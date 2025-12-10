Key Notes

Kimi AI memprediksi XRP, SHIB, dan DOGE akan mengalami lonjakan harga pada akhir tahun 2025.

Minat terhadap meme coin mulai membaik setelah mengalami salah satu periode terburuk.

Investor mencari peluang menjanjikan baru jelang periode bull run berikutnya, di mana Maxi Doge (MAXI) menjadi salah satu di antaranya. .

Seiring berakhirnya bulan terburuk kripto, pasar menunjukkan pemulihan menjelang Natal. Kami menanyakan prediksi harga crypto Kimi K2, AI Tiongkok yang baru, untuk XRP, Shiba Inu, dan Dogecoin pada akhir tahun 2025, dan responsnya cukup dramatis.

Meskipun Bitcoin (BTC) melalui tahun 2025 yang negatif (turun 7%), analis tetap konstruktif. Altcoin yang tangguh seperti XRP diharapkan berkinerja baik. Selain itu, Shiba Inu dan Dogecoin diperkirakan akan memimpin kebangkitan memecoin dalam jangka panjang. Kimi AI memprediksi proyek-proyek ini akan kembali bullish setelah kondisi pasar stabil.

Prediksi Harga Crypto Kimi AI: XRP Menatap Reli 250%

Kimi AI memproyeksikan XRP akan mengakhiri tahun 2025 di kisaran harga $2.30 hingga $2.36. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa kejelasan regulasi (legalitas) Ripple akan mendorong adopsi di bank-bank Asia serta peningkatan aliran stablecoin RLUSD.

Meskipun demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa tahun 2025 secara keseluruhan masih akan menjadi tahun yang negatif bagi XRP, yang berarti harganya masih jauh dari all-time high sebelumnya ($3.84 pada 2018, menurut data CoinMarketCap).

Namun, prediksi harga crypto dari Kimi AI melihat adanya peluang pengulangan skenario reli masif seperti yang terjadi pada tahun 2017. AI tersebut menilai koreksi harga saat ini sebagai zona akumulasi strategis yang berpotensi melambungkan harga XRP.

Kimi AI bahkan menargetkan potensi reli hingga 250% yang dapat membawa harga XRP mencapai level $5 hingga $8 pada tahun 2026. Proyeksi optimis ini sangat bergantung pada kemampuan XRP untuk mempertahankan level dukungan penting di $2.00, yang menjadi kunci validitas prediksi ini.

Kebangkitan Meme Coin: Prediksi Harga Crypto Dogecoin dan Shiba Inu oleh Kimi AI

Meskipun tahun 2025 secara statistik dicatat sebagai salah satu tahun terburuk bagi sektor meme coin—dengan minat investor ritel yang merosot tajam—sektor ini baru-baru ini menunjukkan sinyal pembalikan yang kuat, terlihat dari kenaikan kapitalisasi pasar kolektif dari $38 miliar menjadi di atas $42 miliar dalam beberapa hari terakhir.

Fenomena ini mengisyaratkan bahwa kebangkitan memecoin mungkin sudah di depan mata, dipimpin oleh Dogecoin (DOGE) dan Shiba Inu (SHIB).

Kimi AI memproyeksikan Dogecoin akan menutup tahun 2025 dengan harga minimum $0.18. Didukung oleh faktor-faktor fundamental seperti peluncuran ETF Grayscale (yang, meskipun volume awalnya lesu, memberi legitimasi institusional pada DOGE) dan dukungan berkelanjutan dari figur publik seperti Elon Musk, AI tersebut optimis.

Kimi AI bahkan mengharapkan Dogecoin mencapai rekor tertinggi baru (all-time high) pada tahun 2026, menargetkan rentang antara $0.70 hingga $1.30. Kenaikan spektakuler ini, menurut AI, akan menjadi pemicu dimulainya rotasi modal baru ke pasar memecoin secara keseluruhan.

Apabila skenario ini terjadi, Kimi AI memprediksi Shiba Inu, yang telah lama melalui periode sulit, akan ikut meledak. Prediksi harga crypto untuk SHIB menunjukkan bahwa ia akan mengakhiri tahun 2025 di dekat harga saat ini.

Namun, AI tersebut mencatat adanya tren penting: koin SHIB yang terus ditarik dari bursa (exchange). Ini berpotensi menciptakan kejutan pasokan (supply shock) yang signifikan, terutama setelah upgrade privasi Shibarium siap sepenuhnya pada tahun 2026.

Upgrade Shibarium, yang berencana mengintegrasikan Fully Homomorphic Encryption (FHE), bukan hanya meningkatkan privasi dan keamanan (sebagai respons atas exploit sebelumnya), tetapi juga menambahkan utilitas yang lebih serius pada ekosistemnya, suatu katalis kuat untuk reli harga.

Maxi Doge: Calon Pemimpin Meme Coin Berikutnya

Seiring dengan prediksi harga crypto dari Kimi AI yang mengisyaratkan kebangkitan besar memecoin pada tahun 2026—dipimpin oleh Dogecoin dan Shiba Inu—para investor awal kini sibuk mencari daftar coin baru dengan potensi breakout terbesar.

Di tengah pencarian ini, nama Maxi Doge mencuat dengan cepat. Ketika minat investor ritel kembali dan likuiditas mulai bergeser ke aset meme berenergi tinggi, Maxi Doge muncul sebagai salah satu peluang tahap awal paling menjanjikan di pasar kripto.

Maxi Doge menggabungkan budaya Dogecoin klasik dan memutakhirkannya dengan sentuhan modern. Proyek ini menampilkan karakter Doge yang obsesif, sangat high-leverage, dan berotot—sebuah representasi yang sangat cocok dengan selera humor kripto saat ini.

Maxi Doge tidak menawarkan utility palsu, melainkan identitas meme murni yang didukung oleh fitur komunitas nyata seperti staking, kontes, dan insentif untuk keterlibatan jangka panjang.

Presale proyek ini telah menarik perhatian kuat, berhasil mengumpulkan dana $4,2 juta (Rp70 miliar) dari investor yang ingin memposisikan diri sebelum rotasi meme berikutnya.

Sekitar 40% dari total suplai dialokasikan langsung untuk publik tanpa adanya putaran internal atau pribadi (insider/private rounds). Struktur ini dirancang untuk meminimalkan risiko manipulasi whale saat token resmi terdaftar di bursa.

Selain itu, Maxi Doge menawarkan program staking dengan imbal hasil tinggi, memberikan kesempatan bagi pembeli presale untuk mulai mendapatkan hadiah bahkan sebelum peluncuran resmi token.

Saat sektor memecoin pulih dari titik terendahnya di tahun 2025 dan bersiap untuk lonjakan harga, MAXI berdiri sebagai peluang awal yang strategis.

Harga MAXI pada tahap presale saat ini $0,000272 per token. Segera gabung dengan presale ini sebelum harga token naik, baca cara beli Maxi Doge untuk panduan selengkapnya. Pelajari bagaimana potensi MAXI dalam lima tahun ke depan, apakah masih tetap relevan dengan perkembangan pasar kripto atau tidak, yang telah kami rangkum dalam prediksi harga Maxi Doge.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.