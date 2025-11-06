Pasar kripto kembali memanas setelah muncul kabar bahwa ETF XRP mungkin segera mendapat lampu hijau dari regulator Amerika Serikat. Di tengah optimisme ini, investor mulai mempertimbangkan ulang potensi token-token besar seperti XRP yang selama ini dipinggirkan oleh institusi. Namun bagi investor retail yang mengejar ROI tinggi, peluang sesungguhnya justru hadir lebih awal—di fase presale.

Tiga proyek kripto baru tengah menarik perhatian karena dinilai punya potensi pertumbuhan 100x di November 2025 seiring meningkatnya sentimen pasar: Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode. Masing-masing menawarkan utilitas unik, staking reward, dan harga awal yang sangat kompetitif.

Sinyal ETF XRP Semakin Kuat, Investor Cerdas Mulai Bergerak Lebih Dulu

Pasar kripto global kembali memasuki fase kritis menjelang pertengahan November 2025. Setelah gejolak suku bunga dan adopsi institusional sepanjang tahun ini, perhatian investor kini beralih ke Ripple (XRP) — sebuah token yang selama bertahun-tahun dikaburkan oleh ketidakpastian regulasi. Namun, itu semua bisa berubah dalam hitungan hari.

Salah satu kabar paling signifikan datang dari pernyataan Nate Geraci, co-founder ETF Institute, yang menyebut bahwa ETF berbasis XRP kemungkinan besar akan disetujui dalam dua minggu ke depan. Jika ini terealisasi, maka XRP akan menjadi aset digital ketiga setelah Bitcoin dan Ethereum yang mendapat akses resmi ke pasar ETF spot Amerika Serikat.

🚨UPDATE: Spot $XRP ETFs are expected to launch within the next two weeks, according to ETF analyst @NateGeraci. The move follows the SEC ending its five-year litigation against Ripple just three months ago. pic.twitter.com/UCrtNHvkAW — The Crypto Times (@CryptoTimes_io) November 3, 2025

Namun, nilai peluang sebenarnya tak hanya terletak pada XRP. ETF Ripple bisa menjadi titik nyala bagi investor untuk memburu altcoin dan presale crypto yang relevan secara teknikal dan naratif. Terutama proyek yang menyasar sektor pembayaran, infrastruktur L2, hingga eksperimen tokenomics gamified.

Tiga kandidat utama yang mencuat dalam radar analis CoinSpeaker Indonesia minggu ini adalah Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode. Ketiganya saat ini dalam fase presale dan menunjukkan metrik pertumbuhan komunitas, partisipasi, dan potensi ROI yang signifikan. Jika ETF XRP resmi diluncurkan, ketiga nama ini bisa menjadi jalur pintas menuju return maksimal sebelum reli pasar benar-benar terjadi.

Ripple dan ETF: Dari Litigasi ke Legitimasi

Untuk memahami mengapa ETF Ripple memiliki efek domino yang luas, kita harus mundur ke dinamika dasar XRP itu sendiri. XRP adalah native token dari XRP Ledger, blockchain yang dirancang untuk pembayaran lintas negara dengan kecepatan sangat tinggi. RippleNet — jaringan yang dibangun di atas XRP Ledger — memungkinkan institusi finansial untuk melakukan settlement dalam hitungan detik menggunakan XRP sebagai jembatan likuiditas.

Berbeda dengan sistem tradisional seperti SWIFT, Ripple menghilangkan kebutuhan untuk pra-pendanaan akun lintas negara. Inilah sebabnya mengapa bank sentral dan lembaga keuangan global mulai mengadopsi infrastruktur Ripple untuk mempercepat transaksi lintas batas.

Namun, jalan menuju pengakuan legal tidaklah mulus. Ripple telah terlibat konflik hukum berkepanjangan dengan SEC, yang menuduh XRP sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, lanskap mulai berubah. Pemerintahan Trump 2.0 mendorong agenda pro-crypto, sementara SEC mulai membuka jalan bagi interpretasi regulasi yang lebih jelas terhadap aset digital.

