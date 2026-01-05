Key Notes

Fair value Bitcoin yang jauh di atas harga pasar memperkuat potensi reli lanjutan di bull market.

Altcoin seperti Render Bonk dan Pepe menunjukkan konfirmasi teknikal awal tren naik baru.

Bitcoin Hyper hadir sebagai Layer 2 berisiko tinggi dengan potensi imbal hasil agresif jika BTC menguat. .

Pasar crypto kembali memasuki fase bull run, crypto terbaik dan meme coins mulai menembus area resistance penting yang selama ini menahan pergerakan harga. Aktivitas pasar menunjukkan perubahan sentimen yang cukup jelas, dari sikap hati-hati menuju optimisme yang lebih terukur.

Sejumlah token mencatat kenaikan signifikan dalam waktu singkat, sementara Bitcoin berperan sebagai fondasi yang menjaga stabilitas pasar. Kondisi ini menciptakan lingkungan yang menarik bagi investor yang ingin memposisikan diri sejak awal siklus kenaikan baru.

Bitcoin Diprediksi Menguat Seiring Kenaikan Fair Value

Bitcoin saat ini berada dalam posisi yang relatif unik di tengah reli altcoins. Harga BTC memang telah kembali mengamankan level support penting, tetapi pergerakannya terlihat lebih tenang dibandingkan lonjakan yang terjadi pada meme coin dan altcoin tertentu.

Peran ini justru memberikan ruang bagi pasar untuk bergerak lebih sehat tanpa tekanan jual berantai. Sejumlah indikator utama mengisyaratkan bahwa Bitcoin berpotensi memasuki tren naik yang lebih kuat dalam waktu dekat.

Analis ternama Crypto Tony menyoroti korelasi kuat antara harga BTC dan global liquidity. Hubungan ini telah lama menjadi acuan bagi smart money investors. Saat likuiditas meningkat di pasar keuangan global, harga Bitcoin cenderung mengikuti arah yang sama.

Tekanan jual signifikan pada kuartal keempat tahun lalu, yang dipicu faktor makroekonomi, menyebabkan Bitcoin menyimpang dari jalur likuiditas tersebut. Saat ini BTC diperdagangkan di sekitar $90.000 atau sekitar Rp1,50 miliar, sementara estimasi fair value-nya melonjak hingga $188.000 atau sekitar Rp3,13 miliar.

Penyimpangan semacam ini bukan hal baru dalam sejarah Bitcoin. Pola historis menunjukkan bahwa crypto terbaik ini sering kembali mendekati nilai wajarnya seiring waktu. Pandangan ini sejalan dengan konsensus yang berkembang di kalangan analis yang memproyeksikan harga Bitcoin dapat mencapai $150.000 atau lebih pada 2026.

Banyak pihak tetap menilai Bitcoin sebagai crypto terbaik untuk dibeli, baik sebagai aset utama maupun sebagai fondasi portofolio terdiversifikasi untuk menangkap potensi imbal hasil besar di bull run yang sedang berlangsung.

Crypto Terbaik Untuk Dibeli: 5 Koin Selain Bitcoin di Bull Market Baru

Berikut ini beberapa koin receh crypto yang layak untuk dipertimbangkan masuk ke dalam portofolio Anda di awal tahun 2026, yaitu:

XRP (XRP)

Banyak analis menempatkan XRP sebagai crypto terbaik dengan aset large cap yang layak masuk ke dalam setiap portofolio crypto. Thesis bullish untuk XRP terbilang sederhana dan berbasis data pasar yang mudah dipahami. Kehadiran spot exchange traded fund sering menjadi indikator kuat terhadap arah jangka menengah hingga panjang suatu aset digital.

Spot XRP ETF menunjukkan performa yang solid sejak pertama kali diluncurkan. Produk ini mencatat arus masuk harian secara konsisten dan kini telah mengelola aset senilai $1,37 miliar atau sekitar Rp22,8 triliun. Angka tersebut mencerminkan minat institusional yang terus tumbuh dan memberikan sinyal kuat mengenai arah harga ke depan.

