Kripto Terbaik untuk Dibeli 11 Desember: XRP, PEPE, SHIB

The Fed telah memutuskan untuk memangkas suku bunga sebesar 25 bps pada pertemuan FOMC hari Kamis (11/12) dini hari. Kendati demikian, Bitcoin (BTC) justru mengalami sedikit penurunan, sekitar 0,83% dalam 24 jam terakhir ke sekitar $91.800. Di tengah volatilitas yang dialami oleh BTC, sejumlah kripto terbaik untuk dibeli muncul ke permukaan.

Sejumlah pakar menilai penurunan tersebut sebagai kesempatan mengakumulasi, terutama koin-koin yang sudah terbukti kuat. XRP, PEPE, dan SHIB menunjukkan adanya pullback ideal dan telah lama berada dalam fase akumulasi harga yang stabil. Para investor memprediksi giliran kenaikan mereka akan segera datang.

XRP: Kripto Terbaik untuk Dibeli dengan Potensi Memimpin Pasar Altcoin di 2026

Perhatian para trader kembali tertuju pada XRP setelah aset ini memasuki pola teknikal yang sangat familiar—pola yang sama yang mendahului lonjakan harga fantastis sebesar 7.452% pada tahun 2017. Pola ini memicu spekulasi bahwa XRP berpotensi menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

Berbeda dengan siklus 2017, kini XRP didukung oleh fondasi yang jauh lebih kuat, termasuk perluasan kemitraan global, peningkatan adopsi institusional, dan kejelasan regulasi yang lebih baik setelah kasusnya melawan SEC menemukan titik terang.

Meskipun lonjakan setinggi 2017 sulit terulang, para analis memperkirakan XRP masih berpeluang memimpin pasar altcoin dengan potensi kenaikan harga antara lima hingga sepuluh kali lipat dari level saat ini.

Beberapa pakar meyakini bahwa jika XRP berhasil mempertahankan level dukungan kunci di atas $2.00, aset ini dapat menciptakan rekor tertinggi baru sepanjang masa (All-Time High atau ATH) pada tahun 2026.

Proyeksi ini sejalan dengan pandangan dari tokoh industri seperti CZ (pendiri Binance), yang pernah memprediksi kemungkinan terjadinya supercycle di pasar kripto global. Kesuksesan XRP dalam memecahkan resistensi dan memanfaatkan dukungan institusional akan sangat menentukan kemampuannya untuk menjadi leader di siklus pasar berikutnya.

Shiba Inu dan Pepe: Kripto Terbaik untuk Mengantisipasi Supercycle Memecoin

Sektor meme coin yang sempat lesu di tahun 2025 kini menunjukkan gelagat kebangkitan. PEPE, yang sempat menjadi raja tak terbantahkan di siklus sebelumnya, baru-baru ini menyentuh level terendah tahunan, kehilangan hingga 80% nilainya selama setahun terakhir.

Begitu pula Shiba Inu (SHIB) yang tergerus lebih dari 70% di sepanjang tahun ini, sebuah indikasi betapa parahnya pasar memecoin terpengaruh.

Namun, banyak analis percaya bahwa level harga ini mungkin sudah menjadi titik terendah (bottom) bagi sektor tersebut di tahun 2025. Sektor koin micin sudah mulai menunjukkan pemulihan, dengan kapitalisasi pasar kolektif yang meningkat dari $38 miliar menjadi lebih dari $42 miliar dalam beberapa hari terakhir.

Secara teknikal, ada indikasi kuat yang mendukung pandangan ini. Pada grafik 3-harian (3D), setiap kali harga PEPE mengalami penyimpangan luas (wide dispersion) dari Exponential Moving Average (EMA) 21 hari dan kemudian kembali menguji garis tersebut, ini sering kali menandakan bahwa titik terendah harga sudah tercapai.

Sementara itu, harga Shiba Inu perlahan merangkak naik setelah menyentuh titik terendah tahunannya di bulan November. Target jangka pendeknya adalah menembus resistensi krusial di level $0.00000910.

Jika SHIB berhasil melewati batas ini, hal itu akan menjadi sinyal yang jelas dari pergeseran momentum positif dan konfirmasi dimulainya kembali fase bullish. Bagi investor yang mencari kripto terbaik untuk dibeli dengan potensi risk-reward tinggi, analisis ini mengisyaratkan bahwa PEPE dan Shiba Inu mungkin akan memimpin potensi supercycle memecoin berikutnya.

Bitcoin Hyper: Proyek Layer-2 yang Berpotensi Mengungguli Altcoin Lain di Supercycle Berikutnya

Saat perhatian para trader terfokus pada potensi lonjakan XRP atau pemulihan memecoin seperti PEPE dan Shiba Inu, sebuah proyek baru, Bitcoin Hyper, diam-diam mengumpulkan momentum besar menjelang tahun 2026.

Proyek ini dengan cepat muncul sebagai narasi utama berikutnya, menggabungkan daya tarik meme culture dengan infrastruktur nyata yang dirancang untuk memperluas utilitas Bitcoin melampaui batasannya saat ini.

Bitcoin Hyper dibangun di atas Solana Virtual Machine (SVM), yang memberikan keuntungan kecepatan tinggi, biaya transaksi super rendah, dan dukungan penuh untuk smart contract.

Meskipun demikian, proyek ini tetap terhubung langsung dengan lapisan penyelesaian Bitcoin. Fitur andalannya termasuk tata kelola terdesentralisasi dan Canonical Bridge yang memungkinkan pergerakan BTC antar-rantai dengan mulus, solusi yang telah lama dinantikan para pelaku pasar.

Kepercayaan pasar terhadap proyek ini terbukti kuat; fase presale-nya sudah berhasil mengumpulkan dana lebih dari $29,3 juta (Rp487 miliar) dari para pengadopsi awal.

Sejumlah analis, seperti Borch Crypto, memproyeksikan potensi kenaikan token HYPER hingga seratus kali lipat setelah listing, bahkan menjadi koin naik 1000x. Selain itu, audit terbaru dari Coinsult melaporkan nol kerentanan kontrak, semakin memperkuat keyakinan para investor.

Token HYPER berfungsi untuk staking, tata kelola, dan biaya jaringan, dan pembeli presale ditawari APY hingga 40%.

Dengan peluncuran penuh platform yang dijadwalkan pada tahun 2026, Bitcoin Hyper menawarkan peluang sebagai salah satu kripto terbaik untuk dibeli bagi investor yang ingin mengambil posisi strategis sebelum gelombang pertumbuhan utilitas Bitcoin berikutnya.

Jangan lewatkan kesempatan membeli HYPER dengan harga presale, pelajari langkah-langkahnya dengan membaca cara beli Bitcoin Hyper. Pastikan Anda juga sudah membaca prediksi harga Bitcoin Hyper untuk memperkuat keputusan investasi dalam proyek ini.

Disclaimer: Pendapat dan pandangan yang diungkapkan dalam postingan ini tidak selalu mencerminkan kebijakan atau posisi resmi Coinspeaker Indonesia. Informasi yang disediakan dalam postingan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau profesional. Coinspeaker Indonesia tidak mendukung produk, layanan, atau perusahaan tertentu yang disebutkan dalam postingan ini. Pembaca disarankan untuk melakukan riset mandiri dan berkonsultasi dengan profesional yang berkualifikasi sebelum mengambil keputusan keuangan apa pun. Jangan pernah menginvestasikan lebih dari yang Anda siap kehilangan.