NEW: @FTI_US files updated XRP ETF s-1 with shortened 8(a) language. Looking to launch this month. pic.twitter.com/0KxAYiRdSs — James Seyffart (@JSeyff) November 4, 2025

Selain itu, kolaborasi Ripple dengan Mastercard untuk mengintegrasikan stablecoin $RLUSD ke dalam XRP Ledger memberi sinyal bahwa pemain besar dalam dunia pembayaran konvensional mulai serius mengadopsi teknologi blockchain untuk sistem finansial real-time.

Semua ini menciptakan satu konteks yang sangat bullish. ETF XRP bukan hanya sekadar produk investasi. Ia adalah titik balik institusionalisasi XRP — dan proyek lain dengan utilitas kuat akan ikut terangkat.

Detail XRP (per 6 Nov 2025) Nilai Harga XRP Rp38.159,85 (+1.84%) Market Cap Rp2,29 Kuadriliun Volume 24 Jam Rp98,51 Triliun (↓37%) Supply Beredar 60,1 Miliar XRP Supply Maksimal 100 Miliar XRP

Bitcoin Hyper: Layer-2 Inovatif Berbasis SVM untuk Ekspansi Jaringan

Jika ETF Ripple benar-benar disetujui, kita akan menyaksikan peningkatan drastis dalam permintaan terhadap protokol blockchain dengan skalabilitas tinggi dan kompatibilitas antarekosistem. Di sinilah Bitcoin Hyper ($HYPER) tampil sebagai kandidat kuat — sebuah Layer-2 baru berbasis Solana Virtual Machine (SVM) yang dirancang untuk menghadirkan kecepatan dan throughput Solana ke jaringan Bitcoin.

Bitcoin Hyper memanfaatkan konsep arsitektur SVM untuk mengeksekusi smart contract dengan efisiensi tinggi, sambil mempertahankan keamanan proof-of-work dari jaringan Bitcoin. Dengan pendekatan ini, Bitcoin Hyper bertujuan membuka potensi DeFi dan dApps dalam ekosistem BTC, sekaligus mendorong interoperabilitas cross-chain.

Saat ini, Bitcoin Hyper tengah menjalani fase presale menjelang listing publik. Data terbaru menunjukkan lonjakan partisipasi signifikan setelah pengumuman waktu kenaikan harga. Proyek ini juga menawarkan staking dengan imbal hasil kompetitif dan roadmap agresif hingga Q1 2026.

Keunggulan Bitcoin Hyper:

Infrastruktur Layer-2 dengan mesin eksekusi ultra-cepat (SVM)

Solusi staking langsung di dashboard pengguna

Total raise saat ini: $25,309,265.81 dari target $25,624,635.49

Harga token saat ini: $0.013195 atau sekitar Rp219,50

Waktu tersisa sebelum harga naik: 6 jam 58 menit

Tabel Tokenomics Bitcoin Hyper:

Elemen Rincian Nama Token Bitcoin Hyper ($HYPER) Total Suplai 2 Miliar Token Alokasi Presale 30% Alokasi Staking & Reward 20% Alokasi Tim & Ekosistem 25% Likuiditas & CEX Listing 15% Cadangan Strategis 10%

Roadmap Singkat:

Q4 2025: Peluncuran presale dan aktivasi staking

Peluncuran presale dan aktivasi staking Q1 2026: Audit smart contract & CEX Tier-1 listing

Audit smart contract & CEX Tier-1 listing Q2 2026: Rilis fitur cross-chain dan peluncuran mainnet beta

Rilis fitur cross-chain dan peluncuran mainnet beta Q3 2026: Peluncuran Bitcoin Hyper Bridge dan komunitas builder

Cara Beli Bitcoin Hyper:

Kunjungi situs resmi Bitcoin Hyper Hubungkan wallet (Best Wallet, Metamask, Trust Wallet, atau WalletConnect) Pilih metode pembayaran: ETH, USDT, BNB, atau kartu debit Masukkan jumlah pembelian dan klik “Buy” Klaim token setelah presale berakhir

Dengan kombinasi narasi teknologi mutakhir dan momentum ETF Bitcoin–Ripple, Bitcoin Hyper menghadirkan skenario pertumbuhan pesat. Investor early-stage berpotensi memperoleh keuntungan saat token listing di bursa utama.

