tentang cara beli Bitcoin Hyper. Namun sebelum memutuskan untuk berinvestasi, alangkah bijaknya jika Anda melakukan riset secara mendalam dan cara prediksi harga Bitcoin Hyper sebagai bahan pertimbangan.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.