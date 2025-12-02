Key Notes

Fartcoin (FARTCOIN) dan SPX6900 (SPX) menjadi dua koin meme yang menunjukkan ketahanan luar biasa selama periode bearish dalam dua bulan terakhir.

Sejumlah analis masih percaya bahwa penurunan yang terjadi merupakan koreksi sehat menuju periode bull run.

Bersama dengan FARTCOIN dan SPX, HYPER, MAXI, dan PEPENODE menjadi opsi koin meme terbaik untuk dibeli saat ini. .

Bulan Desember dibuka dengan kondisi bearish yang masih belum lepas dari pasar mata uang kripto. Kendati demikian, optimisme masih menyelimuti para investor yang percaya bahwa penurunan yang terjadi merupakan koreksi sehat untuk periode bull run berikutnya.

Sejumlah koin meme terbaik telah menarik perhatian, di mana Fartcoin (FARTCOIN) dan SPX6900 (SPX) yang tampak tidak terpengaruh dengan penurunan di awal bulan ini. Sementara itu, Bitcoin Hyper (HYPER), Maxi Doge (MAXI), dan Pepenode (PEPENODE) menjadi tiga proyek kripto baru yang berpotensi meledak ketika sentimen bullish investor kembali.

Pasar Kripto Dibayangi Tekanan Jual, Koin Meme Tawarkan Kejutan

Awal Desember menjadi periode yang berat bagi pasar kripto. Harga Bitcoin sempat tergelincir di bawah $84.000, memicu aksi jual tajam pada koin alternatif (altcoin) dan koin meme. Meskipun demikian, tren historis menunjukkan bahwa koreksi di awal bulan sering kali diikuti oleh pembalikan harga yang kuat.

Penurunan terbaru ini sebagian besar dipicu oleh faktor makroekonomi, yaitu lonjakan nilai yen dan imbal hasil obligasi Jepang. Hal ini timbul dari meningkatnya kemungkinan Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga.

Menariknya, pada skenario historis terakhir di mana The Fed AS memangkas suku bunga sementara BOJ menaikkan, pasar kripto justru menemukan titik terendahnya seminggu kemudian.

Sinyal bullish jangka panjang lainnya datang dari salah satu manajer aset terbesar kedua, Vanguard, yang selama ini dikenal sangat anti-kripto. Kini, mereka dikabarkan mulai mengizinkan kliennya berinvestasi pada produk spot Bitcoin dan altcoin ETF, sebuah perubahan besar dalam kebijakan investasi institusional.

Namun, indikasi bullish terbesar saat ini justru muncul dari sektor yang paling spekulatif. koin meme terbaik seperti Fartcoin—yang oleh banyak ahli disebut sebagai barometer risiko pasar kripto—menunjukkan ketahanan luar biasa.

Ketika sebagian besar aset terperosok ke zona merah, Solana meme coin ini malah hijau dan berada di ambang lonjakan eksplosif. Koin meme lain seperti SPX6900 juga memperlihatkan daya tahan yang kuat. Hal ini membuktikan bahwa aset dengan kapitalisasi pasar rendah masih menjadi mesin pencetak jutawan instan.

This wallet is now $34,400 in profit on $Kabuto after buying $7,450 which sold $10,000 so far. 🤖:https://t.co/homgPwOwDZ pic.twitter.com/jIp9LwflNN — Kakashi (@kkashi_yt) December 1, 2025

Kisah terbaru menunjukkan seorang investor mengubah investasi $7.450 di KABUTO menjadi $34.400, dan pembelian $182 di WOJAK berbuah $1.5 juta. Bagi para spekulan, volatilitas pasar saat ini adalah peluang emas.

Koin Meme Terbaik untuk Dibeli Jelang Penutupan Tahun 2025

Meme coin masih menjadi primadona bagi sebagian investor kripto, menawarkan potensi keuntungan signifikan dalam rentang waktu yang relatif singkat. Sejumlah koin meme terbaik bahkan mampu mencatatkan ketahanan luar biasa pada periode bearish yang terjadi sejak Oktober lalu.

Berikut ini pilihan koin meme terbaik untuk dibeli jelang penutupan tahun, guna memposisikan Anda lebih dini sebelum periode bull run berikutnya.

Fartcoin (FARTCOIN)

Fartcoin kini menjadi kandidat kuat koin meme terbaik untuk dibeli, sekaligus indikator utama selera risiko pasar kripto. Pada reli bull terakhir, koin meme Solana ini telah membentuk titik terendah (bottom) sebulan lebih awal dari Bitcoin, memimpin lonjakan harga eksplosif.

Kekuatan relatif Fartcoin terlihat jelas sekarang. Di tengah penurunan Bitcoin dan altcoin utama, harganya justru naik 16% dalam 24 jam terakhir setelah menguji ulang level breakout dan memantul kuat. Pola long-tail doji dengan volume tinggi ini mengindikasikan bahwa tekanan jual telah habis.