Banyak pakar memperkirakan bahwa sebagian besar aset large cap akan mencetak all time high baru pada bull run kali ini. Untuk XRP, skenario tersebut berarti potensi kenaikan hampir dua kali lipat dari harga saat ini. Sejumlah analis bahkan memproyeksikan harga XRP dapat menyentuh level $8 pada akhir tahun.

Secara teknikal, XRP telah bertahan di atas area support $2, sebuah level penting yang sering dipandang sebagai sinyal akumulasi bagi investor yang sebelumnya masih menunggu konfirmasi tren. Posisi ini memperkuat pandangan bahwa XRP masih berada pada fase awal pergerakan naik yang lebih besar.

Pepe (PEPE)

Koin micin kembali menjadi sorotan sebagai salah satu kategori investasi crypto dengan performa paling agresif di fase awal bull market. Salah satu crypto terbaik ini menempati posisi teratas dalam daftar tersebut berkat lonjakan harga yang sangat signifikan dalam waktu singkat.

Dalam sepekan terakhir, PEPE mencatat kenaikan hampir 70% dan melonjak sekitar 86% dari titik terendah minggu sebelumnya. Saat ini, harga PEPE diperdagangkan di sekitar $0.0000071 per token, setelah kembali naik sekitar 15% dalam 24 jam terakhir.

Kenaikan cepat ini sering memicu keraguan investor baru, namun data teknikal menunjukkan peluang belum tertutup. Grafik mingguan memperlihatkan bahwa Pepe masih berada di zona undervalued jika dibandingkan dengan siklus sebelumnya. Harga token berhasil menembus area weekly support di $0.0000059, sebuah level penting yang sebelumnya menahan pergerakan harga dalam waktu lama.

Indikator teknikal lain turut menguatkan narasi bullish. Relative Strength Index dan On Balance Volume berhasil keluar dari tren turun multi bulan, sebuah sinyal yang sering muncul di fase awal pembalikan tren besar. Kombinasi breakout harga dan konfirmasi volume ini mengindikasikan bahwa akumulasi masih berlangsung.

Meskipun telah reli tajam, crypto terbaik ini masih diperdagangkan hampir 75% di bawah all time high. Kondisi tersebut membuatnya tetap masuk dalam kategori meme coin dengan potensi upside menarik, terutama bagi investor yang mencari eksposur agresif di tengah bull market yang mulai memanas.

Render (RENDER)

Render menegaskan posisinya sebagai salah satu crypto terbaik dengan utility token paling menarik untuk diperhatikan di fase awal bull market ini. Berbeda dari meme coin yang mengandalkan sentimen komunitas, RENDER menawarkan use case nyata di sektor komputasi terdesentralisasi dan infrastruktur kreatif.

Dalam 24 jam terakhir, harga RENDER melonjak lebih dari 20% dan diperdagangkan di sekitar $1.94 per token. Dalam rentang satu minggu, reli harga bahkan mendekati 50%, mencerminkan minat pasar yang semakin kuat. Grafik mingguan memperlihatkan alasan mengapa banyak analis menilai reli ini masih berada di tahap awal. Harga RENDER berhasil keluar dari tren turun multi bulan yang sebelumnya membatasi pergerakan.

Pada saat yang sama, weekly Relative Strength Index menembus descending trendline jangka panjang, sebuah sinyal teknikal yang sering dikaitkan dengan dimulainya tren naik besar. On Balance Volume juga memberikan konfirmasi penting. Meskipun harga sempat membentuk lower low pada periode sebelumnya, indikator volume justru mencetak higher low.

Pola bullish divergence ini menunjukkan adanya akumulasi dari pelaku pasar besar sebelum lonjakan harga terjadi. Kombinasi breakout harga, RSI yang menguat, dan divergensi volume memperkuat narasi bahwa RENDER sedang memasuki fase uptrend baru.

Dengan adopsi teknologi AI dan kebutuhan komputasi grafis yang terus meningkat, Render berada di posisi strategis untuk menangkap permintaan jangka panjang. Kondisi ini membuat RENDER dinilai sebagai salah satu altcoin utility dengan rasio risiko dan potensi imbal hasil yang menarik di tengah bull market yang sedang berkembang.