Maxi Doge: Meme Coin 1000x dengan Sentimen Pasar yang Tepat

Berbeda dengan proyek teknologi tinggi seperti Bitcoin Hyper, Maxi Doge mengambil jalur berbeda — menggabungkan budaya leverage ekstrem dengan utilitas staking tinggi. Token ini dengan cerdas mengeksploitasi tren naratif trader ritel yang ingin “gas to the moon” tanpa perlu penjelasan rumit tentang whitepaper atau protokol.

Maxi Doge memosisikan dirinya sebagai token maskulin yang mewakili semangat degens: cepat cuan, loyal terhadap komunitas, dan berani ambil risiko besar. Uniknya, proyek ini bukan sekadar gimmick. Smart contract-nya sudah diaudit, staking-nya aktif, dan presale-nya hampir mencapai target maksimal.

Bagi investor muda di Indonesia yang akrab dengan dunia futures dan meme coin, Maxi Doge menawarkan kombinasi yang sulit ditolak: humor, komunitas aktif, harga sangat murah, dan potensi pertumbuhan viral.

Statistik Terbaru Maxi Doge (6 Nov 2025):

Dana presale terkumpul: $3,917,887.20 atau sekitar Rp654,604 miliar

Harga token: $0.0002665 atau sekitar Rp4,45

Waktu tersisa hingga harga naik: ±14 jam

Token yang sudah di-stake: 9,6 miliar $MAXI

APY staking: hingga 78% per tahun

OVER $3.5M RAISED BIG DAWG IN THE PICTURE. LFG. LET'S GO pic.twitter.com/w0TCbR3ibI — MaxiDoge (@MaxiDoge_) October 14, 2025

Kenapa Maxi Doge Menarik?

Harga token sangat rendah, cocok untuk investor retail.

Reward staking yang kompetitif sejak hari pertama.

Telah diaudit oleh Coinsult dan SolidProof.

Narasi leverage 1000x yang viral dan mengena di komunitas trader Asia.

Tokenomics Maxi Doge:

Kategori Persentase Presale 40% Staking Reward 25% Likuiditas DEX & CEX 15% Tim & Advisor 10% Marketing & Komunitas 10%

Cara Beli Maxi Doge:

Buka situs resmi Maxi Doge Hubungkan wallet (Best Wallet, Metamask atau Trust Wallet) Pilih aset pembayaran: ETH, USDT, BNB, USDC, atau kartu kredit Masukkan jumlah dan klik “Buy Now” Klaim token pasca-presale dan lakukan staking dari dashboard

Maxi Doge bukan hanya memanfaatkan hype. Ia membangun loyalitas komunitas melalui ekosistem staking dan ekspansi sosial yang agresif. Dengan waktu presale yang semakin menipis, investor cerdas sudah mulai mengamankan alokasi sebelum listing publik.

Pepenode: Proyek Bot Multichain Berbasis Telegram yang Disukai Developer

Dalam gelombang presale crypto berbasis AI dan Telegram, Pepenode ($PEPENODE) mencuri perhatian sebagai salah satu proyek dengan integrasi praktis dan fitur bermanfaat untuk komunitas trader. Proyek ini berfokus pada penyediaan tools otomatis seperti honeypot detector, sniping bot, dan copy-trade multichain melalui UI Telegram.

Dengan adopsi Telegram yang masif di komunitas crypto Indonesia, Pepenode menargetkan pasar pengguna ritel dan developer yang ingin membangun atau mengakses strategi trading otomatis tanpa perlu akses frontend atau dApp kompleks. Timnya terdiri dari mantan engineer proyek bot besar dan advisor dari sektor keamanan smart contract.

