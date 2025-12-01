Key Notes

Harga token BEST naik 74% setelah listing di MEXC dan KuCoin, mencerminkan minat pasar yang kuat terhadap proyek dompet Web3 ini.

Fitur-fitur seperti Best Card, staking reward tinggi, dan dukungan multi-chain memperkuat utilitas dan daya tarik token jangka panjang.

Spekulasi listing di Binance dan Coinbase semakin menguat, didorong oleh volume trading tinggi dan komunitas aktif yang terus bertumbuh. .

Best Wallet ($BEST) mencuri perhatian pasar crypto pada 28 November 2025 setelah resmi listing di dua exchange besar, MEXC dan KuCoin. Lonjakan harga langsung terjadi sesaat setelah peluncuran, didorong oleh antusiasme investor terhadap proyek wallet yang terus tumbuh pesat ini.

Volume trading di Uniswap pun langsung menembus $1 juta atau sekitar Rp16,6 miliar, sementara kapitalisasi fully diluted BEST melonjak ke angka $100,28 juta atau sekitar Rp1,67 triliun. Momen ini semakin menarik karena hanya beberapa jam sebelumnya, fase presale BEST baru saja berakhir dan membuka akses klaim token untuk 55.000 investor awal.

Likuiditas Menguat, BEST Tampil Perdana di CoinGecko

Listing di MEXC dimulai pukul 14.00 UTC, diikuti oleh KuCoin satu jam setelahnya. Respons pasar tergolong agresif, terutama dari para investor presale yang langsung melakukan klaim token dan sebagian melakukan profit-taking.

Meskipun terjadi aksi jual awal, harga BEST tetap naik 74% sejak peluncuran di MEXC. Momentum ini menunjukkan kekuatan permintaan dari pasar sekunder dan tingkat likuiditas yang sudah solid.

Di sisi lain, likuiditas pasangan BEST/WETH di Uniswap telah dikunci selama satu tahun, dengan nilai saat ini mencapai $541.000 atau sekitar Rp9 miliar. Ini menjadi sinyal penting bagi investor yang menghindari proyek tanpa dukungan likuiditas jangka panjang.

Token BEST juga resmi muncul di CoinGecko, dan sejak itu mencatat kenaikan tambahan sebesar 18% dibanding harga saat peluncuran.

BEST berbeda dengan coin baru lainnya karena pendekatannya yang fokus pada utilitas, bukan hanya hype sesaat. BEST hadir sebagai bagian dari proyek Best Wallet, aplikasi Web3 multichain yang dibekali sistem keamanan MPC-CMP dari Fireblocks.

Selain menawarkan fitur swap dengan biaya rendah, aplikasi ini juga memprioritaskan fungsionalitas seperti daftar “Upcoming Tokens,” di mana pengguna bisa mengakses proyek-proyek baru sebelum listing resmi.

Fitur ini sangat diminati baik oleh investor pemula maupun trader berpengalaman. Best Wallet juga tengah mempersiapkan peluncuran platform derivatif serta kartu debit berbasis crypto yang akan memberikan reward dalam bentuk token BEST untuk setiap transaksi.

Keuntungan Eksklusif untuk Pemegang Token BEST

Tim Best Wallet baru saja mengumumkan sejumlah keuntungan eksklusif bagi para pemegang token BEST. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat loyalitas komunitas dan menambah daya tarik ekosistem wallet yang sedang berkembang pesat.

Salah satu fitur paling menarik adalah akses prioritas ke “Best Card,” kartu debit berbasis crypto yang memungkinkan pengguna membelanjakan aset digital langsung dari aplikasi tanpa harus mengonversi ke fiat.

Pemegang awal BEST akan menerima akses awal ke fitur ini secara eksklusif. Selain itu, mereka juga dijamin akan mendapatkan kartu fisik secara gratis tanpa harus mengikuti sistem undian atau waiting list, memberikan kenyamanan tambahan bagi pengguna aktif.

Tidak hanya itu, sistem cashback juga mengalami peningkatan khusus bagi pengguna yang melakukan staking token di awal. Semakin cepat mereka melakukan staking, semakin tinggi persentase cashback yang akan diterima untuk setiap transaksi yang dilakukan melalui ekosistem Best Wallet.

Model insentif seperti ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan komunitas, tetapi juga menciptakan tekanan pasokan karena semakin banyak token BEST yang dikunci dalam program staking. Insentif ini memperkuat fundamental BEST dan menciptakan mekanisme pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Kemitraan Strategis dengan Proyek DeFi

Ekosistem Best Wallet tidak hanya tumbuh secara organik, tetapi juga secara strategis melalui kemitraan di berbagai sektor. Terbaru, tim Best Wallet memperluas kolaborasinya dengan beberapa proyek dari sektor DeFi (decentralized finance).