Bonk (BONK)

Bonk kembali menarik perhatian sebagai salah satu Solana meme coin yang menunjukkan performa kuat di fase awal bull market terbaru. Token ini mencatatkan kenaikan sekitar 52% hanya dalam satu minggu terakhir, didukung oleh lonjakan volume perdagangan yang signifikan. Kenaikan volume tersebut memperkuat validitas reli, karena menunjukkan partisipasi pasar yang nyata dan bukan sekadar pergerakan sesaat.

Dari sisi teknikal, meme crypto terbaik ini membentuk pola pembalikan mingguan Morningstar, yang sering dianggap sebagai sinyal awal perubahan tren dari bearish ke bullish. Harga juga berhasil merebut kembali level support penting di $0.00001, sebuah area psikologis yang sebelumnya menjadi penghalang utama.

Relative Strength Index bergerak naik secara konsisten, sementara On Balance Volume menembus tren turun yang telah terbentuk cukup lama. Analis populer Unipcs yang dikenal luas sebagai The Bonk Guy menyebut BONK berpotensi menuju kapitalisasi pasar $4 miliar.

Angka tersebut mengindikasikan peluang kenaikan hingga sekitar empat kali lipat dari valuasi saat ini yang berada di kisaran $1 miliar. Proyeksi tersebut tentu tetap bersifat spekulatif, tetapi didukung oleh struktur teknikal yang membaik dan momentum pasar yang sedang berpihak pada meme coin Solana.

Dengan ekosistem Solana yang kembali ramai dan biaya transaksi yang rendah, BONK memiliki peluang untuk terus menarik minat trader ritel. Kondisi ini menjadikannya salah satu meme coin yang layak dipantau selama fase bullish masih berlangsung.

Bitcoin Hyper (HYPER)

XRP, Render, Bonk, dan Pepe adalah koin crypto terbaik yang berpotensi memberikan imbal hasil antara 2x hingga 5x di bull market ini. Namun investor dengan profil risiko lebih agresif mulai melirik Bitcoin Hyper ($HYPER) sebagai opsi dengan potensi pertumbuhan yang lebih besar.

Bitcoin Hyper merupakan proyek Bitcoin Layer 2 yang dirancang untuk meningkatkan skalabilitas, kemampuan pemrograman, dan performa jaringan BTC. Proyek ini tetap memanfaatkan Bitcoin sebagai lapisan settlement, sumber keamanan, dan fondasi desentralisasi.

Pada saat yang sama, Bitcoin Hyper menghadirkan finalitas transaksi yang jauh lebih cepat, biaya yang rendah, dan kompatibilitas tinggi dengan blockchain modern. Pendekatan ini membuka peluang bagi pengembangan aplikasi DeFi, sistem pembayaran, dan berbagai use case baru langsung di atas ekosistem Bitcoin.

Saat ini Bitcoin Hyper masih berada dalam fase presale dan telah berhasil mengumpulkan dana sekitar $30,1 juta atau Rp502 miliar rupiah. Harga token HYPER berada di level $0.013535. Minat investor besar mulai terlihat, dengan beberapa whale tercatat membeli HYPER dalam jumlah ratusan ribu dolar, mencerminkan ekspektasi terhadap potensi pertumbuhan jangka menengah hingga panjang.

Proyek Layer 2 seperti Stacks dan Bitcoin Hyper sering dianggap sebagai beta play terhadap pergerakan harga Bitcoin. Jika BTC benar-benar bergerak menuju fair value di kisaran $188.000, maka proyek yang terhubung langsung dengan skalabilitas Bitcoin berpotensi mencatatkan performa yang jauh melampaui pasar secara keseluruhan.

Dalam konteks tersebut, banyak analis mulai membahas prediksi harga Bitcoin Hyper sebagai bagian dari strategi menghadapi bull market. Bagi investor yang ingin memahami alur partisipasi sejak awal, panduan cara beli Bitcoin Hyper tersedia langsung melalui laman resmi proyek.

Informasi lanjutan, pembaruan roadmap, serta diskusi komunitas juga dapat diakses melalui akun X (Twitter) dan Telegram resmi Bitcoin Hyper. Pendekatan ini memberi gambaran yang lebih menyeluruh sebelum mengambil keputusan di tengah pasar yang sedang bergerak cepat.