Presale Pepenode saat ini berada di fase akhir dan menunjukkan peningkatan cepat dari sisi investor kecil dan menengah. Harga token sangat murah namun memiliki tokenomics yang disiplin — sesuatu yang sering luput di proyek bot lainnya.

Statistik Terbaru Pepenode (6 Nov 2025):

Total raise: $2,011,037.48 dari target $2,170,222.51 (92.7%)

Harga token: $0.0011272 atau sekitar Rp18,83

Waktu tersisa: ±2 hari 6 jam

Komunitas Telegram: 18.400+ anggota

Fitur live: copy-trading, sniping, honeypot alerts

Fitur Andalan Pepenode:

Deteksi honeypot secara real-time saat peluncuran token baru

Sniper bot dengan kecepatan tinggi dan multichain support (ETH, BSC, SOL)

UI Telegram dengan dashboard monitoring profit & loss

Fitur copy-trade wallet-to-wallet yang sangat intuitif

Tokenomics Pepenode:

Komponen Alokasi Presale 40% Ekosistem Bot & Tooling 30% Likuiditas DEX 10% Tim & Advisor 10% Cadangan Komunitas 10%

Cara Beli Pepenode:

Akses situs resmi Pepenode Hubungkan wallet Anda, misalnya Best Wallet Pilih metode pembayaran (ETH, USDT, BNB) Input nominal dan klik “Buy Now” Token akan diklaim setelah presale berakhir

Proyek ini cocok bagi trader dan developer yang ingin menggunakan bot praktis di fase awal adopsi. Dengan kombinasi harga rendah dan potensi pertumbuhan volume pengguna Telegram, Pepenode bisa menjadi layer penting dalam revolusi bot trading crypto.

Kesimpulan: ETF XRP Bisa Jadi Katalis Altcoin Musim Ini — Tapi Presale Masih Pegang Kendali ROI

Bursa efek Amerika Serikat dan regulator keuangan global tengah menilai kembali posisi crypto sebagai aset institusional, dan ETF XRP adalah contoh sempurna dari tren tersebut. Jika disetujui, kita akan menyaksikan revaluasi besar pada token-token yang selama ini diremehkan — dan itu bisa memicu altseason skala penuh.

Namun bagi investor muda di Indonesia yang mengincar ROI maksimal, presale token seperti Bitcoin Hyper, Maxi Doge, dan Pepenode menawarkan peluang asimetris. Ketiganya memanfaatkan momentum pasar: satu di layer-2 berbasis SVM, satu di ranah meme dengan sentimen komunitas, dan satu lagi di sektor bot multichain berbasis Telegram.

Tinjauan Singkat:

Token Potensi Harga Saat Ini (6 Nov) Kapan Harga Naik? Bitcoin Hyper Layer-2 SVM, mirip Solana untuk Bitcoin $0.013195 (Rp219,50) ±6 jam Maxi Doge Meme coin + staking + narasi 1000x $0.0002665 (Rp4,45) ±14 jam Pepenode AI Bot multichain via Telegram $0.0011272 (Rp18,83) ±2 hari 6 jam

Ketiganya menyediakan staking reward, presale dashboard intuitif, dan target listing yang agresif. Investor yang masuk lebih awal tidak hanya berpotensi memperoleh token dengan harga termurah, tapi juga ikut dalam pembentukan komunitas dan distribusi insentif awal.

Rekomendasi untuk Pembaca CoinSpeaker Indonesia:

Pantau berita seputar ETF XRP dan dinamika SEC

Lakukan due diligence cepat terhadap whitepaper dan dashboard presale

Alokasikan portofolio dengan pendekatan seimbang antara token likuid (seperti XRP atau BTC) dan presale (seperti HYPER , MAXI , PEPENODE )

, , ) Prioritaskan presale yang mendekati tenggat waktu harga naik untuk memaksimalkan potensi entry

Presale bukan hanya tentang mencari keuntungan besar — ini juga tentang membaca narasi pasar sebelum investor institusi datang. Dalam lanskap yang berubah cepat, investor retail yang aktif dan terinformasi lebih dulu akan selalu unggul.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.