Langkah ini bertujuan untuk menjadikan Best Wallet sebagai platform terpadu yang bisa memenuhi beragam kebutuhan pengguna crypto modern, dari perdagangan, staking, hingga hiburan dan reward.

Integrasi dengan protokol DeFi memungkinkan pengguna mengakses layanan seperti yield farming dan lending langsung dari dalam aplikasi. Di sisi lain, sinergi dengan proyek iGaming menghadirkan potensi adopsi yang jauh lebih luas, khususnya dari komunitas pemain game Web3 yang terus berkembang.

Pendekatan ini memperkuat positioning Best Wallet sebagai super app Web3 yang siap bersaing di level global. Dengan adopsi yang terus bertambah dan berbagai fitur baru yang akan diluncurkan, para analis pasar mulai berspekulasi tentang listing di exchange besar berikutnya.

Apakah token ini akan masuk ke dalam daftar koin yang akan listing di Binance dalam waktu dekat? Spekulasi ini mencuat seiring dengan meningkatnya visibilitas dan volume transaksi yang tercatat setelah listing di KuCoin dan MEXC.

Binance dan Coinbase Jadi Target Berikutnya?

Setelah sukses listing di KuCoin dan MEXC, dua bursa yang masing-masing menempati peringkat ke-8 dan ke-9 dunia versi CoinGecko, spekulasi pasar mulai mengarah pada kemungkinan listing token BEST di dua platform raksasa berikutnya yaitu Binance dan Coinbase.

Meski belum ada konfirmasi resmi, narasi ini semakin kuat karena volume perdagangan BEST terus meningkat dan ekosistem wallet-nya menunjukkan adopsi pengguna yang stabil.

Momentum peluncuran Best Wallet juga sangat tepat. Saat ini, pasar crypto sedang mengalami rebound setelah periode konsolidasi panjang.

Harga Bitcoin telah kembali naik ke kisaran $86.000 atau sekitar Rp1,44 miliar, didorong oleh perubahan sikap dari Federal Reserve AS yang mulai mengisyaratkan pelonggaran kebijakan moneter melalui penurunan suku bunga.

Kondisi ini menciptakan sentimen bullish yang kuat di seluruh pasar, dan BEST berpeluang besar untuk ikut merasakan dampaknya melalui efek pantulan dari pergerakan aset-aset utama.

Giveaway Besar-Besaran di KuCoin dan MEXC

Untuk merayakan peluncuran token BEST, dua platform tempat listing awalnya, KuCoin dan MEXC meluncurkan kampanye giveaway dalam skala besar. KuCoin mengadakan kontes yang membagikan 1.250.000 token BEST kepada pengguna aktifnya hingga 7 Desember.

Di sisi lain, MEXC memberikan kesempatan memenangkan 1.200.000 token BEST dan 45.000 USDT hingga 4 Desember. Program-program ini meningkatkan awareness dan memberi insentif nyata kepada pengguna baru untuk mulai berpartisipasi dalam ekosistem Best Wallet.

Bagi investor presale yang sudah lebih dulu membeli, ini menjadi momen validasi yang menunjukkan bahwa proyek ini berhasil menarik perhatian pasar global dan mempertahankan minat komunitas.

Basis Pengguna Tumbuh Cepat, Siap Sambut Santa Rally

Best Wallet tidak hanya mengandalkan hype, tetapi juga membangun fondasi pengguna yang kuat. Aplikasi ini telah tersedia di Android dan iOS, dan kini telah melampaui 500.000 unduhan.

Lebih dari 250.000 pengguna aktif setiap bulannya menjadi bukti bahwa platform ini memiliki retensi yang tinggi, sebuah pencapaian yang cukup jarang dalam dunia wallet Web3 yang penuh tantangan adopsi.

Dengan perkembangan ini, BEST terlihat siap menyambut “Santa Rally” fenomena kenaikan harga crypto menjelang akhir tahun. Lonjakan minat pasar, pengembangan ekosistem, serta dukungan komunitas yang terus tumbuh, memperkuat posisi BEST sebagai salah satu proyek Web3 paling menjanjikan di penghujung tahun 2025.

Pengguna dapat membeli token langsung melalui aplikasi Best Wallet di Google Play Store dan Apple App Store. Selain itu, tersedia juga di bursa terpusat KuCoin dan MEXC untuk mereka yang lebih memilih menggunakan platform exchange.

Tidak ada keraguan bahwa fase berikutnya dari pertumbuhan BEST akan sangat ditentukan oleh strategi listing, keberhasilan kartu debit, serta eksi ke pasar-pasar baru. Untuk melihat gambaran Best dimasa depan, silakan baca prediksi harga Best Wallet.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.