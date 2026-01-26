Key Notes

Maxi Doge jadi koin meme potensial 2026 dengan presale sukses kumpulkan $4,5 juta.

Fitur komunitas dan staking menarik minat investor di tengah volatilitas pasar kripto.

Potensi kenaikan harga besar menanti setelah listing, menjadikannya incaran trader agresif. .

Koin meme potensial masih banyak diburu oleh para investor di tengah volatilitas pasar kripto yang ekstrem. Salah satu yang paling sering dibicarakan saat ini adalah Maxi Doge (MAXI), presale koin meme yang berhasil mengumpulkan dana hingga $4,5 juta. Banyak yang melihat peluang besar di balik koin ini, mengingat antusiasme komunitas dan potensi kenaikan harga signifikan apabila proyek berjalan sesuai rencana.

Namun, memilih koin meme tetap harus didasarkan pada riset mendalam, bukan sekedar mengikuti tren. Maxi Doge menawarkan fitur unik dan ekosistem yang menarik, meskipun risiko masih tetap ada.

Koin Meme Potensial Jadi Incaran di Tengah Koreksi Pasar

Koin meme potensial masih jadi incaran para investor meski pasar kripto sedang mengalami koreksi. Bitcoin turun sekitar 1,2% dalam sehari terakhir, sempat menyentuh $86.600 di awal pekan, lalu kembali naik ke kisaran $87.800.

Sementara itu, Ethereum juga ikut melemah, turun 2% hingga menyentuh sekitar $2.900. Namun, sentimen pasar mulai membaik, terutama untuk altcoin yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan.

Beberapa koin micin justru masih menunjukkan performa positif sejak awal tahun. Pepe (PEPE), misalnya, naik sekitar 20% dari harga pembukaan Januari, sementara Shiba Inu (SHIB) masih di atas harga awal tahun meski sempat turun 2,6% dalam seminggu terakhir.

Dogecoin (DOGE) sempat menguji level terendah tahun ini, namun berhasil rebound dari support penting di sekitar $0,119.

Di tengah pelemahan ini, presale koin meme tetap diminati karena potensi kenaikan harga yang besar saat listing publik. Salah satu yang paling menonjol adalah Maxi Doge (MAXI), yang sudah mengumpulkan lebih dari $4,5 juta (sekitar Rp75,4 miliar).

Dengan konsep baru dan sistem reward menarik, Maxi Doge memanfaatkan popularitas koin bertema anjing sekaligus menawarkan pengalaman berbeda bagi komunitasnya.

Pasar Melambat, Sektor Koin Meme Masih Bergairah

Volume perdagangan koin meme melonjak hingga 36% dalam 24 jam terakhir, mencapai angka $4,22 miliar. Meski kapitalisasi pasar meme coin secara keseluruhan turun ke $38,26 miliar, kenaikan volume ini menunjukkan banyak investor memilih mengambil untung daripada menambah modal.

Kondisi ini membuat banyak token mengalami volatilitas tinggi. Bonk (BONK), misalnya, turun 7,6% ke $0,0000086, sementara Dogwifhat (WIF) turun 3,5% ke $0,325.

Di tengah tekanan ini, Dogecoin (DOGE) masih bertahan di atas level support penting, saat ini di $0,119. Beberapa analis seperti BitGuru di X menyebut potensi reversal DOGE jika konsolidasi berlanjut.

$DOGE swept lows and is consolidating on daily support, hinting at a potential reversal if buyers defend this base.#Dogecoin pic.twitter.com/lJGbLtkLIK — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) January 25, 2026

Faktor makroekonomi juga turut memengaruhi pasar, terutama karena Bitcoin sempat tertekan akibat kekhawatiran tarif. Namun, beberapa koin meme berhasil lepas dari tren negatif karena adanya narasi baru dan lonjakan minat dari komunitas.

Salah satu proyek terbaru, Nietzschean Penguin, akan segera listing di BitMart setelah mencapai kapitalisasi pasar $78 juta hanya dalam beberapa hari. Ini membuktikan bahwa daftar coin baru tetap bisa bersinar meski kondisi pasar tidak stabil.

Presale Maxi Doge (MAXI) juga berpotensi menjadi koin meme potensial berikutnya saat meluncur ke bursa, dan investor bisa mengamankan token MAXI sebelum proyek ini makin populer.

Maxi Doge (MAXI): Koin Meme Potensial untuk Trader Agresif

Maxi Doge mengusung dianggap sebagai koin meme potensial karena terinspirasi dari gaya trading ekstrem, dengan karakter Doge berotot yang selalu siap terjun ke posisi leverage tinggi.

MAXI merupakan token ERC-20 yang mengedepankan inisiatif komunitas, seperti turnamen trading dan kontes menarik. Dari sisi tokenomics, proyek ini membagi alokasi 40% untuk kampanye pemasaran, 25% untuk exposure proyek (Maxi Fund), 15% untuk likuiditas bursa, dan 5% untuk hadiah staking. Keamanan jadi prioritas utama, dengan audit kontrak pintar dari Coinsult dan SolidProof yang menyatakan tidak ada kerentanan berisiko tinggi.

Analisis dari Borch Crypto di YouTube menyoroti kombinasi kuat antara narasi koin meme dan pengembangan komunitas Maxi Doge. Ia membandingkan MAXI dengan Dogecoin di masa awal, tapi menyimpulkan MAXI lebih siap menghadapi ekosistem kripto modern.

Alasan itu pula yang kerap digunakan sebagai landasan untuk mengemukakan prediksi harga Maxi Doge yang sangat bullish. Meme coin ini diperkirakan bisa mencatatkan lonjakan hingga 100x apabila berhasil melantai di bursa-bursa papan atas.

Roadmap proyek menunjukkan tahapan transparan, mulai dari presale dan audit, lalu fokus pada pemasaran lebih besar. Langkah berikutnya adalah peluncuran resmi token MAXI di bursa, diikuti kerjasama strategis dan kampanye pemasaran jangka panjang.

Presale Maxi Doge Raup $4,5 Juta

Saat ini, harga token Maxi Doge berada di $0,00028, dan waktu semakin sempit sebelum ada kenaikan harga berikutnya. Guna mendorong pembeli awal, proyek ini menawarkan hadiah staking presale dengan imbal hasil dinamis mencapai 69% APY. Hampir 11 miliar token MAXI sudah terkunci oleh peserta selama fase presale.

Sejauh ini, Maxi Doge berhasil mengumpulkan dana lebih dari $4,5 juta atau sekitar Rp75,4 miliar, menunjukkan dukungan kuat terhadap koin receh crypto ini meski pasar kripto masih bergejolak.

Dengan beberapa proyek koin meme baru sempat melonjak hingga 80% dalam sehari, Maxi Doge dianggap sebagai peluang menarik bagi trader yang mencari keuntungan besar. Para ahli juga menyoroti fitur komunitas proyek ini, yang bisa mendorong adopsi MAXI setelah listing.

Kompetisi kelompok, hadiah staking, serta kerja sama baru diyakini bisa meningkatkan keterlibatan pengguna. Banyak investor mulai melirik Maxi Doge sebagai koin meme potensial terbaik untuk dibeli di tahun 2026.

Dapatkan panduan lengkap untuk membeli token $MAXI selama masa presale dengan mengunjungi artikel cara beli Maxi Doge.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.