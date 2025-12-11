Key Notes

FOMC mengumumkan pemangkasan suku bunga sebesar 25 bps.

Pasar kripto mengalami penurunan setelah pengumuman pemangkasan suku bunga FOMC.

Bitcoin Hyper terus mendapatkan aliran dana dari investor presale, dengan hampir $30 juta telah terkumpul. .

Para investor kembali memburu kripto terbaik untuk dibeli setelah FOMC mengumumkan pemangkasan suku bunga sebesar 25 bps. Keputusan tersebut diumumkan pada pertemuan yang berlangsung pada Rabu (10/12) waktu setempat, menjadi pemangkasan yang ketiga kalinya tahun ini.

Kendati kembali memangkas suku bunga, pasar kripto justru cenderung melemah. Aliran dana tampaknya justru lari ke proyek-proyek kripto baru potensial, seperti Bitcoin Hyper (HYPER), yang mampu meraup lebih dari $29,3 juta (Rp488 miliar) melalui presalenya yang sedang berlangsung.

Pasar Berburu Kripto Terbaik untuk Dibeli Pasca Pengumuman The Fed

Investor kripto kembali berburu kripto terbaik untuk dibeli setelah Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengumumkan pemotongan suku bunga pada 10 Desember. The Fed memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin, menandai pemotongan ketiga di tahun 2025.

Meskipun terjadi pemotongan, Ketua The Fed, Jerome Powell, menyampaikan nada hati-hati, menyatakan bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut kecil kemungkinannya, tetapi pemotongan tambahan akan sangat bergantung pada data pasar tenaga kerja dan inflasi.

Fed Chair Jerome Powell announced a 25 basis point interest-rate cut after a divided vote, and signaled a likely pause in further reductions as officials monitor inflation and the job market. Read: https://t.co/tynC2znhf4 pic.twitter.com/CTNye3RTfM — Reuters Business (@ReutersBiz) December 10, 2025

Kehati-hatian ini, mirip dengan pertemuan sebelumnya, kembali memicu aksi jual di pasar kripto. Pasca-keputusan tersebut, Bitcoin (BTC) sempat anjlok di bawah $90.000, diikuti oleh kripto utama lainnya seperti Ethereum dan XRP.

Namun, para pakar pasar berpendapat bahwa pemotongan suku bunga akan mendorong selera risiko (risk appetite) dan pasar kripto sedang melakukan reset sebagai persiapan untuk siklus bull run di awal tahun 2026.

Ketika token berkapitalisasi besar (BTC, ETH) mengalami penurunan, investor mulai mengalihkan modal ke altcoin yang baru muncul, berharap menemukan kripto terbaik untuk dibeli saat ini guna memaksimalkan keuntungan tahun depan.

Di antara altcoin yang dianggap undervalued dan banyak dikoleksi, Bitcoin Hyper (HYPER) menonjol dengan momentum eksponensialnya. Proyek ini telah mengumpulkan hampir $30 juta dalam hitungan bulan, mengungguli kinerja pasar secara keseluruhan di Kuartal IV 2025.

Seiring mendekatnya jadwal listing token HYPER di bursa, investor awal semakin meningkatkan investasi mereka sementara investor baru berupaya masuk pada harga rendah.

Pemotongan Suku Bunga The Fed dan Prospek Rebound Kripto

Keputusan FOMC kemarin untuk memangkas suku bunga sebesar seperempat poin untuk ketiga kalinya tahun ini, membawa suku bunga ke kisaran 3,50%–3,75%, seharusnya menjadi berita bullish.

Namun, total kapitalisasi pasar kripto justru turun hampir 3% dalam 24 jam terakhir. Analis menduga penurunan ini terjadi karena kabar pemotongan suku bunga sudah lebih dahulu diperkirakan (priced in) oleh pasar, terbukti dari arus masuk dana yang signifikan sebelum pengumuman.