Diperdagangkan di sekitar $0.33, Fartcoin telah berhasil menembus garis tren menurun (descending trendline) jangka panjang. Jika mampu menembus batas resistensi $0.40, itu akan menjadi sinyal bullish masif, tidak hanya untuk Fartcoin tetapi juga pasar kripto secara keseluruhan.

SPX6900 (SPX)

SPX6900 (SPX), koin meme Solana lainnya, saat ini diyakini para analis sebagai salah satu koin meme terbaik untuk dibeli. Analis terkemuka, Ali Martinez, menyoroti pembentukan pola inverse head-and-shoulder yang dapat memicu lonjakan harga dahsyat.

SPX6900 $SPX could be forming an inverse head and shoulders, but only if $0.58 holds as support. pic.twitter.com/jQ2l0g4TdB — Ali (@ali_charts) December 2, 2025

Di tengah koreksi pasar yang luas, SPX menunjukkan ketahanan luar biasa dengan kenaikan hampir 7% dalam 24 jam terakhir, menandakan adanya permintaan terpendam yang kuat. Investor yang menepi (sidelined) disarankan untuk mulai mengakumulasi SPX.

Konfirmasi breakout ke atas akan terjadi jika harga berhasil menembus resistensi kunci di level $0.74. Bagi trader leverage, penembusan resistensi ini menjadi sinyal bullish yang kuat untuk memasuki posisi beli.

Bitcoin Hyper (HYPER)

Bitcoin Hyper (HYPER) memimpin permintaan koin meme terbaik dengan utilitas tinggi. Proyek Layer-2 Bitcoin ini telah sukses besar, mengumpulkan dana pra-penjualan hingga hampir $29 juta (Rp482 miliar), menjadikannya salah satu crypto presale terbaik tahun ini.

Dukungan institusional terlihat dari investasi besar, termasuk pembelian whale senilai $500.000 (sekitar 155 ETH) yang tercatat di Etherscan. Daya tariknya terletak pada tokenomics yang terdesentralisasi, imbalan staking yang tinggi (40-50% APY), dan solusi Layer-2 canggih untuk skalabilitas Bitcoin.

Sebagai aset berkapitalisasi rendah dengan utilitas kuat, investor awal melihat HYPER sebagai potensi aset yang bisa naik 10 kali lipat pasca-peluncuran dan listing di bursa besar.

Baca panduan lengkap tentang cara beli Maxi Doge dan prediksi harga Maxi Doge sebagai referensi tambahan Anda.

Maxi Doge (MAXI)

Maxi Doge (MAXI) koin meme terbaik berikutnya yang menawarkan versi Dogecoin lebih liar dan ‘degen’. Dengan maskot Doge yang penuh adrenalin, didukung visual neon dan simbol uang cepat, MAXI menangkap etos trader kripto pemburu 100x secara sempurna, memberikan identitas yang berani dan mudah viral.

Selain estetika yang kuat, MAXI didukung fundamental yang solid: imbalan staking tinggi, suplai token terdesentralisasi, dan komunitas media sosial yang aktif. Saat ini, MAXI masih dalam tahap presale yang telah mengumpulkan lebih dari $4.2 juta (Rp69,8 miliar).

Investor ‘smart money’ dan influencer sangat bullish, memandang MAXI sebagai aset dengan potensi pengembalian hingga 100 kali lipat, tanpa terpengaruh oleh sentimen bearish pasar secara luas.

Prediksi harga Maxi Doge cukup bullish, terutama dengan melihat tingginya animo penggemar meme coin terhadap presale yang sedang digelar. Jika Anda tertarik, pelajari cara beli Maxi Doge guna memastikan proses pembelian yang aman dan cepat.

Pepenode (PEPENODE)

Koin meme bertema katak tetap diminati, dan Pepenode (PEPENODE) muncul sebagai koin meme terbaik berkapitalisasi rendah dengan utilitas nyata. Proyek ini menggabungkan estetika Pepe the Frog yang populer dengan sistem mine-to-earn.

Alih-alih sekadar hold, pengguna dapat membeli Miner Nodes virtual, meningkatkan sistem mereka untuk meningkatkan hasil. Fitur unik ini memicu pembakaran deflasi (deflationary burn) permanen, mengurangi suplai token dan meningkatkan kelangkaan.

Menariknya, pemegang menghasilkan imbalan tidak hanya dalam PEPENODE, tetapi juga dalam koin meme populer lainnya. Dengan imbalan staking awal mencapai lebih dari 578% APY, Pepenode telah mengumpulkan lebih dari $2.2 juta (Rp36,5 miliar) dalam ICO-nya. Investor awal memandangnya sebagai potensi aset 100x.

Telusuri potensi PEPENODE dalam lima tahun ke depan dengan membaca artikel prediksi harga PEPENODE. Tim kami juga telah menyiapkan artikel mengenai cara beli PEPENODE untuk memandu Anda melakukan pembelian pada tahap presale.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.