Ketua The Fed, Jerome H. Powell, dalam konferensi pers pasca-pertemuan FOMC juga mengumumkan, “Kami juga memutuskan untuk memulai pembelian surat utang Treasury jangka pendek semata-mata untuk tujuan mempertahankan pasokan cadangan yang cukup dari waktu ke waktu, sehingga mendukung kontrol yang efektif atas suku bunga kebijakan kami.”

Setelah sebelumnya memutuskan menghentikan pengurangan neraca (balance sheet runoff) pada Oktober untuk menambah likuiditas pasar, bank sentral kini akan melanjutkan pembelian obligasi Treasury senilai $40 miliar mulai 12 Desember.

Secara historis, pemotongan suku bunga meningkatkan likuiditas pasar, yang kemudian mengalir ke aset berisiko tinggi seperti kripto.

Indeks Fear and Greed mencerminkan pergeseran ini, naik dari level terendah 10 menjadi 29. Seiring sentimen pasar yang condong ke arah bullish, proyek presale kembali menjadi sorotan.

Bitcoin Hyper (HYPER), dengan potensi untuk menangkap modal Bitcoin yang dormant senilai $2 triliun, saat ini memimpin arus masuk, menjadikannya salah satu crypto terbaik untuk dibeli yang diperhatikan investor.

Bitcoin Hyper: Kripto Terbaik untuk Dibeli Guna Menyambut Reli 2026

Seiring kripto semakin menjadi bagian penting dari keuangan global, blockchain terbesar, Bitcoin, sangat membutuhkan pembaruan infrastruktur.

Selain sebagai aset penyimpan nilai dan blockchain yang paling terpercaya, Bitcoin juga memerlukan infrastruktur yang memungkinkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) modern untuk siap menghadapi masa depan.

Inilah solusi yang diusung oleh Bitcoin Hyper. Proyek ini bertujuan mengatasi lambatnya transaksi, tingginya biaya, dan kurangnya kemampuan pemrograman pada arsitektur Bitcoin saat ini dengan memperkenalkan solusi Layer-2 virtual.

Mereka menggunakan integrasi Solana Virtual Machine (SVM) untuk menjalankan smart contract berlatensi rendah, menghadirkan performa dan pengalaman pengembang layaknya Solana ke ekosistem Bitcoin untuk pertama kalinya.

Dengan eksekusi transaksi pada Layer-2 yang optimal, Bitcoin Hyper mampu menyelesaikan ribuan transaksi per detik (TPS), jauh melampaui 7 TPS pada jaringan dasar Bitcoin.

Token asli, HYPER, berfungsi sebagai bahan bakar seluruh ekosistem, layaknya gas pada Ethereum atau Solana, di mana setiap transaksi dan interaksi dengan smart contract memerlukan token ini.

Mengapa HYPER Menjadi Pilihan Utama Investor?

Bitcoin Hyper dianggap sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli saat ini karena beberapa faktor kunci:

Salah satu crypto presale terbaik dengan hampir $30 juta terkumpul, menunjukkan dukungan komunitas yang masif.

Potensi untuk merevitalisasi pasar Bitcoin senilai $2 triliun dengan memberikan utilitas DeFi dan dApps.

Imbal hasil staking sebesar 40% APY bagi partisipan awal.

sebesar 40% APY bagi partisipan awal. Harga token yang masih sangat rendah ($0.013405) menjadikannya undervalued .

. Keamanan dan transparansi telah diaudit oleh Coinsult dan Spywolf.

Selain potensi kenaikan harga dari presale, Bitcoin Hyper menawarkan imbalan staking pasif yang menggiurkan bagi investor awal. Imbalan ini akan menurun seiring presale berjalan, memberikan insentif kuat bagi partisipasi dini.

Dengan jadwal listing HYPER yang diperkirakan paling lambat pada Kuartal I 2026, investor yang mengetahui cara beli Bitcoin Hyper sekarang berada pada posisi yang sangat strategis untuk mendapatkan keuntungan besar dalam siklus bull run tahun depan.

Beberapa sumber bahkan menargetkan prediksi harga Bitcoin Hyper dapat mencapai $0,02 pada akhir tahun 2026.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.